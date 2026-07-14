Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Αναμένεται η ισχυρότερη αύξηση κερδών των τελευταίων 3 ετών

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Την ισχυρότερη αύξηση κερδών των τελευταίων τριών ετών αναμένεται να καταγράψουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες,χάρη στα αναμενόμενα εξαιρετικά αποτελέσματα των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, των τραπεζών και των εταιρειών που διαπρέπουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες του δείκτη MSCI Europe αναμένεται να σημειώσουν συνολική αύξηση των κερδών κατά 11,5%, τη μεγαλύτερη από το πρώτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Intelligence.

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο μοτίβο, οι αναλυτές συνεχίζουν να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή, καθώς πλησιάζει η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Οι καταλύτες των κερδών

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την τάση, αλλά δεν είναι οι μόνες. Προβλέπεται ταχεία ανάπτυξη για ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών, από τα υλικά έως τον βιομηχανικό τομέα και την τεχνολογία, με επιπλέον ώθηση από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Είναι μια εικόνα που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον για μερικά τρίμηνα, καθώς η Ευρώπη αρχίζει να καλύπτει την αύξηση των κερδών που συνήθως συνδέεται με την America Inc.

«Οι αναθεωρήσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) της ευρωζώνης αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενοι σε εντελώς θετικό έδαφος», δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. με επικεφαλής τον Mislav Matejka. «Το χάσμα με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί, στα πρόθυρα του πλήρους κλεισίματος για πρώτη φορά από τις αρχές του 2025.

Η ομάδα του Matejka ανέφερε ότι οι προβλέψεις για την αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναίνεση των αναλυτών, μπορεί να φαίνονται «υπερβολικές» εκ πρώτης όψεως, αλλά πιστεύει ότι το μακροοικονομικό πλαίσιο υποστηρίζει τους στόχους αυτούς.

Προτιμούν να χρησιμοποιούν ως πιο ρεαλιστικό δείκτη τις μεσαίες προβλέψεις για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στην ευρωζώνη, που ανέρχονται στο 9%, ενώ εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.

«Εφόσον η σύγκρουση στο Ιράν δεν κλιμακωθεί πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο, πιστεύουμε ότι αυτή η βελτίωση μπορεί να συνεχιστεί και αναμένουμε ότι η ευρωζώνη θα παρουσιάσει ισχυρή διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή φέτος, σε αντίθεση με τη στασιμότητα που σημειώθηκε από το 2022», δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Ο ενεργειακός τομέας αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αναμενόμενης ανάπτυξης του δεύτερου τριμήνου, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της BI, Laurent Douillet. Οι πετρελαϊκοί γίγαντες θα επωφεληθούν από τρεις ολόκληρους μήνες αυξημένων τιμών αργού πετρελαίου, σε σύγκριση με μόλις έναν μήνα το πρώτο τρίμηνο.

Οι τράπεζες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό παράγοντα και είναι πιθανό να εκπλήξουν ανοδικά, αναφέρει ο Douillet. Τα κέρδη παραγωγικότητας από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να περιορίσουν το κόστος, ενώ οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια που ελήφθησαν στο πρώτο τρίμηνο είναι απίθανο να επαναληφθούν, καθώς σοκ όπως η κατάρρευση της Market Financial Solutions φαίνονται περισσότερο ιδιοσυγκρασιακά παρά συστημικά, είπε.

Οι εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να αποτελέσουν τον τρίτο σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, από τους κατασκευαστές μικροτσίπ Infineon Technologies AG και STMicroelectronics NV έως εταιρείες που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, όπως η Siemens Energy AG, κατασκευάστρια αεριοστροβίλων, και η Schneider Electric SE, προμηθεύτρια εξοπλισμού ηλεκτροδότησης.

Η συνεχής ανακοίνωση των αναβαθμίσεων των κερδών των αναλυτών έχει θέσει τον πήχη υψηλότερα για την περιοχή, ειδικά με τις αποτιμήσεις να κυμαίνονται πλέον περίπου 15 φορές τα μελλοντικά κέρδη, πάνω από τον 20ετή μέσο όρο των 13,4. Ορισμένοι τομείς μπορεί να παρέμειναν φθηνοί, όπως τα αυτοκίνητα και η ενέργεια, αλλά άλλοι έχουν δει τις αποτιμήσεις να αυξάνονται τους τελευταίους μήνες, όπως τα ταξίδια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η τεχνολογία και οι τράπεζες.

Η περίοδος κερδοφορίας ξεκινά με φόντο μια εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και την έξαρση δαπανών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που τροφοδοτεί τους φόβους των επενδυτών, ειδικά για τις μετοχές ημιαγωγών.

Ωστόσο, η σχετικά χαμηλή έκθεση της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα, σε συνδυασμό με την ώθηση από τα κυβερνητικά κίνητρα, την ανάκαμψη των καταναλωτών και των αμυντικών υστερούντων, και τα κέρδη για ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων κεφαλαιουχικών δαπανών της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενθαρρύνει την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών.