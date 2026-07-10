 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Experts 10.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Γιώργος Λαγαρίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με την κατάσταση στο Ιράν να παραμένει ρευστή και να δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους σε ένα ευρύτερο και πιο διαρκές ζήτημα: τη μεταβαλλόμενη σημασία της τεχνολογίας στην απόδοση των μετοχών. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τα νέα υψηλά του S&P 500 και του Dow Jones, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν υστερήσει αισθητά. Η εξέλιξη αυτή, αν και αρχικά προκαλεί ερωτήματα, θεωρείται σε γενικές γραμμές θετική, καθώς διευρύνει τη συμμετοχή στην άνοδο της αγοράς και περιορίζει τη μεγάλη συγκέντρωση στις λεγόμενες Magnificent 7.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές συνοψίζεται στην πορεία των ημιαγωγών, οι οποίοι έχουν καταγράψει εντυπωσιακή υπεραπόδοση τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχιστεί αυτή η δυναμική ή θα επιστρέψουμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα; Η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά τα δεδομένα δείχνουν περισσότερο μια φάση ωρίμανσης παρά μια απότομη ανατροπή.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους υπερβολής, όπως η φούσκα των dot.com, το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ισχυρότερη θεσμική στήριξη, σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο και στρατηγική εμπλοκή των κυβερνήσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς έναν επενδυτικό κύκλο, αλλά ένα γεωοικονομικό και γεωπολιτικό εργαλείο. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν ήδη προσαρμοστεί, υποχωρώντας σε πιο βιώσιμα επίπεδα χωρίς να καταρρεύσουν.

Ωστόσο, η επενδυτική υπόθεση έχει αλλάξει. Εκεί που οι επενδυτές αναζητούσαν ισχυρές ταμειακές ροές και επαναγορές μετοχών, πλέον καλούνται να χρηματοδοτήσουν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές ΤΝ, όπως data centres και υπολογιστική ισχύ. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο δανεισμό, περιορισμό των επιστροφών προς τους μετόχους και μεγαλύτερη αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα.

Για τις επιχειρήσεις, το μήνυμα είναι σαφές: η ΤΝ παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων στις αγορές, η κατεύθυνση δεν αλλάζει. Ακόμη και σε περίπτωση χρηματοδοτικών πιέσεων, η σημασία της ΤΝ ως εργαλείου ανταγωνιστικότητας και εθνικής ισχύος καθιστά πιθανή τη συνέχιση της στήριξης, είτε από τις ίδιες τις εταιρείες είτε από τα κράτη. Η μετάβαση ενδέχεται να μην είναι ομαλή, αλλά η πορεία προς την επόμενη βιομηχανική επανάσταση φαίνεται διασφαλισμένη.

Για τους επενδυτές, η εικόνα απαιτεί μεγαλύτερη πειθαρχία. Η εποχή της αδιάκριτης τοποθέτησης σε οποιαδήποτε εταιρεία σχετίζεται με την ΤΝ φαίνεται να υποχωρεί. Η έμφαση μετατοπίζεται στην επιλογή, την ευελιξία και την κατανόηση των θεμελιωδών μεγεθών. Ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδιαίτερα από φθηνότερα μοντέλα, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται πιο απαιτητική.

Συνολικά, η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση. Η «ιστορία» της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ισχυρή, αλλά απαιτεί πλέον πιο προσεκτική και επιλεκτική προσέγγιση. Για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, το ζητούμενο δεν είναι αν το θέμα θα συνεχιστεί, αλλά πώς θα τοποθετηθούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτό.

*Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist, Director Economics Hub της Forvis Mazars Financial Planning UK

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και Helleniq Energy
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;
World

Citi: Μπορούν οι αμυντικές δαπάνες να στηρίξουν την ανάπτυξη;

Οι τεχνολογικές καινοτομίες συχνά μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα

Τάσος Μαντικίδης
Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες θα ανεβάσουν τον πήχη της κερδοφορίας

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Αγης Μάρκου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Experts
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Experts

Τεχνολογία: Αλλάζει το παιχνίδι;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Γιώργος Λαγαρίας
Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Προκλήσεις και ευκαιρίες
Experts

Μεταρρυθμίσεις στη φορολογία

Η Ελλάδα, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, οφείλει να είναι έτοιμη να προωθήσει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Αθηνά Καλύβα
Το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας και οι ανισότητες
Experts

Ψηφιακό άλμα και ανισότητες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περιορίσει ορισμένες γεωγραφικές ανισότητες

Μιχάλης Κρητικός
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού
Experts

Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού

Η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει την «Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού» για τις επενδύσεις σε υποδομές – Το κόστος της κλιματικής κρίσης

Γιάννης Μανιάτης
Προεκλογική εκστρατεία υψηλού κινδύνου
Experts

Υψηλός κίνδυνος

Τα κόμματα στην προεκλογική τους εκστρατεία επιδίδονται σε πλειοδοσία παροχών

Μιχάλης Σάλλας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν ώθηση οι Motor Oil και Helleniq Energy
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσαν ώθηση στο ΧΑ οι Motor Oil και Helleniq Energy

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος της εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers
World

Η Hugo Boss κρίνει «ανεπαρκή» την προσφορά της Frasers

Η Frasers προσέφερε 38 ευρώ για κάθε εναπομείνασα μετοχή της Hugo Boss προσθέτοντας πίεση στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις – Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq
Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Στο επίκεντρο το ντεμπούτο της SK Hynix στο Nasdaq

Ήπιες μεταβολές στο ταμπλό της Wall Street

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living
English Edition

‘A Silent Tax’: Greek Leaders Clash in Parliament Over the Cost of Living

Mitsotakis announced a fuel price cut of 10 cents a liter on gasoline and 5 cents on diesel through August, funded with help from Greece's two refineries, plus a restored cap on supermarket profit margins

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων
Ομόλογα

Ισπανία: Βλέπει ευκαιρία για την έκδοση ευρωομολόγων

Ποιες χώρες διαφωνούν με τα ευρωομόλογα

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase
English Edition

Greece’s Block 2 Offshore Gas Exploration Moves Into Final Preparatory Phase

Block 2 enters its final preparation phase as Greece moves closer to its first offshore gas exploration drilling campaign in four decades, slated for 2027

Machi Tratsa
Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία και για επιχειρήσεις και για καταναλωτές
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις, ευκαιρία για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Να στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο των εκπτώσεων καλεί τους καταναλωτές ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις
Economy

Ο Παύλος Μυλωνάς για το επενδυτικό έλλειμμα της Ευρώπης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου

Χατζηδάκης: Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι Helleniq Energy και Motor Oil θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση
Economy

Χαρδούβελης: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλειδί ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων, αλλά η λανθασμένη κατανομή τους

FAO: Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ
AGRO

Κραδασμοί στις αγορές τροφίμων – Πώς θα αντιμετωπιστεί το σοκ

Οι επιλογές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αγορών τροφίμων, αναφέρει έκθεση του FAO

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η έγκαιρη πολιτική συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία έως τον Οκτώβριο

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά
Business

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση της HELLENiQ ENERGY είχε επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συντήρηση πέριξ των 2.500 μονάδων στο ΧΑ

Ήπια ανοδικά εξακολουθεί να κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να διαπεράσει με φόρα τις 2.500 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies