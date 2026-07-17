 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών – Πώς θα γίνει πρωθυπουργός

Ο Μπέρναμ ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη ηγεσία του κόμματος και θα αναλάβει την πρωθυπουργία μετά την επίσημη παραίτηση του Στάρμερ προς το βασιλιά Κάρολο Γ

Κόσμος 17.07.2026, 15:08
Σχολιάστε
Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών – Πώς θα γίνει πρωθυπουργός
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία στέφθηκε ο Άντι Μπέρναμ, οποίος τώρα πρόκειται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της κανονικής κανονιστικής διαδικασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μέσω γενικών εκλογών.

Επειδή οι Εργατικοί έχουν ήδη την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, το κόμμα μπορεί να αντικαταστήσει τον ηγέτη του ενώ παραμένει στην κυβέρνηση, με τον νέο ηγέτη να γίνεται αυτόματα πρωθυπουργός μόλις διοριστεί επίσημα από τον μονάρχη.

Η διαδικασία ξεκίνησε αφότου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τόσο από ηγέτης των Εργατικών όσο και από πρωθυπουργός μετά την αυξανόμενη πολιτική πίεση μετά τα κακά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών και τη μείωση της υποστήριξης για το κόμμα. Σύμφωνα με τους κανόνες του Εργατικού Κόμματος, ο Στάρμερ παρέμεινε στην εξουσία μέχρι να επιλεγεί διάδοχος.

Άντι Μπέρναμ

Κερδίζοντας την ηγεσία των Εργατικών

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ηγεσίας των Εργατικών, οι υποψήφιοι έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον του 20% των Εργατικών βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων—81 υποψηφιότητες υπό το τρέχον μέγεθος του κοινοβουλευτικού κόμματος, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του κόμματος. Έπρεπε επίσης να ικανοποιήσουν τους κανόνες διορισμού του κόμματος που αφορούσαν συνδεδεμένες οργανώσεις ή Εργατικά Κόμματα εκλογικής περιφέρειας, εάν χρειαζόταν.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Γουέστμινστερ αφού κέρδισε τις ενδιάμεσες εκλογές στο Μάκερφιλντ, αναδείχθηκε γρήγορα ως το συντριπτικό φαβορί. Μέσα σε λίγες μέρες εξασφάλισε την υποστήριξη εκατοντάδων βουλευτών του Εργατικού Κόμματος – πολύ περισσότερο από το ελάχιστο όριο – καθιστώντας μαθηματικά αδύνατο για οποιονδήποτε αντίπαλο να μπει στην κούρσα. Τελικά ήταν ο μόνος υποψήφιος.

Επειδή δεν υπήρχε διαγωνισμός, οι Εργατικοί δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν πλήρη ψηφοφορία των μελών του κόμματος. Αντίθετα, η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος (NEC) προγραμμάτισε μια ειδική διάσκεψη για να επιβεβαιώσει επίσημα τον Μπέρναμ ως ηγέτη την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

Γιατί ο Μπέρναμ δεν γίνεται αμέσως πρωθυπουργός

Αν και ο Μπέρναμ γίνεται επίσημα ηγέτης των Εργατικών την Παρασκευή, δεν γίνεται αμέσως πρωθυπουργός. Τα γραφεία αρχηγού κόμματος και πρωθυπουργού είναι νομικά χωριστά.

Ο πρωθυπουργός παραμένει στη θέση του μέχρι να παραιτηθεί επισήμως. Σύμφωνα με τις συνταγματικές συμβάσεις της Βρετανίας, ο Στάρμερ συνεχίζει να υπηρετεί ως επικεφαλής της κυβέρνησης μέχρι να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ’. Μόνο μετά από αυτή την παραίτηση μπορεί ο μονάρχης να προσκαλέσει τον Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η παράδοση αυτή αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Η καθιερωμένη διαδικασία

Η μετάβαση ακολουθεί μια καλά καθιερωμένη σειρά, όπως αναφέρεται στον κανονισμό της Βουλής των Κοινοτήτων:

Ο Κιρ Στάρμερ ταξιδεύει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και παραιτείται επίσημα από την πρωθυπουργία.

Μόλις γίνει αποδεκτή η παραίτηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προσκαλεί τον Άντι Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση επειδή, ως ηγέτης των Εργατικών, κρίνεται ικανός να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Μπέρναμ αποδέχεται την πρόσκληση του Βασιλιά και διορίζεται επίσημα πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια επιστρέφει στην Ντάουνινγκ Στριτ, εκφωνεί την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός και αρχίζει να διορίζει τους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου του.

Δεν απαιτείται κοινοβουλευτική ψήφος εμπιστοσύνης επειδή οι Εργατικοί κατέχουν ήδη την πλειοψηφία των Κοινοτήτων και δεν απαιτούνται γενικές εκλογές απλώς και μόνο επειδή το κυβερνών κόμμα άλλαξε αρχηγό. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στην πρόσφατη βρετανική πολιτική σκηνή, όπως όταν ο Γκόρντον Μπράουν διαδέχθηκε τον Τόνι Μπλερ το 2007, η Τερέζα Μέι αντικατέστησε τον Ντέιβιντ Κάμερον το 2016, ο Μπόρις Τζόνσον διαδέχθηκε τον Μέι το 2019, η Λιζ Τρους αντικατέστησε τον Τζόνσον το 2022 και ο Ρίσι Σουνάκ αντικατέστησε τον Τρους αργότερα την ίδια χρονιά.

Τι θα ακολουθήσει

Μετά την είσοδο στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει το πρώτο του υπουργικό συμβούλιο και να αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του ατζέντα. Μία από τις πρώτες προτεραιότητές του αναμένεται να είναι η καθησυχασμός των χρηματοπιστωτικών αγορών και η περιγραφή μιας οικονομικής στρατηγικής εστιασμένης στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις δημόσιες υπηρεσίες και την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής. Έχει επίσης δεσμευτεί να αποκεντρώσει την εξουσία μακριά από το Λονδίνο και να δώσει μεγαλύτερη εξουσία στις περιφερειακές κυβερνήσεις, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αν και ο Μπέρνχαμ έγινε ηγέτης των Εργατικών χωρίς να αντιμετωπίσει εσωτερική αναμέτρηση, η κυβέρνησή του θα πρέπει τελικά να αναζητήσει μια νέα εντολή από τους ψηφοφόρους στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες πρέπει να διεξαχθούν εντός του τρέχοντος κοινοβουλίου, εκτός εάν προκηρυχθούν έκτακτες εκλογές. Μέχρι τότε, θα κυβερνά με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που κέρδισαν οι Εργατικοί στις προηγούμενες γενικές εκλογές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
World

Φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100
Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας
Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
Συνάλλαγμα

Νηνεμία στο δολάριο βλέπουν οι traders
EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Nike: Ξέμεινε από φανέλες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τη χειρότερη στιγμή
Business of Sport

Η Nike ξέμεινε από επίσημες φανέλες μέσα στο Μουντιάλ

Η Nike ξαναστοκάρισε τις φανέλες της ομάδας αυτή την εβδομάδα, πολύ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Το προσχέδιο

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση
Τουρισμός

Λιγότερα Airbnb, ακριβότερες διακοπές

Η εικόνα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κόσμος
Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις
Κόσμος

Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις

Η Μαρίν Λεπέν, σε όλα τα δημοσκοπικά σενάρια, φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό που έχει διαψεύσει δημοσκοπήσεις στο παρελθόν.

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Τζίνα Μοσχολιού
Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών – Πώς θα γίνει πρωθυπουργός
Κόσμος

Ο Άντι Μπερναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία

Ο Μπέρναμ ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη ηγεσία του κόμματος και θα αναλάβει την πρωθυπουργία μετά την επίσημη παραίτηση του Στάρμερ προς το βασιλιά Κάρολο Γ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση
Επικαιρότητα

«Νέα φάση» στην αγορά ελαιολάδου «βλέπει» η κορυφαία εταιρεία ελαιολάδου

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή

Ιράν: Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ – Στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ιράν καταγγέλλει βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, απειλεί με αντίποινα σε χώρες της περιοχής

Cosco: Υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δυο προβλήτες του Πειραιά
Ναυτιλία

Πιέσεις στη διακίνηση κοντέινερ λόγω... Ερυθράς Θάλασσας

Λόγω παράκαμψης της Ερυθράς αλλά και αυξημένης διακίνησης πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση
Κοινωνία

Marfin: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση

Στο φως νέα ντοκουμέντα από την τραγωδία της Marfin – Πώς η ταύτιση αντικειμένων οδήγησε στις συλλήψεις

Latest News
Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
World

Φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής

Η Novo Nordisk δήλωσε ότι το αντίγραφο χρησιμοποιεί το δραστικό συστατικό, τη διαδικασία παραγωγής και τη συσκευή ένεσης του Ozempic

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...

Φαίνεται ανεπαρκής η στήριξη των «πράσινων» τεχνολογιών αναφορικά με το ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ακολούθησαν το κύμα ρευστοποιήσεων

Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

H σύμβαση, είπε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας είναι «μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
Συνάλλαγμα

Νηνεμία στο δολάριο βλέπουν οι traders

Οι traders βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ένας σημαντικός καταλύτης να διαταράξει το δολάριο

EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για διεύρυνση των δυνατοτήτων του σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 

Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις
Κόσμος

Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις

Η Μαρίν Λεπέν, σε όλα τα δημοσκοπικά σενάρια, φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό που έχει διαψεύσει δημοσκοπήσεις στο παρελθόν.

Athens Water Utility Targets East Attica in €2.5bn Upgrade
English Edition

Athens Water Utility Targets East Attica in €2.5bn Upgrade

Nearly 40% of the utility's investment plan will modernize wastewater infrastructure in eastern Attica, with recycled water expected to irrigate more than 13,000 hectares by 2030.

Machie Tratsa
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ
Business

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ

Αφορά τα κέρδη του 2025 και προηγουμένων ετών της Alpha Real Estate Services

Γιεν: Κορυφαίος αναλυτής το βλέπει στα 170 ανά δολάριο
Συνάλλαγμα

Γιεν: Κορυφαίος αναλυτής το βλέπει στα 170 ανά δολάριο

Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση γιεν -δολαρίου του Βίκραμ Μουράρκα

Choose: Bronze Effie Award για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
Επικαιρότητα

Bronze Effie Award για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» στην Choose

Η καμπάνια της Choose «Πίσω από τα Φώτα» , έγινε για λογαριασμό της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και τη διαχρονική της παρουσία για 169 χρόνια στη χώρα

Wall Street: Στο κόκκινο- Kλυδωνίζονται οι big techs
Wall Street

Βουτιά στη Wall Street - Κλυδωνίζονται οι big techs

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπέρογκες δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επιβαρύνει το κλίμα

Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι στις φορολογικές δηλώσεις - Τα πρόστιμα

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιταλία: Οργή απο την περιοδεία του δισεκατομμυριούχου αμερικανού πρέσβη
World

Η ακριβή, για την Ιταλία, διπλωματία του αμερικανού πρέσβη

Η Ρώμη αρνείται να αποκαλύψει το κόστος της ασφάλειας για την «παράκτια διπλωματία» του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Τίλμαν Φερτίτα

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Τζίνα Μοσχολιού

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies