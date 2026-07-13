Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στους πωλητές

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Υπό έλεγχο συντηρεί τις πιέσεις του σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας σημαντικά στηρίγματα από τον κλάδο των διυλιστηρίων, αλλά και επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,02% στις 2.513,81 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 102,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,05% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.393,51 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,11% στις 2.874,43 μονάδες.

Αντοχές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές στη σημερινή συνεδρίαση, παρά το κλίμα γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα του κινείται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας ελεγχόμενες απώλειες, ενώ οι αγοραστικές παρεμβάσεις που εκδηλώνονται κατά διαστήματα συμβάλλουν στη διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

Σε τεχνικό επίπεδο, το ημερήσιο stop για τον Γενικό Δείκτη έχει πλέον ανέβει στις 2.457 μονάδες, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους αναλυτές, διευκολύνει σημαντικά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς το βραχυπρόθεσμο ρίσκο είναι πλέον σαφώς προσδιορισμένο.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς εξακολουθεί να παραμένει θετική, με τον τραπεζικό κλάδο να συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης. Εφόσον διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική, ο Γενικός Δείκτης εκτιμάται ότι μπορεί να επιχειρήσει νέα προσέγγιση των πρόσφατων υψηλών του, ανοίγοντας στη συνέχεια τον δρόμο για κίνηση προς τη ζώνη των 2.640-2.650 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ και η CrediaBank σημειώνουν απώλειες 3,67% και 2,31% αντίστοιχα, με τις Cenergy, Βιοχάλκο, Aktor και ΔΕΗ να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Optima Bank, Alpha Bank, Τιτάν, Εθνική, ΟΤΕ, Eurobank και Jumbo.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημειώνει άλμα 4,39%, με τις ΕΥΔΑΠ και Λάμδα να ακολουθούν με κέρδη άνω του 3%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Motor Oil και Allwyn, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Metlen, Coca Cola και Κύπρου.