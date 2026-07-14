CrediaBank: Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για τη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για τη διάθεση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα και τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής είναι η πλευρά της Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) και αγοραστές Έλληνες και ξένους επενδυτές, μεταξύ των οποίων μεγάλα ελληνικά family offices.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται κάτω από το 1 ευρώ ανά μετοχή, με το ποσό που αναμένεται να αντληθεί να κυμαίνεται στα 190-200 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της CrediaBank ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στα 1,09 ευρώ.

CrediaBank και Υπερταμείο

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ήθελαν την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) να είναι ο πωλητής του ποσοστού.

Ωστόσο, κύκλοι της ΕΕΣΥΠ διαψεύδουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η ΕΕΣΥΠ έχει δεσμευθεί να διατηρήσει αμετάβλητη τη συμμετοχή της στην τράπεζα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με βάση το επίσημο μετοχολόγιο της CrediaBank, η Thrivest Holding παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 40,7%, ενώ η ΕΕΣΥΠ κατέχει το 29,3%. Το υπόλοιπο περίπου 30% βρίσκεται στα χέρια λοιπών μετόχων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην έκβαση της διαδικασίας και στη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στο placement, καθώς πρόκειται για μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης της διασποράς της μετοχής στην αγορά.