Global X: Γιατί ποντάρει στην ελληνική αγορά

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Ως μία ιστορία διαρθρωτικής ανάκαμψης που βασίζεται στην αξία, με θεμέλια την ισχύ του τραπεζικού συστήματος και τη συνεχή βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, με αμυντικά χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε σημείωμά της τις προοπτικές των αναδυομένων αγορών για το β΄ εξάμηνο του 2026, η Global X, η οποία διαχειρίζεται το ελληνικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) GREK.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει, είναι η μοναδική αγορά στην ιστορία του MSCI που υποβαθμίστηκε από Ανεπτυγμένη Αγορά (Developed Market) σε Αναδυόμενη Αγορά (Emerging Market) και στη συνέχεια κατάφερε να ανακτήσει εκ νέου το καθεστώς της ανεπτυγμένης αγοράς, καθώς ο MSCI επιβεβαίωσε ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας σε Ανεπτυγμένη Αγορά θα τεθεί σε ισχύ κατά την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό καταλύτη, καθώς αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στις παθητικές επενδυτικές ροές (passive flows) και στη συμμετοχή μεγάλων θεσμικών επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Η μεταμόρφωση που είδε η Global X

Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η συνεχής μείωση της ανεργίας, οι εισροές κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και η ισχυρή ανάπτυξη που υπερβαίνει των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά μακροοικονομική μεταμόρφωση που χρειάστηκε σχεδόν μία δεκαετία για να ολοκληρωθεί. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, επιβεβαιώνει την πλήρη αποκατάσταση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της χώρας και διευρύνει σημαντικά τη βάση των επενδυτών που μπορούν πλέον να τοποθετηθούν σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, τόσο στην αγορά ομολόγων όσο και στην αγορά μετοχών.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις. Με πολλαπλασιαστή κερδών ( P/E) στις 8,84 φορές και μερισματική απόδοση 5,83%, η αγορά αποτιμάται σε επίπεδα που – κατά την άποψη της Global X – παραπέμπουν περισσότερο σε μια πιεσμένη αναδυόμενη αγορά παρά σε μια χώρα που σε λιγότερο από δύο χρόνια θα επανενταχθεί επίσημα στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

«Παραμένουμε θετικοί για την Ελλάδα», αναφέρει, καθώς εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες και δημοσιονομικά πιο συνετές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ η χώρα διαθέτει πλέον αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) καπό όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ οι αποτιμήσεις της εγχώριας αγοράς δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως την επικείμενη αναβάθμιση σε Ανεπτυγμένη Αγορά.

Οι κύριες θέσεις του Global X MSCI Greece ETF (GREK) τους τίτλους των Εθνική ( ειδικό βάρος 14,88%), Eurobank (12,02%), Πειραιώς (11,02%), Alpha Bank(6,8%), ΔΕΗ(6,67%),ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (4,93%), Metlen (4,16%),Motor Oil (4,09%), ΟΤΕ (3,9%), Jumbo (3,18%), Allwyn (3,03%), Optima Bank (2,94%), Τιτάν (2,78%) ΑΔΜΗΕ (2,04%), Helleniq Energy (1,79%), Cenergy Holdings (1,67%),Aktor Holdings (1,53%), Ballys Intralot (1,39%), Tsakos Energy (1,35%), ΔΑΑ(1,25%), ΕΥΔΑΠ (1,24%), Viohalco (1,08%), Aegean Airlines (1,06%), Σαράντης (0,93%), Lamda Development (0,92%), ΟΛΠ (0,89%), Crediabank (0,75%), Autohellas (0,72%), Capital Clean Energy (0,66%),Euronext Athens(0,28%).