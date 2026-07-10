Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;

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Με την κατάσταση στο Ιράν να παραμένει ρευστή και να δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους σε ένα ευρύτερο και πιο διαρκές ζήτημα: τη μεταβαλλόμενη σημασία της τεχνολογίας στην απόδοση των μετοχών. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τα νέα υψηλά του S&P 500 και του Dow Jones, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν υστερήσει αισθητά. Η εξέλιξη αυτή, αν και αρχικά προκαλεί ερωτήματα, θεωρείται σε γενικές γραμμές θετική, καθώς διευρύνει τη συμμετοχή στην άνοδο της αγοράς και περιορίζει τη μεγάλη συγκέντρωση στις λεγόμενες Magnificent 7.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές συνοψίζεται στην πορεία των ημιαγωγών, οι οποίοι έχουν καταγράψει εντυπωσιακή υπεραπόδοση τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχιστεί αυτή η δυναμική ή θα επιστρέψουμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα; Η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά τα δεδομένα δείχνουν περισσότερο μια φάση ωρίμανσης παρά μια απότομη ανατροπή.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους υπερβολής, όπως η φούσκα των dot.com, το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ισχυρότερη θεσμική στήριξη, σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο και στρατηγική εμπλοκή των κυβερνήσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς έναν επενδυτικό κύκλο, αλλά ένα γεωοικονομικό και γεωπολιτικό εργαλείο. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν ήδη προσαρμοστεί, υποχωρώντας σε πιο βιώσιμα επίπεδα χωρίς να καταρρεύσουν.

Ωστόσο, η επενδυτική υπόθεση έχει αλλάξει. Εκεί που οι επενδυτές αναζητούσαν ισχυρές ταμειακές ροές και επαναγορές μετοχών, πλέον καλούνται να χρηματοδοτήσουν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές ΤΝ, όπως data centres και υπολογιστική ισχύ. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο δανεισμό, περιορισμό των επιστροφών προς τους μετόχους και μεγαλύτερη αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα.

Για τις επιχειρήσεις, το μήνυμα είναι σαφές: η ΤΝ παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων στις αγορές, η κατεύθυνση δεν αλλάζει. Ακόμη και σε περίπτωση χρηματοδοτικών πιέσεων, η σημασία της ΤΝ ως εργαλείου ανταγωνιστικότητας και εθνικής ισχύος καθιστά πιθανή τη συνέχιση της στήριξης, είτε από τις ίδιες τις εταιρείες είτε από τα κράτη. Η μετάβαση ενδέχεται να μην είναι ομαλή, αλλά η πορεία προς την επόμενη βιομηχανική επανάσταση φαίνεται διασφαλισμένη.

Για τους επενδυτές, η εικόνα απαιτεί μεγαλύτερη πειθαρχία. Η εποχή της αδιάκριτης τοποθέτησης σε οποιαδήποτε εταιρεία σχετίζεται με την ΤΝ φαίνεται να υποχωρεί. Η έμφαση μετατοπίζεται στην επιλογή, την ευελιξία και την κατανόηση των θεμελιωδών μεγεθών. Ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδιαίτερα από φθηνότερα μοντέλα, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται πιο απαιτητική.

Συνολικά, η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση. Η «ιστορία» της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει ισχυρή, αλλά απαιτεί πλέον πιο προσεκτική και επιλεκτική προσέγγιση. Για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, το ζητούμενο δεν είναι αν το θέμα θα συνεχιστεί, αλλά πώς θα τοποθετηθούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτό.

*Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist, Director Economics Hub της Forvis Mazars Financial Planning UK