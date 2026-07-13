ElvalHalcor: Από 14 έως 16 Ιουλίου το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

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Ανοίγει από αύριο 14 Ιουλίου και θα κλείσει το μεσημέρι στις 16 του μηνός το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor.

Σε σχετική ανακοίνωση της η ElvalHalcor κάνει γνωστή τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρλω εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ELVALAHALCOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η συνδυασμένη προσφορά για την ΑΜΚ της ElvalHalcor

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως

εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 14 Ιουλίου 2026 και λήγοντας στις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).

Οι γενικοί συντονιστές και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών

Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»), οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών») και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως συνδιαχειριστές (οι «Συνδιαχειριστές», και από κοινού με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «Διαχειριστές»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Έκδοσης, ενώ οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., AΧΙΑ Ventures Group Ltd, Εθνική

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Τοποθέτησης, και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Τοποθετούντες.