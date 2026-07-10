Αναμονή στις αγορές, πίσω από το deal AKTOR – MOH, το σερί της ΕΥΔΑΠ, αναδιαρθρώσεις στην Allwyn, το τείχος (;) των 3 ευρώ

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Δεν χρειάστηκαν πολλά για να επιστρέψει η νευρικότητα στις αγορές.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών και οι εκατέρωθεν δηλώσεις που ουσιαστικά αναιρούν την, έτσι κι αλλιώς εύθραυστη, εκεχειρία ήταν αρκετές για να επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο επίκεντρο.

Η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ σχεδόν ακινητοποιήθηκε μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοικτά μόνο με «ιρανικούς όρους» και όχι υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αμυντική στάση αρκετών χαρτοφυλακίων ήταν μάλλον αναμενόμενη.

Αν και υπήρξαν βιαστικές κινήσεις. Από την άλλη, εάν το γεωπολιτικό σκηνικό ξεφύγει, το κόστος για τις αγορές δύσκολα θα είναι αμελητέο.

Και φυσικά για τον καταναλωτή, ειδικά στο κόστος της ενέργειας.

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Η ακρίβεια

Διότι παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης απέναντι στην ακρίβεια, ο πληθωρισμός τους τελευταίους μήνες άγεται και φέρεται από το κόστος της ενέργειας.

Παρόλα αυτά, στο υπουργείο Ανάπτυξης βλέπουν ότι ορισμένες από τις τελευταίες παρεμβάσεις αρχίζουν να αποδίδουν και σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τα νοικοκυριά.

Τα ευρήματα της τελευταίας εξαμηνιαίας έρευνας της MRB καταγράφουν θετική ανταπόκριση σε πρωτοβουλίες που προώθησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με κυριότερη τον νόμο που περιορίζει τις καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές.

Ειδικότερα, το 66,6% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τη συγκεκριμένη παρέμβαση, έναντι μόλις 15% που διατυπώνει αρνητική άποψη.

Θετική εικόνα καταγράφει και η ψηφιακή πλατφόρμα posokanei, καθώς το 51,6% των πολιτών την αξιολογεί θετικά, έναντι 33% που εκφράζει αντίθετη γνώμη. Στοιχεία που, όπως είναι φυσικό, δεν περνούν απαρατήρητα στο κυβερνητικό επιτελείο.

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Ενεργειακή υποδομή

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάντως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μια ακόμη ελληνική ενεργειακή υποδομή.

AKTOR και Motor Oil προχωρούν από τις συζητήσεις στις υπογραφές, συμφωνώντας στο πλαίσιο των βασικών όρων για την απόκτηση από την πρώτη του 50% της Dioriga Gas, της εταιρείας που αναπτύσσει το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους.

Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG προορίζεται να αποτελέσει κρίκο του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Βέβαια, απομένουν οι τυπικές εγκρίσεις για την οριστική συμφωνία, αλλά όλα δείχνουν ότι το νέο FSRU προχωρά στο επόμενο στάδιο.

Για την AKTOR, η κίνηση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και ειδικότερα στο LNG.

Κινητικότητα

Να σας θυμίσω εδώ ότι μόλις σε διάστημα δύο εβδομάδων η Motor Oil έχει ανακοινώσει δύο ισχυρές συνεργασίες σε τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Kάτι που ανέδειξε και ο Chief Strategy Officer του ομίλου, Γιώργος Τριανταφύλλου, μέσω ανάρτησης στο LinkedIn, αναφέροντας μάλιστα ότι η στρατηγική είναι σταθερή. Δηλαδή η αναζήτηση ισχυρών συνεργασιών σε τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται η μακροπρόθεσμη παρουσία στις δραστηριότητες που ο όμιλος θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Όπως επισήμανε και ο Τριανταφύλλου, η συνεργασία με τον όμιλο Aktor έρχεται σε μια φάση όπου οι συγκεκριμένες επενδύσεις απαιτούν νέες δυνατότητες και μεγαλύτερη επιχειρησιακή κλίμακα.

Μήνυμα

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο η συμφωνία για την Ηλέκτωρ και τη THALIS, όπου η Motor Oil θα διατηρήσει ποσοστό 25% στη δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων, όσο και η κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση από την Aktor του 50% του FSRU Διώρυγα Gas.

Αν και οι δύο συναλλαγές τελούν ακόμη υπό την ολοκλήρωση οριστικών συμφωνιών και εγκρίσεων, το μήνυμα της διοίκησης είναι για συνεργασίες εκεί όπου μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη, με ταυτόχρονη διατήρηση ουσιαστικής συμμετοχής σε δραστηριότητες που εκτιμάται ότι δημιουργούν αξία σε βάθος χρόνου.

