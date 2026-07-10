Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία

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Άνοδο σημείωσε το γιεν την Παρασκευή μετά την είδηση ​​ότι η Ιαπωνία σχεδιάζει να ενθαρρύνει τα συνταξιοδοτικά ταμεία να αυξήσουν τις συμμετοχές τους σε εγχώρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μια απόφαση που οι αναλυτές ανέφεραν ότι θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο πληγέν νόμισμα.

Η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μέτρα που θα περιλαμβάνουν το Ταμείο Επενδύσεων Συντάξεων της Κυβέρνησης (GPIF), ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στον κόσμο, για να πραγματοποιήσει «ουσιαστικά μεγαλύτερες επενδύσεις σε ιαπωνικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Το γιεν σημείωσε άνοδο, παραμένοντας, όμως, από τα 162 ανά δολάριο. Τελευταία ήταν 0,46% ισχυρότερο στα 161,64 ανά δολάριο. «Τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι αρκετά μεγάλα σε μέγεθος, οπότε μπορείτε να φανταστείτε μια διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν τα περιουσιακά τους στοιχεία – επί του παρόντος, το 50% κατανέμεται σε ξένες επενδύσεις στη στρατηγική τους κατανομή, και μια μετατόπιση σε αυτό σίγουρα θα δημιουργούσε πολύ περισσότερες εισροές για εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, οπότε αυτό υποστηρίζει το νόμισμα και ταυτόχρονα, υποστηρίζει επίσης τις μετοχές και τα ομόλογα», δήλωσε στο Reuters ο Φάμπιεν Γιπ, αναλυτής αγοράς στην IG.

«Με τη νομισματική κατάσταση που βλέπουμε, με το γιεν να βρίσκεται κοντά στα χαμηλά 40 ετών έναντι του δολαρίου, και επίσης να τελειώνουν οι ιδέες [στο οικονομικό επιτελείο της χώρας] για το πώς να στηρίξουν το νόμισμα, νομίζω ότι η προσπάθεια να αλλάξει το ζήτημα δομικά ή θεμελιωδώς, δηλαδή να δημιουργηθούν περισσότερες ροές σε περιουσιακά στοιχεία σε γιεν, θα υποστήριζε το νόμισμα μακροπρόθεσμα».

Η ισχύς του γιεν ήταν ευρείας βάσης. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,3% στα 184,94 γιεν, ενώ η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,28% στα 217,02 γιεν.

Πριν από τα νέα της Παρασκευής, το γιεν βρισκόταν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, κρατώντας τους επενδυτές σε εγρήγορση για πιθανή παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές.

Η άνοδος του γιεν έριξε το δολάριο

Η άνοδος του γιεν με τη σειρά της ώθησε το δολάριο χαμηλότερα, καθώς υποχώρησε κατά 0,15% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων στα 100,75.

Οι επενδυτές προς το παρόν φάνηκαν να αποφεύγουν τις κλιμακούμενες εντάσεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά η κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει για άλλη μια φορά ρίξει ένα σύννεφο πάνω από τις προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας και τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Το φάντασμα του πολέμου εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από το κλίμα», δήλωσε ο Τιερί Γουιζμάν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Macquarie Group.

«Το ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές είναι εάν το Ιράν είναι πρόθυμο να επιστρέψει σε μια μεγάλης κλίμακας κινητική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, εάν χρειαστεί, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του για έλεγχο των Στενών του Ορμούζ».

Το δολάριο αναμενόταν να κλείσει την εβδομάδα με ελάχιστες αλλαγές, με τα ανανεωμένα κέρδη του ως ασφαλούς καταφυγίου να αντισταθμίζονται από τις μειωμένες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Το ευρώ αυξήθηκε κατά 0,12% στα 1,1443 δολάρια. Η στερλίνα αυξήθηκε κατά 0,17% στα 1,3431 δολάρια και αναμενόταν να αυξηθεί κατά περίπου 0,6% για την εβδομάδα.

Το δολάριο Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,19% στα 0,6955 δολάρια, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας σημείωσε άνοδο 0,35% στα 0,5775 δολάρια.

Το δολάριο ΝΖ οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 1%, αφού η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας (RBNZ) αύξησε τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα και έδωσε σήμα για περαιτέρω σύσφιξη.

Η Westpac αναμένει ότι η RBNZ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο και προβλέπει ότι το επιτόκιο μετρητών θα κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Ο ακριβής χρόνος του προφίλ σύσφιγξης είναι εξαιρετικά αβέβαιος και ακόμη και η σύσφιγξη που προβλέψαμε στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2026 δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ολοκληρωμένη υπόθεση», δήλωσε στο Reuters η Κέλι Έκχολντ, επικεφαλής οικονομολόγος της Westpac.