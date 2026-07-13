ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις δημόσιες ΣΑΕΚ

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Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 οι εγγραφές στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027.

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν και έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων

Για το έτος κατάρτισης 2026-2027 θα λειτουργήσουν, με πρωινό ωράριο, έξι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, προσφέροντας συνολικά επτά ειδικότητες, οι οποίες καλύπτουν σημαντικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και των εφαρμοσμένων τεχνών.

Δωρεάν η φοίτηση

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν και έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων, τα οποία περιλαμβάνουν:

τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και

ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται και σε δομές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα φοίτησης, προσφέροντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Πώς θα υποβάλλεται αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση επιλογής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Κράτους (gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ → Εγγραφή στη Σ.Α.Ε.Κ. και επιλέγετε την ΣΑΕΚ και την ειδικότητα ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio → Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ → Εγγραφή στη Σ.Α.Ε.Κ. και επιλέγετε την ΣΑΕΚ και την ειδικότητα

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει, με δικές του δαπάνες, δωρεάν στέγαση και σίτιση σε συγκεκριμένο αριθμό καταρτιζομένων ανά ΣΑΕΚ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η παροχή αυτή δεν ισχύει για τη ΣΑΕΚ Αττικής (Κτήμα Συγγρού Αμαρουσίου).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), σύμφωνα με τον Ν. 4763/2020, η οποία τους παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση τίτλου Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ειδικότητες και τις Σχολές είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες https://www.elgo.gr και https://iekelgo.com.

Οι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως αναφέρεται, προσφέρουν σύγχρονη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση στον αγροδιατροφικό τομέα, απευθυνόμενες σε κάτοχους απολυτηρίου Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και κατόχους ισότιμων τίτλων σπουδών. Μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους στον πρωτογενή τομέα.

«Με έμφαση στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, οι δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, σύγχρονη εργαστηριακή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, αποτελώντας διαχρονικά σημείο αναφοράς στην αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση», σημειώνεται.