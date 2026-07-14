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Ιράν: Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκαν δύο κρατικά δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως χτυπήθηκαν δύο δεξαμενόπλοιά του και πως υπάρχει νεκρός και οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση

Κόσμος 14.07.2026, 07:09
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Ιράν: Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν πως χτυπήθηκαν δύο κρατικά δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Newsroom

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Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως δύο κρατικά του δεξαμενόπλοια Mombasa και Bahia χτυπήθηκαν από πυραύλους κρουζ του Ιράν στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, δηλαδή από την «διαδρομή του Ομάν».

Κατά την επίθεση ένας ναυτικός ινδικής καταγωγής έχασε την ζωή του, τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά και ακόμα τέσσερις ελαφρύτερα. Εκ των τραυματιών οι έξι είναι Ινδοί και οι δύο Ουκρανοί. Στα δεξαμενόπλοια ξέσπασαν πυρκαγιές οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές και έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν πως διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν εναντίον του Ιράν για τις δύο αυτές επιθέσεις και το υπουργείο συμπλήρωσε πως βρίσκεται σε «κατάσταση υψηλής ετοιμότητας».

Η UKMTO υπηρεσία ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσε ανακοίνωση στη ο1:24 ώρα Ελλάδας για χτύπημα εναντίον δεξαμενόπλοιου, όμως μέχρι τώρα δεν είναι σαφές αν πρόκειται για ένα εκ των δύο δεξαμενόπλοιων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο χτύπημα το οποίο αναφέρεται η UKMTO δεν υπήρξαν τραυματισμοί του πληρώματος. Οπότε τα δύο σενάρια είναι πως είτε πρόκειται για τρίτο δεξαμενόπλοιο, είτε για το ένα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα εθνικά δεξαμενόπλοια Mombasa και Bahia δέχθηκαν επίθεση από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου (Mombasa), ινδικής υπηκοότητας, και τον τραυματισμό 8 άλλων, εκ των οποίων 4 σοβαρά (6 ινδικής υπηκοότητας και 2 ουκρανικής υπηκοότητας).

Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές στα δύο δεξαμενόπλοια λόγω πυρκαγιών που ξέσπασαν επί του σκάφους, οι οποίες έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο και στα δύο δεξαμενόπλοια.

Το υπουργείο Άμυνας καταδικάζει αυτή την απροκάλυπτη επίθεση, η οποία αποτελεί σοβαρή παραβίαση και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, απειλώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Τονίζει ότι το κράτος διατηρεί το πλήρες δικαίωμά του να ανταποκριθεί σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εδαφών, του λαού και των κατοίκων του, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς του, καθώς και τη διαφύλαξη των συμφερόντων και των εθνικών δυνατοτήτων του.

Το υπουργείο δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και είναι πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε απειλές, καθώς και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει αποφασιστικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας του κράτους.

Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από επίσημες πηγές του κράτους και να αποφεύγει τη διάδοση φημών ή μη επαληθευμένων πληροφοριών.

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