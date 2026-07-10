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Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Τι ψάχνει η Ideal για τις επόμενες επενδύσεις – Το στοίχημα για Ελλάδα

Τι ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου στο συνέδριο του Economist για τις επόμενες επενδύσεις της Ideal Holdings και πως θα μπορέσει η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια

Business 10.07.2026, 11:28
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Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Τι ψάχνει η Ideal για τις επόμενες επενδύσεις – Το στοίχημα για Ελλάδα
Ο επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
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Η διοικητική ομάδα, τα οικονομικά μεγέθη και η ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Αυτό υπογράμμισε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου από το βήμα του Economist περιγράφοντας βασικά κριτήρια με τα οποία η Ideal Holdings αξιολογεί νέες επενδύσεις στην ελληνική αγορά.

Όπως ανέφερε, η Ideal έχει επενδύσει περίπου 400 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να εξετάζει νέες ευκαιρίες με ιδιαίτερη προσοχή απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η επιλογή μιας επένδυσης δεν γίνεται με βάση τον κλάδο δραστηριότητας, αλλά την ποιότητα της ίδιας της επιχείρησης.

Το σημαντικότερο στοιχείο σε κάθε επενδυτική απόφαση είναι οι άνθρωποι που διοικούν μια εταιρεία

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Πρώτα οι άνθρωποι, μετά οι αριθμοί

Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι το σημαντικότερο στοιχείο σε κάθε επενδυτική απόφαση είναι οι άνθρωποι που διοικούν μια εταιρεία. Μια ισχυρή διοικητική ομάδα, όπως είπε, με αποδεδειγμένη ικανότητα να παράγει αποτελέσματα αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε επένδυση, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ideal βασίζεται στην προσεκτική αξιολόγηση κάθε εταιρείας και όχι στην επιλογή συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας.

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πράγματι τη βάση της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο το μέγεθός τους δεν τους επιτρέπει πάντα να αποκτήσουν διεθνή παρουσία, είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου

Το νέο στοίχημα για την Ελλάδα

Σχολιάζοντας το περιβάλλον στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Ideal εκτίμησε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, διατηρώντας πολιτική σταθερότητα και παρουσιάζοντας σημαντική αναβάθμιση της οικονομίας και της παραγωγικής της βάσης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί. Όπως είπε, η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που θα μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα στις διεθνείς αγορές.

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, καθώς εκεί θα κριθεί η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές

Κατά την άποψή του, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πράγματι τη βάση της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο το μέγεθός τους δεν τους επιτρέπει πάντα να αποκτήσουν διεθνή παρουσία. Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, ώστε να δημιουργηθούν εταιρείες μεγαλύτερης κλίμακας. «Το μέγεθος μετράει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι στρατηγικοί επενδυτές αναζητούν επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ισχυρή θέση στις διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα, συνέχισε, παραμένει ανάμεσα στις χώρες που μπορούν να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις, ακόμη και σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων, καθώς εκεί θα κριθεί η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Το κεφάλαιο αναζητά πάντα ευκαιρίες

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ασταθές. Όπως είπε, οι συνεχείς μεταβολές στους δασμούς, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία δημιουργούν πολύ συντομότερους επενδυτικούς κύκλους σε σχέση με το παρελθόν.

Το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προσελκύει επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Παρά την αβεβαιότητα, υποστήριξε ότι το κεφάλαιο δεν σταματά να αναζητά αποδόσεις. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι κάθε χώρα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προσελκύει επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι κεφάλαια που κινούνται αποκλειστικά με βραχυπρόθεσμη λογική.

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