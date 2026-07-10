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Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Reuters Breakingviews 10.07.2026, 09:04
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Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Felix Martin

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Reuters Breakingviews

Πριν από έναν χρόνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor, Jim Farley, προειδοποίησε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να αντικαταστήσει κυριολεκτικά τους μισούς εργαζόμενους γραφείου στις ΗΠΑ». Τον Φεβρουάριο, ο Mustafa Suleyman, επικεφαλής του τμήματος AI της Microsoft ανέβασε τον πήχη, προβλέποντας ότι η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα αυτοματοποιηθεί πλήρως μέσα σε 12 έως 18 μήνες.

Οι σκεπτικιστές ίσως απορρίψουν αυτούς τους προφήτες της καταστροφής ως υποκινούμενους από προσωπικό συμφέρον. Ωστόσο, τα σημάδια ότι η AI διαταράσσει τις ανθρώπινες αγορές εργασίας βρίσκονται παντού. Τον Μάρτιο, η εταιρεία αυτόνομων ρομποταξί Waymo ανακοίνωσε ότι είχε ξεπεράσει τις 500.000 πληρωμένες διαδρομές ανά εβδομάδα. Τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε ένα νέο Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «μια σεισμική μετατόπιση προς μικρότερα, φθηνότερα, μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα», ωθούμενο από την ολοκληρωτική επικράτηση των υπολογιστών έναντι των ανθρώπων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Την περασμένη εβδομάδα, το Κέντρο για την Ασφάλεια της AI των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ικανότητα των κορυφαίων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) να υποκαθιστούν τους εργαζόμενους, όπως μετριέται από τον Δείκτη Απομακρυσμένης Εργασίας, τετραπλασιάστηκε σε μόλις 8 μήνες.

Παρά τις αναταράξεις αυτές, οι αποδείξεις ότι η AI εκτοπίζει θέσεις εργασίας σε συνολικό επίπεδο παραμένουν άπιαστες. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επίκεντρο της έκρηξης της AI, μια πρόσφατη ολοκληρωμένη ανασκόπηση διαπίστωσε ότι «τα περισσότερα σύνολα δεδομένων δείχνουν ελάχιστα στοιχεία απώλειας θέσεων εργασίας ή μείωσης μισθών σε επίπεδο οικονομίας», συμπεραίνοντας αντίθετα ότι ο αντίκτυπος της AI μέχρι σήμερα έχει εκδηλωθεί στην «ανακατανομή καθηκόντων και σε κέρδη παραγωγικότητας εντός των εταιρειών, παρά σε μαζικές απολύσεις».

Υπάρχουν τρεις λόγοι για αυτή την αναντιστοιχία μεταξύ του μικροοικονομικού και του μακροοικονομικού φακού.

Ο πρώτος είναι ότι τα κύρια επιτεύγματα της AI μέχρι σήμερα εντοπίζονται στην αυτοματοποίηση καθηκόντων για τα οποία η επιτυχία μπορεί να οριστεί με σαφήνεια. Η πρόβλεψη της πιο πιθανής επόμενης λέξης σε μια πρόταση –το ψωμοτύρι των LLMs– είναι μια τέτοια περίπτωση. Η νίκη σε παιχνίδια όπως το σκάκι ή το Γκο είναι μια άλλη. Για τις περισσότερες εργασίες του πραγματικού κόσμου, ωστόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιοριστεί μια ακριβής «συνάρτηση απώλειας» (loss function) που θα καθοδηγεί τις αυτοδιδασκόμενες μηχανές. Αυτό το σημείο συμφόρησης στην επαλήθευση (verification bottleneck) εμποδίζει την πλήρη αυτοματοποίηση και απαιτεί την παρουσία ενός ανθρώπου στη διαδικασία.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η πλειονότητα των οικονομικά χρήσιμων ανθρώπινων επαγγελμάτων δεν αποτελείται από μεμονωμένα καθήκοντα, αλλά είναι αυτό που οι οικονομολόγοι Luis Garicano, Jin Li και Yanhui Wu αποκαλούν «χαοτικές δουλειές». Περιλαμβάνουν σύνθετους συνδυασμούς καθηκόντων, από τα οποία μόνο ορισμένα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, και βασίζονται σε άρρητη και ενσώματη γνώση που δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί ψηφιακά.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι κινδυνολόγοι εστιάζουν μόνο στην πλευρά της προσφοράς της οικονομίας, όταν εξίσου σημασία έχει και η πλευρά της ζήτησης. Συγκεκριμένα, εάν η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι θετική, προκύπτει το λεγόμενο παράδοξο του Jevons: η ζήτηση αυξάνεται καθώς η παραγωγική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται επαρκώς, με αποτέλεσμα να ενισχύεται, αντί να συρρικνώνεται, η απασχόληση. Αυτό εξηγεί γιατί τα τηλεφωνικά κέντρα στις Φιλιππίνες συνεχίζουν να προσλαμβάνουν με γρήγορους ρυθμούς· ο αριθμός των ακτινολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 20% από τότε που ο νομπελίστας Geoffrey Hinton προέβλεψε το 2016 ότι θα γίνονταν περιττοί· και ακόμη και η απασχόληση των Αμερικανών προγραμματιστών εξακολουθεί να σημειώνει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό 1.875.000 εργαζομένων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (BLS).

