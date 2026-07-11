Ναμίμπια: Η Κίνα εντείνει τον έλεγχο στον επόμενο ενεργειακό γίγαντα της Αφρικής

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Η Κίνα δεν περιμένει τη Ναμίμπια να γίνει παραγωγός πετρελαίου. Προλαβαίνει να εμπλακεί από νωρίς. Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, η Ναμίμπια και η Κίνα υπέγραψαν οκτώ συμφωνίες συνεργασίας που καλύπτουν τους τομείς της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών, των υποδομών, της γεωργίας και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς η Κίνα προσπαθεί να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη σειρά σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί στην επόμενη μεγάλη ενεργειακή ιστορία της Αφρικής.

Shell και TotalEnergies έχουν ήδη ανακαλύψει περίπου 2,6 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Ναμίμπια

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ναμίμπια, Netumbo Nandi-Ndaitwah, πέρασε την εβδομάδα προσπαθώντας να προσελκύσει επενδύσεις, καθώς η κυβέρνησή της επιδιώκει να διαφοροποιήσει μια οικονομία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, φαίνεται απολύτως πρόθυμη να βοηθήσει, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από πρόσβαση στον αυξανόμενο κατάλογο στρατηγικών πόρων της χώρας.

Υψηλές ενεργειακές προσδοκίες για τη Ναμίμπια

Οι εταιρείες Shell και TotalEnergies έχουν ήδη ανακαλύψει περίπου 2,6 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Ναμίμπια, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το τέλος της δεκαετίας. Εάν η ανάπτυξη συνεχιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Ναμίμπια θα μπορούσε να καταστεί ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Αφρικής έως το 2030.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα του ουρανίου, του λιθίου και των στοιχείων σπάνιων γαιών. Αυτά τα ορυκτά έχουν εξίσου στρατηγική αξία με το αργό πετρέλαιο. Η συμφωνία δίνει επίσης έμφαση στην τοπική μεταποίηση και τη μεταφορά τεχνολογίας, κάτι που αποτελεί μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των αφρικανικών παραγωγών πρώτων υλών, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερη απροθυμία να εξάγουν απλώς πρώτες ύλες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ναμίμπια, με το σύνολο σχεδόν του ποσού αυτού να κατευθύνεται στον τομέα των μετάλλων της χώρας. Η Κίνα αγοράζει επίσης περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Ναμίμπια, ενώ μόνο το ουράνιο αντιπροσωπεύει περίπου το 85% αυτών των αποστολών.

Η εξασφάλιση πρόσβασης στη μελλοντική παραγωγή πετρελαίου της Ναμίμπια και η ενίσχυση της επιρροής της Κίνας σε κρίσιμα ορυκτά αποτελεί λογική επέκταση της μακροχρόνιας στρατηγικής της Κίνας για την Αφρική. Και η οικονομική υποστήριξη της Κίνας αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για τη Ναμίμπια να μετατρέψει την πολλά υποσχόμενη γεωλογία της σε οικονομική ανάπτυξη.