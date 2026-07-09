Bank of America: Ανάκαμψη για το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο ένδυσης

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Σημάδια σταθεροποίησης και επιστροφής στην ανάπτυξη εμφανίζει το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο ένδυσης, καθώς μετά την αδύναμη εικόνα του Απριλίου οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν σημαντικά τον Μάιο και τον Ιούνιο. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του κόστους των πρώτων υλών περιορίζει τους κινδύνους για τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων ενόψει του τέλους του 2026 και του 2027.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η βελτίωση της καταναλωτικής ζήτησης ήταν σχεδόν καθολική, καθώς 20 από τις 22 ευρωπαϊκές αγορές που παρακολουθούνται κατέγραψαν ισχυρότερες επιδόσεις τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στη Γερμανία οι πωλήσεις επέστρεψαν σε θετικό έδαφος τον Ιούνιο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης συνέβαλε στην ενίσχυση της αγοράς ένδυσης. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, με τους αναλυτές να αποδίδουν μέρος της ανόδου τόσο στην αύξηση των όγκων πωλήσεων όσο και στην επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο μέτωπο του κόστους, οι πιέσεις εμφανίζονται πλέον πιο ήπιες. Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών περιορίστηκε αισθητά τον Ιούνιο, μειώνοντας τον κίνδυνο συμπίεσης των μικτών περιθωρίων κέρδους για τις επόμενες συλλογές. Αν και τα μεταφορικά κόστη εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση των επιβαρύνσεων στις μεταφορές τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η ενίσχυση του δολαρίου αποτελεί παράγοντα που ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου το κόστος προμηθειών μέσα στο 2027.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες υποχωρούν, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί ξανά στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Διατηρούν θετική στάση απέναντι σε ομίλους με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι Inditex και Zalando, ενώ εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί για εταιρείες όπως η Associated British Foods, ιδιοκτήτρια της Primark, και η H&M, για τις οποίες προχώρησαν σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τις Next και Zalando αναθεωρήθηκαν ανοδικά ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.