Μυτιληναίος: Βαθιά ανάσα στη Δυτ. Αττική από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

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Τη σημασία του οδικού έργου για την κατασκευή των τριών ανισόπεδων κόμβων στο Σκαραμαγκά ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης του έργου, που πραγματοποίηθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο εκτελεί η κοινοπραξία των εταιρειών ΜΕΤΚΑ (Metlen) – Δομική Κρήτης, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί σε 36 μήνες. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της τελετής για την υπογραφή της σύμβασης ότι το συγκεκριμένο έργο θα έχει μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος του.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το οδικό έργο περιλαμβάνει, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα προς κατασκευή έργα είναι:

Η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας Άνω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα – Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται τρεις προαιρέσεις, οι οποίες αφορούν την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους Ανισόπεδους Κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού και τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της Δ.Π.Λ.Α. για τη σύνδεσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

Ο Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι με το έργο θα αναβαθμιστεί η Δυτική Αττική σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των εργασιών. «Γι’ αυτό, λοιπόν, και η σημερινή ημέρα έχει σημασία που ξεπερνά τα όρια μιας ακόμα υπογραφής σύμβασης. Είναι η αφετηρία ενός έργου που θα βελτιώσει τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς και εμπορευματικούς κόμβους της χώρας. Αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα στρατηγικής σημασίας», υπογράμμισε και συνέχισε: «Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά δεν εξυπηρετεί μόνο την κυκλοφορία. Ενισχύει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο. Διευκολύνει τη διακίνηση αγαθών, στηρίζει την εφοδιαστική αλυσίδα και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των εξαγωγών. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το ουσιαστικό νόημα των μεγάλων υποδομών. Δεν αποτελούν απλώς δημόσια έργα, αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.»

Αναγγελία Μητσοτάκη και για τον αυτοκινητόδρομο Οινόφυτα – Ελευσίνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην αξία του συγκεκριμένου έργου για την αποσυμφόρηση του λιμανιού του Πειραιά, την εξυπηρέτηση βαρέων οχημάτων προς την Αττική Οδό και την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου ως κέντρου logistics παγκόσμιας εμβέλειας. Τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός 36 μηνών (ή και νωρίτερα) θα φέρει «τεράστια ανακούφιση» στους κατοίκους. Παρόλο που αναγνώρισε την πιθανή προσωρινή αναταραχή κατά την υλοποίηση, ζήτησε υπομονή, πιστεύοντας ότι το έργο θα αλλάξει ολιστικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα της κυβέρνησης, με την Ελλάδα να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο διορθώνοντας «ασθένειες» και «ατέλειες» δεκαετιών. Ανέφερε την επικείμενη παράδοση του Ε65, καθώς και άλλα μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η Γραμμή 4 του Μετρό, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στη Δυτική Αθήνα. Τόνισε τη δέσμευση για βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και αναφέρθηκε σε μελλοντικά οδικά έργα, όπως η οδική σύνδεση Ελευσίνας-Οινοφύτων, την οποία χαρακτήρισε ως την «πραγματική, μεγάλη παράκαμψη της Αττικής» που θα ανακουφίσει τον Κηφισό, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Ο Δήμας για τα οφέλη του έργου

Ο Χρίστος Δήμας, σε ομιλία του, ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, οκτώ μήνες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον Νοέμβριο του 2025. Τόνισε τη σημασία της τήρησης χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, ζητώντας τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή, αυξάνοντας τη μέση ταχύτητα από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, προσφέροντας παράλληλα ασφάλεια και αποσυμφόρηση, καθώς 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 βαρέα, διασχίζουν καθημερινά την περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όφελος από την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό, μέσω της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, καθώς και της αναβάθμισης των κόμβων Σκαραμαγκά, Ναυπηγείων και Σχιστού. Αυτές οι παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών και της κατάργησης φαναριών, θα δώσουν «σημαντική ανάσα» στη Δυτική Αττική, παρά το γεγονός ότι δεν θα λύσουν πλήρως το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Τέλος, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη εργασιών στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό και υπογράμμισε τη δέσμευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων που θα αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις, την οδική ασφάλεια και εν τέλει την ποιότητα ζωής των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.