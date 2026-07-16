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ΑΑΔΕ: Τι ψάχνει στα εισοδήματα από το εξωτερικό

Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 16.07.2026, 11:10
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ΑΑΔΕ: Τι ψάχνει στα εισοδήματα από το εξωτερικό
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Σε νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τους επόμενους μήνες, με στόχο να εντοπίσει τους φορολογούμενους που απέκρυψαν από την εφορία τόκους, καταθέσεις, μερίσματα και εισοδήματα εξωτερικού.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, η ΑΑΔΕ θα κινηθεί σε δύο φάσεις και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα.

Οι ημερομηνίες για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 η αρμόδια Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα έχει ολοκληρώσει τη διασταύρωση τουλάχιστον του 10% των στοιχείων από αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τόκους φυσικών προσώπων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2020 που παραγράφονται τον Δεκέμβριο του 2026.

Στους ελέγχους – πέραν των τραπεζικών λογαριασμών – περιλαμβάνονται ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχοι ψηφιακών πληρωμών, επενδυτικοί λογαριασμοί, ασφαλιστικά προϊόντα και τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2026 και αφορά στην διασταύρωση τουλάχιστον το 50% των πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί από τις φορολογικές αρχές του εξωτερικού με τις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Τι ελέγχεται

Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, τη χώρα φορολογικής κατοικίας, τον ΑΦΜ, τους αριθμούς IBAN, τα υπόλοιπα ή την αξία των λογαριασμών, καθώς και τα ακαθάριστα ποσά από μισθούς, συντάξεις, τόκους, μερίσματα και άλλες πηγές εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπισθούν με αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του εξωτερικού και των ελληνικών φορολογικών δηλώσεων θα λάβουν ειδοποιήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και σε περίπτωση που δεν καλύψουν τη διαφορά θα τους καταλογισθούν πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς τα ποσά ανά φορολογούμενο εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 συνολικά 21.277 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας δήλωσαν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό ύψους 207,75 εκατ. ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται σε περίπου 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Στο συνολικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών ελέγχων για το 2026 προβλέπεται παράλληλα η έκδοση 12.000 πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου έπειτα από διασταυρώσεις, χωρίς ο συγκεκριμένος αριθμός να αφορά αποκλειστικά τις υποθέσεις εισοδημάτων εξωτερικού.

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