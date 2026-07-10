Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

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Τη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια για συμφωνία έως τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Market Integration and Supervision Package (MISP) εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ανοικτή συνεδρίαση του ECOFIN. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Προεδρίας ως μια πολιτική δέσμευση με ουσιαστικό βάθος και όχι ως μια ακόμη τεχνική συζήτηση.

Όπως τόνισε, η συμφωνία σε έναν κοινό προορισμό και η θέσπιση σαφούς χρονικού ορίζοντα έως τον Οκτώβριο δημιουργούν την απαραίτητη πολιτική βεβαιότητα ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι τεχνικές εργασίες. Υπογράμμισε μάλιστα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πολιτική ακολουθεί την τεχνική προετοιμασία, ενώ σε άλλες η τεχνική εφαρμογή καθίσταται εφικτή μόνο επειδή έχει προηγηθεί η πολιτική βούληση.

Η αναφορά στη «μέθοδο Monnet»

Στην παρέμβασή του, ο υπουργός έκανε αναφορά στον Jean Monnet και στη λεγόμενη «μέθοδο Monnet», σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση προχώρησε όχι μόνο μέσα από μεγάλα οράματα, αλλά και μέσω πρακτικών τεχνικών αποφάσεων με βαθιές πολιτικές συνέπειες. Όπως είπε, φαινομενικά περιορισμένες και τεχνικές συμφωνίες, όπως εκείνες για τον άνθρακα και τον χάλυβα, αποδείχθηκαν θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε αυτή τη λογική με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), την οποία χαρακτήρισε πιθανόν τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που μπορεί να υλοποιήσει η γενιά μας. Όπως σημείωσε, η σημερινή πολιτική συζήτηση και δέσμευση εντάσσονται σε αυτή ακριβώς την παράδοση, όπου οι τεχνικές αποφάσεις αποκτούν στρατηγική και πολιτική σημασία.

Πολιτική δέσμευση με ορίζοντα τον Οκτώβριο

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την προσέγγιση της Ιρλανδικής Προεδρίας και προσβλέπει στη συνεργασία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε η σημερινή δέσμευση να μετατραπεί σε συμφωνία έως τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η έγκαιρη πολιτική συμφωνία δίνει τον αναγκαίο χώρο στις τεχνικές ομάδες να ολοκληρώσουν το έργο τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής ευθύνης στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν μόνο οραματιστή. Αντιθέτως, όπως είπε, απαιτείται ένας «συλλογικός Monnet», δηλαδή μια κοινή προσπάθεια που θα συνδυάζει πολιτική φιλοδοξία, τεχνική αρτιότητα και ευρωπαϊκή οπτική.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Η τοποθέτηση του υπουργού στο ECOFIN κινήθηκε σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με σαφή αναφορά στην ανάγκη για πιο συνεκτικές και λειτουργικές αγορές κεφαλαίου στην ΕΕ. Η στήριξη της Ελλάδας στο MISP εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής ενοποίησης και της αποτελεσματικότερης εποπτείας των αγορών, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή οικονομία αναζητά τρόπους να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά της.

Με την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της ταχείας πολιτικής συνεννόησης και της πρακτικής προόδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του οράματος με την υλοποίηση. Η αναφορά του στη συνεργασία και στην ανάγκη συλλογικής δράσης αποτύπωσε το βασικό πολιτικό στίγμα της ελληνικής στάσης στη συζήτηση.