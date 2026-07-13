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ΗΠΑ: Ο Τραμπ ρίχνει τις τιμές των καυσίμων με τα «ελεύθερα βενζινάδικα»

Ένα μυστηριώδες «Ελεύθερο Δίκτυο Καυσίμων» δημιουργείται στις ΗΠΑ με χορηγό επικοινωνίας το Λευκό Οίκο

World 13.07.2026, 14:14
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ΗΠΑ: Ο Τραμπ ρίχνει τις τιμές των καυσίμων με τα «ελεύθερα βενζινάδικα»
Αλέξανδρος Καψύλης

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Από τα τέλη Φεβρουαρίου που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί στα ύψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκίνησαν τον πόλεμο, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Ενώ πριν την ανάφλεξη η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνονταν γύρω στα 3 δολάρια το γαλόνι, πλέον έχει φτάσει στα 3,79 δολάρια (3,32 ευρώ ή 0,87 ευρώ ανά λίτρο) σε εθνικό επίπεδο.

Όμως, μια μυστηριώδης νέα αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων, που ονομάζεται «Freedom Fuel Network», εμφανίστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί, προσφέροντας εκπληκτικά χαμηλές τιμές στους Αμερικανούς καταναλωτές. Το πρώτο της βενζινάδικο του «Freedom Fuel Network» άνοιξε πριν από λίγες ημέρες στη Φιλαδέλφεια της Πολιτείας της Πενσιλβάνια.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι τη διαφημιστική προώθηση του νέου δικτύου διανομής καυσίμων ανέλαβε ο… Λευκός Οίκος στον λογαριασμό του στο δίκτυο X. «Η βενζίνη της ελευθερίας έφτασε», διακηρύσσει η προεδρική κατοικία από την Τρίτη 7 Ιουλίου που ανακοίνωσε τη λειτουργία του συγκεκριμένου πρατηρίου στη Φιλαδέλφεια.

Την ανακοίνωση συνοδεύει διαφημιστικό βίντεο στο οποίο βλέπει κανείς το βενζινάδικο σημαιοστολισμένο με την αστερόεσσα και τον εμβληματικό γύπα. Στο σποτάκι που βλέπουν όσοι επισκέπτονται τη διεύθυνση του Λευκού Οίκου στο X, το βενζινάδικο ανακοινώνει ότι πωλεί την αμόλυβδη προς 3,47 δολάρια το γαλόνι «προς τιμήν του 47ου προέδρου μας»!

Η Αλίς Κλοτζίνσκι γράφει στο γαλλικό «Figaro» ότι «η μείωση στη συγκεκριμένη Πολιτεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή δεδομένου ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Πενσυλβάνια είναι 3,95 δολάρια το γαλόνι». Η έκπτωση δηλαδή δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη, καθώς «αντιστοιχεί σε 40 λεπτά του ευρώ», όπως τονίζει η γαλλίδα ρεπόρτερ.

«Μπράβο πατριώτη!»

Το εκπτωτικό βενζινάδικο που άνοιξε είναι το πρώτο από τα 25 που πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση στο Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσυλβάνια. Την περασμένη εβδομάδα με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το επιχειρηματικό εγχείρημα με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ένας ΠΟΛΥ έξυπνος διανομέας, με παρουσία σε όλη τη βορειοανατολική περιοχή, εύχεται στους κατοίκους της Φιλαδέλφειας ‘Χρόνια Πολλά’!», έγραψε συγκεκριμένα. «Αυτός ο λιανοπωλητής δίνει το παράδειγμα και άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν. Το κάνει αυτό επειδή αγαπά την Αμερική», εξήγησε ο πρόεδρος.

Περίεργο μοντέλο

Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια να μετριαστεί η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του Τραμπ που καταγράφεται λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μια δυσαρέσκεια κι απογοήτευση που ίσως στερήσουν απο τον πρόεδρο τον έλεγχο των δύο κοινοβουλευτικών Σωμάτων των ΗΠΑ, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες όμως, «αυτές οι απίστευτα χαμηλές τιμές εγείρουν δικαιολογημένα ερωτήματα σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο του συγκεκριμένου δικτύου διανομής καυσίμων», γράφει η ρεπόρτερ του «Figaro».

Ο Πάτρικ Ντε Χάαν, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης της ιντερνετικής πλατφόρμας αναζήτησης φθηνών καυσίμων στις ΗΠΑ και τον Καναδά, GazBuddy, εξέφρασε τον σκεπτικισμό του μιλώντας στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Quartz: «Όταν κάποιος πουλάει τόσο χαμηλότερα από την τιμή της αγοράς, κάποιος πρέπει να πληρώσει τη διαφορά».

Παιδαριωδώς αφελές είναι και το διαφημιστικό φιλμάκι που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ και δείχνει ενθουσιώδεις πελάτες του βενζινάδικου να ευχαριστούν τον προέδρο με λόγια όπως: «Σε ευχαριστώ πολύ Τραμπ, συνέχισε την καλή δουλειά!».

Τώρα και βενζινάς;

Ερωτηθείς σχετικά από το CBS News ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση ή οικονομική υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ στο επιχειρηματικό εγχείρημα. Διαβεβαίωσε ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν επιδοτεί αυτά τα βενζινάδικα», υπενθυμίζοντας ότι οι «αλυσίδες καυσίμων μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν είναι πάντως πολύ πειστικές. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», το εμπορικό σήμα «Freedom Fuel Company LLC» καταχωρήθηκε μόλις την 1η Ιουλίου, δύο ημέρες προτού εγκαινιαστεί το πρώτο πρατήριο. Αυτό σημαίνει ότι το πρατήριο έκανε τη χρήση υπαρχουσών υποδομών.

«Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η διεύθυνση της εταιρείας», γράφει η ρεπόρτερ του «Figaro»: «Βρίσκεται στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, μια Πολιτεία γνωστή ως φορολογικός παράδεισος στην οποία εδρεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες, μεταξύ αυτών πολλές που ανήκουν στον Ντόναλντ Τραμπ».

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