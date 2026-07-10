Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

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Επανεξετάζει το Netflix την μακροχρόνια εστίασή του στο κλασικό streaming on-demand, επιδιώκοντας όχι απλώς να γυρίσει σελίδα αλλά να διαχειριστεί μια και καλή την ήπια μείωση στην αφοσίωση των χρηστών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαία στελέχη συζήτησαν την εισαγωγή καναλιών ζωντανής συνεχούς ροής και την ενσωμάτωση εφαρμογών τρίτων όπως το Peacock της NBCUniversal απευθείας στην πλατφόρμα της.

Streaming και Netflix υπό πίεση

Η αλλαγή στρατηγικής υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στον κλάδο, καθώς οι μετοχές του Netflix παραμένουν μειωμένες κατά περισσότερο από 40% τον τελευταίο χρόνο λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και μιας αποτυχημένης προσφοράς για τα περιουσιακά στοιχεία των στούντιο της Warner Bros. Discovery.

Με το μερίδιο τηλεθέασης στις ΗΠΑ να υποχωρεί στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο, η πρωτοπόρος εταιρεία streamer κινείται γρήγορα για να προστατεύσει την επιχείρησή της που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και να αποτρέψει την απώλεια συνδρομητών.

Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει χαμηλό το κόστος προγραμματισμού, υπερασπιζόμενο παράλληλα τη θέση του στην αγορά έναντι των ισχυρών παλαιών ανταγωνιστών, το δίκτυο έχει αρχίσει να ενσωματώνει περιεχόμενο χαμηλού κόστους, όπως βίντεο σύντομης μορφής.

Οι συμφωνίες του Netflix

Το Netflix προχωρά όλο και περισσότερο στην περιοχή των βίντεο μικρής διάρκειας που κυριαρχείται από το TikTok και το YouTube, συνάπτοντας συμφωνίες αδειοδότησης με μια σειρά από μεγάλους αμερικανικούς εκδότες μέσων ενημέρωσης για τη μετάδοση μικρού μεγέθους περιεχομένου στην πλατφόρμα του.

Όπως αναφέρει και το γαλλικο πρακτορείο AFP, έχει υπογράψει συμφωνίες με εκδότες όπως οι Penske Media, BuzzFeed Studios, Conde Nast, Hearst Magazines και People Inc. για να παρουσιάσει μια σειρά από προγράμματα βίντεο ειδήσεων, lifestyle, διασημοτήτων και οδηγιών.

Ήδη η πρώτη αφορά το ειδησεογραφικό πρακτορείο ψυχαγωγίας Variety, το οποίο ανήκει στην Penske Media και θα παρέχει περιεχόμενο στο πλαίσιο της συμφωνίας, που εκτείνεται σε επεισόδια από περίπου δύο λεπτά έως 20 λεπτά ή περισσότερο. Θα αρχίσει να διατίθεται στις 3 Αυγούστου για συνδρομητές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι αθλητικές εκπομπές

Λίγες ημέρες μόλις νωρίτερα, το CNBC είχε αναφέρει ότι η εταιρεία διερευνά τα δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών εκπομπών, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μάλιστα, η επιτυχία των μεταδόσεων του φετινού Μουντιάλ στην αμερικανική αγορά οδήγησε CNBC Sport, Netflix, Disney και YouTube να αμφισβητήσουν το Fox για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 και του 2034, όπως και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι αντιδράσεις της αγοράς στις πιθανές λειτουργικές αλλαγές ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς η μετοχή του Netflix υποχώρησε κατά 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Πέμπτη μετά την είδηση.