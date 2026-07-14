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Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπραρτάκος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του χωροταξικού πλαισίου

Βιομηχανία 14.07.2026, 16:39
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Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
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Υπόμνημα  θέσεων και προτάσεων επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπέβαλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος. Με την παρέμβασή του αυτή, το ΕΒΕΑ αναδεικνύει την αναθεώρηση του πλαισίου ως μια κομβική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Μπρατάκος: Η επιτυχία θα κριθεί στην πράξη

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, επισημαίνει:  «Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έπειτα από σχεδόν δεκαπέντε έτη εφαρμογής, αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής, της μεταποίησης, των logistics, της πράσινης μετάβασης και της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η χώρα χρειάζεται σήμερα ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εφαρμόσιμο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας δικαίου, θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και θα υποστηρίζει την οργανωμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιτυχία αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης θα κριθεί στην πράξη, από το κατά πόσο οι νέες ρυθμίσεις θα συνοδεύονται από οργανωμένους υποδοχείς, σύγχρονες υποδομές, κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα για την Αττική, η εξυγίανση και οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων πρέπει να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής του νέου Πλαισίου, δημιουργώντας νέο απόθεμα οργανωμένης βιομηχανικής γης και βελτιώνοντας ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Το υπόμνημα

Αναλυτικότερα, το Υπόμνημα του ΕΒΕΑ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική την ενοποίηση Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε ένα ενιαίο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ζητώντας ωστόσο τη ρητή πρόβλεψη για μεικτούς οργανωμένους υποδοχείς που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία παράγει το 40% του εγχώριου βιομηχανικού προϊόντος, με το Επιμελητήριο να προτάσσει ως κορυφαία προτεραιότητα ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξυγίανσης και μετατροπής των 14 βασικών Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων σε σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αναγκαία μετάβαση προς την οργανωμένη χωροθέτηση πρέπει να γίνει σταδιακά. Οι περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση δεν μπορούν να προηγηθούν της δημιουργίας επαρκούς οργανωμένης γης, καθώς κάτι τέτοιο θα τροχοπεδούσε τις επενδύσεις, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα λειτουργίας και επέκτασης των υφιστάμενων μονάδων.

Ακόμη, για την επιτυχία της μεταρρύθμισης το ΕΒΕΑ ζητά ένα απλούστερο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, δημόσια συγχρηματοδότηση των εισφορών σε χρήμα για τις άτυπες συγκεντρώσεις και άμεση σύνδεση της χωροταξίας με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές διασυνδεσιμότητας (μεταφορικές, ενεργειακές, ψηφιακές), διοικητική απλοποίηση με σαφή χρονοδιαγράμματα, καθώς και τη θεσμοθέτηση μιας ειδικής διαδικασίας ταχείας και προβλέψιμης αδειοδότησης για παραγωγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι 10 βασικές προτάσεις του ΕΒΕΑ

Α. Χωροταξικός σχεδιασμός

1.   Θεσμοθέτηση ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης και Οργάνωσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της Αττικής.

2.   Προτεραιότητα στις 14 βασικές Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της Αττικής ως πρώτο πυρήνα εφαρμογής.

3.   Ρητή αναγνώριση της δυνατότητας ανάπτυξης μεικτών οργανωμένων υποδοχέων Βιομηχανίας και Logistics.

4.   Διαμόρφωση ρεαλιστικών μεταβατικών διατάξεων για τη λειτουργία και επέκταση των υφιστάμενων μονάδων.

5.   Μη εφαρμογή περιορισμών στην εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση επαρκούς οργανωμένης γης.

Β. Επιχειρηματικά Πάρκα και χρηματοδότηση

6. Επιτάχυνση της ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων με απλούστερες διαδικασίες και ευελιξία.

7. Δημόσια συγχρηματοδότηση των εισφορών σε χρήμα για τη μετατροπή των Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Πάρκα Εξυγίανσης.

8. Σύνδεση του νέου Χωροταξικού με τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ και εθνικούς/ευρωπαϊκούς πόρους.

Γ. Υποδομές και εφαρμογή

9. Ενίσχυση των βασικών υποδομών (δίκτυα, ενέργεια, αντιπλημμυρική προστασία, ψηφιακή συνδεσιμότητα) στους υποδοχείς.

10. Θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης της εφαρμογής του Πλαισίου (π.χ. χρόνοι αδειοδότησης, ρυθμοί ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων).

Το ΕΒΕΑ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας με πνεύμα θεσμικής συνεργασίας, προσφέροντας τεκμηριωμένες λύσεις, ώστε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο να αποτελέσει τον καταλύτη για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

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