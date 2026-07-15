Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τέλος στο σερί ρεκόρ αποπληθωρισμού στην Κίνα έθεσε η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg που βασίζονται σε κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η στατιστική αρχή της Κίνας δεν δημοσιεύει τον επίσημο αποπληθωριστή και οι οικονομολόγοι τον υπολογίζουν αφαιρώντας την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ από την ονομαστική ανάπτυξη.

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ

Ο αποπληθωριστής τιμών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μετρά το ποσό κατά το οποίο η συνολική παραγωγή μειώνεται λόγω του πληθωρισμού. Ο τύπος υπολογισμού του αποπληθωριστή του ΑΕΠ περιλαμβάνει την αξία όλων των τελικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών. Δεν λαμβάνει υπόψη τις τιμές των εισαγωγών και μετρά τον πληθωρισμό σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας.

Η σημασία του έγκειται στην ικανότητά του να διαχωρίζει την «πραγματική» οικονομική ανάπτυξη από τις αυξήσεις των τιμών. Δείχνει δηλαδή πόση από την αύξηση της μη προσαρμοσμένης στον πληθωρισμό ανάπτυξης οφείλεται στις υψηλότερες τιμές και όχι στη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βασίζονται σε αυτόν για να εξασφαλίζουν ακριβείς οικονομικές συγκρίσεις σε ετήσια βάση.

Τα τελευταία στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι συνολικές τιμές της οικονομίας έχουν αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με ένα χρόνο πριν, πιθανώς λόγω της ανάκαμψης του πληθωρισμού στα εργοστάσια, που οφείλεται στις παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και των μετάλλων.

Το θετικό αυτό νούμερο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την έξοδο από τη σπείρα μείωσης των τιμών λόγω της παραγωγικής ικανότητας που υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση των καταναλωτών. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αντιστροφή μπορεί να μην είναι βιώσιμη, καθώς οι αυξήσεις των τιμών περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο και σε τομείς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Σε αντίθεση με την Ιαπωνία, η Κίνα έχει χαμηλότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο, ανθεκτικό νόμισμα, επίμονο εγχώριο πλεόνασμα προσφοράς και εκτεταμένη υποαπασχόληση.» εξηγούν οι Chang Shu, David Qu και Taro Kimura του Bloomberg Economics. «Αυτές οι διαρθρωτικές διαφορές σημαίνουν ότι ένα εξωτερικό ενεργειακό σοκ δεν θα δημιουργήσει τον αυτοσυντηρούμενο κύκλο μισθών-τιμών που απαιτείται για τον τερματισμό του αποπληθωρισμού. Ο αποπληθωρισμός της Κίνας είναι μια ασθένεια της εγχώριας ζήτησης. Χρειάζεται μια θεραπεία για την εγχώρια ζήτηση.»

Επιβραδύνεται το ΑΕΠ

Τα επίσημα στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έδειξαν ότι η οικονομία επιβραδύνθηκε την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου και κινήθηκε με τον χαμηλότερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Η Κίνα έχει σε μεγάλο βαθμό θωρακιστεί από την τεράστια αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκύπτει από τον πόλεμο στο Ιράν μέσω των δικών της αποθεμάτων – του μεγαλύτερου στρατηγικού αποθέματος στον κόσμο.

Εισάγει επίσης λιγότερο πετρέλαιο, με τις εισερχόμενες αποστολές να βυθίζονται τον Ιούνιο σε χαμηλό 10 ετών.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και ο δομικός επιβραδύνθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ένα σημάδι ότι η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας κορυφώνεται.

Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν υψηλές και τις τιμές του πετρελαίου να ανακάμπτουν ξανά, είναι πιθανό η Κίνα να βιώσει νέες πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.