ΕΤΕπ: Ελλάδα και Κύπρος στο μεγάλο ευρωπαϊκό στοίχημα των 80 δισ. ευρώ για την τεχνολογία

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Στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0) του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 80 δισ. ευρώ για τη στήριξη περισσότερων από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας, συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος.

Ο όμιλος ΕΤΕπ και μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με 21 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, εγκαινιάζει τη δεύτερη φάση του European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0), μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας.

Η Ελλάδα και η Κύπρος συγκαταλέγονται στις 21 χώρες που στηρίζουν τη νέα αυτή επενδυτική συμμαχία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και στη διεύρυνση της πρόσβασης των καινοτόμων επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια.

Μέσω του ETCI 2.0, η Ευρώπη φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 80 δισ. ευρώ για τη στήριξη περισσότερων από 1.500 εταιρειών τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία των επόμενων ευρωπαϊκών τεχνολογικών ηγετών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τεχνολογικές επιχειρήσεις σε φάση ταχείας ανάπτυξης

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ECOFIN, όπου ο Όμιλος της ΕΤΕπ, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και ιδιώτες επενδυτές επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη νέα φάση της. Το ETCI 2.0 αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης μέσω μετοχικών επενδύσεων, ώστε να μπορούν να σηκώσουν σημαντικά κεφάλαια για να επεκταθούν, να καινοτομήσουν και να διατηρήσουν την έδρα και τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη.

Η πρώτη φάση του European Tech Champions Initiative (ETCI) έχει ήδη καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα, στηρίζοντας 15 μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία που χρηματοδοτούν καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης μέσω μετοχικών επενδύσεων. Τα ταμεία αυτά έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη 12 ευρωπαϊκών «μονόκερων» (unicorns), δηλαδή εταιρειών με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται σχετικά, χτίζοντας στη βάση αυτής της επιτυχίας, το ETCI 2.0 επεκτείνεται σημαντικά, με στόχο να στηρίξει ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας που βρίσκονται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Η νέα πρωτοβουλία επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με την πρώτη φάση.

Κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων 80 δισ. ευρώ

Μέσα από τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικές επενδύσεις έως 80 δισ. ευρώ, προς όφελος περισσότερων από 1.500 ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων παγκόσμιων πρωταγωνιστών στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, που θα έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Το αρχικό μέγεθος του ETCI 2.0 θα καθοριστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης συγκέντρωσης κεφαλαίων με τη συμμετοχή των κρατών-μελών, του Ομίλου ΕΤΕπ και ιδιωτών επενδυτών.

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ θα συνδράμει έως και 1,25 δισ. Ευρώ από ίδιους πόρους στο ETCI 2.0, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση σημαντικά μεγαλύτερων επενδύσεων για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Στήριξη για πρώτη φορά μεσαίου μεγέθους growth funds

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει τόσο μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά ταμεία όσο και, για πρώτη φορά, μεσαίου μεγέθους growth funds με κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας τις επιλογές χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες υψηλής ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, η οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ επενδυτών και επενδυτικών ταμείων τεχνολογίας και θα ενισχύσει την πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω ειδικού ψηφιακού εργαλείου.

Γιάννης Τσακίρης: Οι τεχνολογικές εταιρείες του μέλλοντος

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο, τη γνώση και την επιχειρηματική δυναμική για να δημιουργήσει τις τεχνολογικές εταιρείες του μέλλοντος. Η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να παραμείνουν στην Ευρώπη και να αποκτήσουν παγκόσμια εμβέλεια. Η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στο ETCI 2.0 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους σε αυτή τη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια, ενισχύοντας το εγχώριο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας που διαθέτουν, και το οποίο μπορεί να αναδείξει τις επόμενες γενιές ευρωπαϊκών τεχνολογικών ηγετών».

Κυριάκος Πιερρακάκης: Eυκαιρίες για χρηματοδότηση της καινοτομίας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τεχνολογίες του μέλλοντος, αν οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις της αναζητούν τα κεφάλαια που χρειάζονται εκτός Ευρώπης. Το ETCI 2.0 αποτελεί μια στρατηγική απάντηση στη μεγάλη πρόκληση αύξησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και, τελικά, του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών μας Ενώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση της καινοτομίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου θέλουμε να γεννηθούν, να αναπτυχθούν και να παραμείνουν οι επόμενοι ευρωπαϊκοί τεχνολογικοί πρωταθλητές. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική συμμαχία, γιατί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η τεχνολογική κυριαρχία χτίζονται με κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις και κοινή στρατηγική. Όταν η Ευρώπη επενδύει περισσότερο στον εαυτό της, επενδύει στην οικονομική της ισχύ, στην αυτονομία και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επόμενες γενιές».

Mάκης Κεραυνός: Σημαντικό βήμα ενίσχυσης της καινοτομίας

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Μάκης Κεραυνός δήλωσε: «Η Κύπρος χαιρετίζει το ETCI 2.0 ως ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Με τη συνένωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, η πρωτοβουλία θα στηρίξει την ανάπτυξη των πλέον δυναμικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τεχνολογίας και θα τις βοηθήσει να επεκταθούν διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα τη βάση τους στην Ευρώπη. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ισχυρότερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και μεγαλύτερη στρατηγική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ποιοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ETCI 2.0

Μέσω του ETCI 2.0, περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας θα αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να επεκταθούν διεθνώς και να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων, προσφέροντας στους επενδυτές ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Το ETCI 2.0 συμπληρώνει υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες, όπως το γαλλικό Tibi και το γερμανικό WIN, ενισχύοντας τη συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανάπτυξη και διατήρηση κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ήδη σημαντικοί ιδιώτες επενδυτές από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η δανέζικη Danske Bank, οι ισπανικές AltamarCAM, Banco Santander και BBVA, καθώς και οι ιταλικοί επενδυτικοί όμιλοι Azimut Holding και Green Arrow Capital και το ίδρυμα Compagnia di San Paolo. Η συμμετοχή επιπλέον επενδυτών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμβέλεια και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Η διακήρυξη στήριξης του ETCI 2.0

Τη διακήρυξη στήριξης του ETCI 2.0 έχουν υπογράψει, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Σουηδία και η Τσεχία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και τη βελτίωση της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Με την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων από ολόκληρη την Ευρώπη, το ETCI 2.0 θα συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και στη διεύρυνση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα υποστηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union), ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη στρατηγική αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.