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Ακόμη φθηνή η Αθήνα

Για να επιστρέψω όμως στη Λ. Αθηνών, το Euronext Athens κατάφερε να σταθεροποιηθεί χτες.

Και μπορεί να έχει διανύσει μια εντυπωσιακή ανοδική διαδρομή, όμως η Optima Bank επιμένει ότι οι αποτιμήσεις απέχουν ακόμη από το να χαρακτηριστούν απαιτητικές.

Χρήσιμα λοιπόν τα στοιχεία που μας έδωσε η αγορά διαπραγματεύεται στις 12,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, με το discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών να έχει περιοριστεί στο 22% από 31% τον Ιανουάριο.

Η ψαλίδα έκλεισε, αλλά δεν… εξαφανίστηκε.

Την ίδια ώρα, το Χ.Α. εξακολουθεί να κινείται περίπου 7% κάτω από τον μέσο ιστορικό πολλαπλασιαστή της τελευταίας 20ετίας, ενώ και σε όρους EV/EBITDA παραμένει φθηνότερο από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές.

Στην εξίσωση προστίθεται και η συνεχής αποκλιμάκωση του ελληνικού risk premium, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο εκείνες των χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης.

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Οκτώ ανοδικές

Οκτώ διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις μετρά πλέον η ΕΥΔΑΠ, με τη μετοχή να συνεχίζει την ανοδική της πορεία από τις αρχές του έτους, όταν διαπραγματευόταν στα 7,86 ευρώ.

Η μεγάλη επιτάχυνση βέβαια ήρθε με την είσοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαρτίου ο όμιλος απέκτησε από τον John Paulson το 9,71% έναντι 103,4 εκατ. ευρώ, πληρώνοντας 10 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή premium άνω του 36% σε σχέση με την τότε χρηματιστηριακή τιμή.

Έκτοτε συνέχισε τις αγορές, ανεβάζοντας τη συμμετοχή του στο 12,52%, με τη συνολική επένδυση να διαμορφώνεται στα περίπου 132,5 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη μέρα

Η αγορά, πάντως, κοιτάζει ήδη την επόμενη ημέρα. Καταλύτης θεωρείται η κατάθεση του νομοσχεδίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε ακόμη 17 δήμους της Αττικής, αλλά και σε Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια.

Άλλωστε, ο κλάδος του νερού εισέρχεται σε έναν νέο επενδυτικό κύκλο, καθώς η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η αναβάθμιση των δικτύων και οι αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό pipeline έργων για τα επόμενα χρόνια.

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Το απότομο γύρισμα της Allwyn

Στον αντίποδα, στην αγορά συζητούνται αρκετά και τα απότομα γυρίσματα της Allwyn στις δημοπρασίες, ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση πέρασε εκ νέου κάτω από τα επίπεδα άνω των 14 ευρώ, μετά από αρκετές συνεδριάσεις έντονης ανόδου.

Η ανάγνωση αρκετών αναλυτών είναι καθαρά τεχνική, καθώς η μετοχή έχει αλλάξει χαρακτήρα.

Και πυροδοτεί αλλαγές θέσεων, από αρκετά χαρτοφυλάκια.

Εντούτοις, δεν είναι λίγοι που θυμίζουν ότι τη μερισματική απόδοση ξεπερνά το 7%, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά τόσο για τη μετοχή όσο και για μια μελλοντική αναδιάρθρωση της μετοχικής βάσης.

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Το τείχος (;) των 3 ευρώ

Στην πραγματική τώρα αγορά, έχει ανοίξει έντονη συζήτηση για το πόσο μπορεί να επηρεάσει το νέο τέλος των 3 ευρώ τις κινεζικές πλατφόρμες.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ορισμένες επιχειρήσεις εκτιμούν πως, εφόσον η επιβάρυνση αποδειχθεί αποτρεπτική για τις πολύ μικρές παραγγελίες, οι απώλειες εσόδων για τις Shein και Temu στην ελληνική αγορά θα μπορούσαν ακόμη και να προσεγγίσουν το 50%-60% σε πρώτη φάση.

Ωστόσο, άλλοι παράγοντες του λιανεμπορίου εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, οι διεθνείς πλατφόρμες διαθέτουν τεράστια διαφημιστικά κονδύλια και σημαντική ευχέρεια να απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης ή να αναπροσαρμόσουν την εμπορική τους πολιτική.

Γι’ αυτό και αρκετοί επιμένουν ότι το τέλος των 3 ευρώ δύσκολα θα ανατρέψει από μόνο του τις ισορροπίες.

Μπορεί, όμως, να περιορίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εξαιρετικά χαμηλών τιμών και να δώσει στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα λίγο μεγαλύτερο περιθώριο να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς.