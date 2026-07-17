Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα

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Εμμεση επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποστηρίζοντας την κατασκευή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα σε αντιδιαστολή με την αμερικανική στάση.

Μιλώντας στην Παγκόσμια Διάσκεψη Τεχνητής Νοημοσύνης (WAIC) στη Σαγκάη, ο Σι χαρακτήρισε την Κίνα ως υπέρμαχο της πρόσβασης και της ισότητας, επικρίνοντας έμμεσα τις κινήσεις των ΗΠΑ για την προστασία του ηγετικού της ρόλου στους ημιαγωγούς και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα πρέπει να αντιταχθούμε στην υπερβολική επέκταση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή στην τοποθέτηση της ασφάλειας μιας χώρας έναντι της ασφάλειας άλλων», δήλωσε ο Σι, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ.

Η ομιλία του έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και η Κίνα διεκδικούν την ηγεσία της παγκόσμιας Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις ΗΠΑ να αναγνωρίζονται γενικά και από τις δύο πλευρές ότι κατέχουν ένα μικρό προβάδισμα, σημειώνει η Wall Street Journal. Κάθε χώρα ελπίζει ότι τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της θα γίνουν πρότυπο σε όλο τον κόσμο. Και η καθεμία ελπίζει να αποκτήσει πλεονέκτημα εθνικής ασφάλειας με νέα τεχνολογία, όπως το μοντέλο Mythos της Anthropic, το οποίο μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα ατέλειες στον κυβερνοχώρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρενέβη πρόσφατα για να μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στο Mythos, επικαλούμενη ανησυχίες για εθνική ασφάλεια.

Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Σι , η Moonshot AI με έδρα το Πεκίνο παρουσίασε την τελευταία καινοτομία από την Κίνα, ένα μοντέλο «ανοιχτού βάρους» που ονομάζεται Kimi K3 και έχει εκπλήξει πολλούς στη Σίλικον Βάλεϊ με τις προηγμένες δυνατότητές του.

Τι επιλέγουν Κίνα και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αποτελούν τη βάση των chatbots, όπως το Claude και το ChatGPT. Στη Σίλικον Βάλεϊ, η OpenAI , η Anthropic και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες κατασκευάζουν σε μεγάλο βαθμό ιδιόκτητα μοντέλα χρησιμοποιώντας τους ημιαγωγούς αιχμής της Nvidia .

Κινεζικές εταιρείες όπως οι DeepSeek, Moonshot και Zhipu AI προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και έχουν δημοσιεύσει πολλά μοντέλα ανοιχτού κώδικα, τα οποία οι άνθρωποι είναι γενικά ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν και να προσαρμόσουν.

Στελέχη της κινεζικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι θα δυσκολευτούν να κλείσουν το χάσμα με τις ΗΠΑ, επειδή η Ουάσινγκτον περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας στα καλύτερα τσιπ και τον εξοπλισμό κατασκευής τσιπ στον κόσμο.

Στην ομιλία του Σι παρευρέθηκαν εννέα βραβευμένοι με Νόμπελ και Βραβείο Turing, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες , αναφέρει η WSJ. Παρόντες ήταν επίσης αξιωματούχοι από 29 χώρες που μια μέρα νωρίτερα είχαν υπογράψει τη δημιουργία ενός νέου φορέα , του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO), υπό την ηγεσία της Κίνας για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Σι περιέγραψε την Κίνα ως υπέρμαχο των λιγότερο ανεπτυγμένων εθνών που φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εδραιώσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο νέος φορέας θα «ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Παγκόσμιου Νότου», είπε.

Διεθνής συνεργασία

Μία πτυχή της μάχης ΗΠΑ-Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη αφορά τον έλεγχο των ακόμη νεοσύστατων παγκόσμιων προτύπων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες με εκπαίδευση και σεμινάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη και θα δημιουργήσει φορείς με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη εντός των πολυμερών ομάδων στις οποίες είναι μέλος η Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας BRICS των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών και του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης των χωρών της Κεντρικής Ασίας.

«Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να είναι μια σόλο παράσταση από μία μόνο χώρα, αλλά μια συμφωνία παγκόσμιας συνεργασίας», δήλωσε ο Σι σε μια άλλη έμμεση επίθεση στις ΗΠΑ.

Κάλεσε για συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «ασφαλής και ελεγχόμενη». Και τόνισε τους πιθανούς κινδύνους των αυτόνομων συστημάτων που λαμβάνουν αποφάσεις ζωής ή θανάτου, ζητώντας μέτρα για να «διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο».

Η έκκληση του Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποστηριξε στη δική του ομιλία ότι η τεχνολογια πρέπει να υπηρετεί τους άνθρωπους και όχι το αντίστροφο και πως η τεχνολογία που θα διαμορφώσει το μέλλον της ανθρωπότητας πρέπει να διαμορφώνεται από ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Δεν μπορεί να ελέγχεται από μια χούφτα χωρών ή εταιρειών. Κάθε έθνος πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμα, υποστηριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να οδηγήσει τον κόσμο σε ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες, βαθύτερα χάσματα σε ό,τι αφορά το εισόδημα, τις ευκαιρίες και την ασφάλεια, καθώς και σε μεγαλύτερα χάσματα μεταξύ Βορρά και Νότου.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει δύναμη για μεγαλύτερη ένταξη και κοινή πρόοδο, τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Technology that will shape the future of humanity must be shaped by all of humanity. It cannot be governed by a handful of countries or companies. Every nation needs a seat at the table. Technology must serve people – not the other way around. — António Guterres (@antonioguterres) July 17, 2026

Ο Κάι-Φου Λι , επιχειρηματίας τεχνητής νοημοσύνης και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων που γεννήθηκε στην Ταϊβάν και ο οποίος προηγουμένως ηγήθηκε των δραστηριοτήτων της Microsoft και της Google στην Κίνα, δήλωσε ότι οι νεύσεις του Σι προς το άνοιγμα θα προσελκύσουν έναν κόσμο που είναι επιφυλακτικός για την περαιτέρω εδραίωση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Ο Λι, μιλώντας στο συνέδριο της Σαγκάης, δήλωσε ότι ήταν επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως την προσέγγιση «ο νικητής τα παίρνει όλα» της Silicon Valley για την επίτευξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης – αυτόνομα συστήματα που μπορούν να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. «Ποιο είναι το μεγάλο βραβείο της Τεχνητής Νοημοσύνης; Και γιατί να τη χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία κλειστών συστημάτων;» είπε ο Λι.

«Το μήνυμα του Σι είναι σαφές: Η Κίνα δεν πρόκειται να ακολουθήσει κανέναν τόσο στην τεχνολογία όσο και στα πρότυπα της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Τζόρτζ Τσεν, συνεργάτης του The Asia Group, ο οποίος συμμετέχει στο συνέδριο.

Ο Γκράχαμ Γουέμπστερ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Stanford, δήλωσε ότι το νέο όργανο διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας ήταν μέχρι στιγμής περισσότερο ρητορικό παρά ουσιαστικό.

Η παγκόσμια διαχείριση των κινδύνων της Τεχνητής Νοημοσύνης «εξ ορισμού θα απαιτήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ο Γουέμπστερ. Διαφορετικά, είπε, «δεν μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παγκόσμια λύση».

Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO)

Η ίδρυση του WAICO, δήλωσε ο Σι, αποτελεί μια σημαντική κίνηση της Κίνας για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Παγκόσμιου Νότου και να ενώσει τη διεθνή κοινότητα για να προωθήσει δυναμικά την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, η Κίνα θα αναπτύξει διεθνή κέντρα συνεργασίας για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, την Αφρικανική Ένωση, την Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης και τις χώρες BRICS.

Θα επιτρέψει επίσης σε 30 χώρες να χρησιμοποιήσουν το μετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη, γνωστό ως MAZU, για την προστασία κατοικιών σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Σι.