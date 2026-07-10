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Θερινές εκπτώσεις: Ανοίγει η αυλαία στις 13 Ιουλίου – Τα SOS για εμπόρους και καταναλωτές

Πώς πρέπει να αναγράφεται η μείωση της τιμής κατά τις θερινές εκπτώσεις - Τι να προσέξετε

Economy 10.07.2026, 12:08
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Θερινές εκπτώσεις: Ανοίγει η αυλαία στις 13 Ιουλίου – Τα SOS για εμπόρους και καταναλωτές
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 20:00.

Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Πώς πρέπει να αναγράφεται η έκπτωση

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

• Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

• Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

• Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ».

• Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».

Καφούνης: Προσδοκίες για τόνωση της αγοραστικής κίνησης

Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.»

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