Wall Street: Ανακούφιση λόγω πληθωρισμού

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Θετικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, ανατρέποντας μάλιστα το αρνητικό κλίμα της προσυνεδρίασης, καθώς τα στοιχεία από τον πληθωρισμό έδειξαν αποκλιμάκωση του ρυθμού ανόδου των τιμών, αλλά και της πίεσης της Federal Reserve να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίου.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της IBM, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 21%

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,18% στις 52.593 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,37% στις 7.543 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,72% στις 26.059 μονάδες.

Η αλλαγή του κλίματος ήρθε καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 3,5% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενος χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η μέση πρόβλεψη της Dow Jones ήταν για άνοδο 3,8%. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

H Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της IBM, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 21%, μετά τη δημοσιοποίηση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 2,93 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συγκέντρωσε η FactSet για 3,01 δολάρια ανά μετοχή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, καθώς οι JPMorgan, Wells Fargo και Bank of America ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με τις μετοχές τους να κινούνται σε αρνητικά εδάφη. Αντίθετα, η Goldman Sachs ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχύεται περισσότερο από 1%.

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,14 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 58,02 δισ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων της LSEG για κέρδη 5,85 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 50,19 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές κατά πόσο τα δημοσιευμένα κέρδη είναι απολύτως συγκρίσιμα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η Bank of America ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες της αγοράς, ανακοινώνοντας κέρδη 1,21 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 1,13 δολάρια, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 31,7 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 30,72 δισ. δολαρίων.

Απώλειες περίπου 1% καταγράφει η Wells Fargo, παρότι ανακοίνωσε κέρδη 2 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 22,62 δισ. δολαρίων, έναντι προβλέψεων για κέρδη 1,72 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 21,84 δισ. δολαρίων.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ανακάμπτουν μετά τις έντονες πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύεται περισσότερο από 2%, ενώ οι Applied Materials, Lam Research, STMicroelectronics, Teradyne και Micron Technology σημειώνουν άνοδο άνω του 3%, με την Applied Materials να ξεχωρίζει με κέρδη που υπερβαίνουν το 4%.