Η σημασία της πλευράς της ζήτησης είναι ακόμη πιο θεμελιώδης. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που οι υπολογιστές κέρδισαν τους ανθρώπους στο σκάκι. Κι όμως, σήμερα τα ανθρώπινα τουρνουά προσελκύουν μεγαλύτερα πλήθη από ποτέ και μοιράζουν χρηματικά έπαθλα που αποτελούν ρεκόρ. Εκπαιδευτικοί πόροι κάθε πιθανού είδους είναι ελεύθερα διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, οι μαθητές εξακολουθούν να συρρέουν σε ανθρώπους καθηγητές και να στηρίζουν τα στούντιο γιόγκα. Το μάθημα είναι ένα από τα πιο βασικά στην οικονομική επιστήμη: οι προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν την ίδια ακριβώς σημασία για τα αποτελέσματα της αγοράς όσο και η τεχνολογία παραγωγής.

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές. Η μία είναι το deskilling – ο κίνδυνος η ανάθεση εργασιών στην AI να εξασθενήσει τις ίδιες τις νοητικές ικανότητες των ανθρώπων. Μια ανησυχητική μελέτη, για παράδειγμα, τεκμηριώνει μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας κριτικής σκέψης στους ενήλικες και της χρήσης εργαλείων AI. Μια άλλη διαπίστωσε ότι οι μαθητές που είχαν υποστήριξη από AI, αλλά στη συνέχεια τους αφαιρέθηκε η πρόσβαση, απέδωσαν σχεδόν 20% χειρότερα σε τεστ μαθηματικών σε σχέση με συμμαθητές τους που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ την τεχνολογία.

Ένας δεύτερος, απρόσμενος κίνδυνος είναι ότι η AI θα ισοπεδώσει τη δημιουργική ποικιλομορφία στην οποία βασίζονται οι σύγχρονες οικονομίες υπηρεσιών. Ένα πασίγνωστο άρθρο του 2020 από τον γκουρού του μάρκετινγκ, Alex Murrell, υποστήριζε ότι η ατομική μίμηση των παλαιότερων επιτυχιών έχει δημιουργήσει μια «εποχή του μετρίου» (age of average), στην οποία η ιδιαιτερότητα έχει πεθάνει και τα πάντα φαίνονται ίδια, αφήνοντας τους πάντες σε χειρότερη μοίρα. Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ υποδηλώνει ότι η generative AI, με την εξάρτησή της από την πιθανολογική εξαγωγή συμπερασμάτων από τεράστια σύνολα δεδομένων ιστορικού κειμένου και εικόνων, επιδεινώνει αυτή την ομογενοποίηση.

Έπειτα, υπάρχει το γεγονός ότι η AI έχει μειώσει το κόστος πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών σχεδόν στο μηδέν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι καμπάνιες προσλήψεων προσελκύουν τακτικά μη διαχειρίσιμες ποσότητες αιτήσεων που έχουν συνταχθεί από AI, και οι δημόσιες διαβουλεύσεις για τον σχεδιασμό ή τους νέους κανονισμούς κατακλύζονται από απαντήσεις που έχουν δημιουργηθεί από AI. Η AI κινδυνεύει να διασφαλίσει ότι ο νόμος του Brandolini –ο οποίος ορίζει ότι «η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να καταρριφθεί μια ανοησία είναι κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την παραγωγή της»– θα εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο σε βιομηχανική κλίμακα.

Αυτά είναι σοβαρά μειονεκτήματα. Ωστόσο, ένας τελευταίος δυνητικός κίνδυνος απειλεί να τα επισκιάσει όλα. Σε μια εξαιρετική πρόσφατη στήλη, ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Carl-Benedikt Frey, επισημαίνει ότι εάν μια τεχνολογία επιτρέπει στους καταναλωτές να παρέχουν οι ίδιοι την υπηρεσία που ζητούν, αντί να κάνει τους υπάρχοντες παραγωγούς πιο αποτελεσματικούς, το ευεργετικό παράδοξο του Jevons δεν ισχύει. Όπως ακριβώς τα πλυντήρια ρούχων κατάργησαν τις πλύστρες ή οι διαδικτυακές κρατήσεις αποδεκάτισαν τους πραγματικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, η ικανότητα που δίνει η AI στους ανθρώπους να γίνονται ο δικηγόρος, ο λογιστής ή ακόμα και ο υδραυλικός του εαυτού τους θα εκδιώξει τη δραστηριότητα από τον τομέα της αγοράς και θα τη μεταφέρει μέσα στο σπίτι. Τότε, οι θέσεις εργασίας σε όλη την οικονομία των υπηρεσιών θα εξαφανίζονταν.

Αυτή η εκδοχή της εργασιακής αποκάλυψης της AI θα ήταν ακόμη πιο άσχημη από ό,τι προβλέπουν οι κινδυνολόγοι. Στο πρώτο κεφάλαιο του έργου «Ο Πλούτος των Εθνών», ο Άνταμ Σμιθ εξήγησε ότι η εξειδίκευση και ο καταμερισμός της εργασίας είναι τα απόλυτα μυστικά της επιτυχίας του καπιταλισμού. Θα ήταν πικρή ειρωνεία αν η AI αποσυνέθετε το ίδιο το σύστημα που τη δημιούργησε, επιστρέφοντάς μας στην προβιομηχανική εποχή.

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