Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ στέφθηκε ηγέτης των Εργατικών – Πώς θα γίνει πρωθυπουργός

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Ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία στέφθηκε ο Άντι Μπέρναμ, οποίος τώρα πρόκειται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της κανονικής κανονιστικής διαδικασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μέσω γενικών εκλογών.

Επειδή οι Εργατικοί έχουν ήδη την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, το κόμμα μπορεί να αντικαταστήσει τον ηγέτη του ενώ παραμένει στην κυβέρνηση, με τον νέο ηγέτη να γίνεται αυτόματα πρωθυπουργός μόλις διοριστεί επίσημα από τον μονάρχη.

Η διαδικασία ξεκίνησε αφότου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί τόσο από ηγέτης των Εργατικών όσο και από πρωθυπουργός μετά την αυξανόμενη πολιτική πίεση μετά τα κακά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών και τη μείωση της υποστήριξης για το κόμμα. Σύμφωνα με τους κανόνες του Εργατικού Κόμματος, ο Στάρμερ παρέμεινε στην εξουσία μέχρι να επιλεγεί διάδοχος.

Κερδίζοντας την ηγεσία των Εργατικών

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ηγεσίας των Εργατικών, οι υποψήφιοι έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον του 20% των Εργατικών βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων—81 υποψηφιότητες υπό το τρέχον μέγεθος του κοινοβουλευτικού κόμματος, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του κόμματος. Έπρεπε επίσης να ικανοποιήσουν τους κανόνες διορισμού του κόμματος που αφορούσαν συνδεδεμένες οργανώσεις ή Εργατικά Κόμματα εκλογικής περιφέρειας, εάν χρειαζόταν.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Γουέστμινστερ αφού κέρδισε τις ενδιάμεσες εκλογές στο Μάκερφιλντ, αναδείχθηκε γρήγορα ως το συντριπτικό φαβορί. Μέσα σε λίγες μέρες εξασφάλισε την υποστήριξη εκατοντάδων βουλευτών του Εργατικού Κόμματος – πολύ περισσότερο από το ελάχιστο όριο – καθιστώντας μαθηματικά αδύνατο για οποιονδήποτε αντίπαλο να μπει στην κούρσα. Τελικά ήταν ο μόνος υποψήφιος.

Επειδή δεν υπήρχε διαγωνισμός, οι Εργατικοί δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν πλήρη ψηφοφορία των μελών του κόμματος. Αντίθετα, η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος (NEC) προγραμμάτισε μια ειδική διάσκεψη για να επιβεβαιώσει επίσημα τον Μπέρναμ ως ηγέτη την Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

Γιατί ο Μπέρναμ δεν γίνεται αμέσως πρωθυπουργός

Αν και ο Μπέρναμ γίνεται επίσημα ηγέτης των Εργατικών την Παρασκευή, δεν γίνεται αμέσως πρωθυπουργός. Τα γραφεία αρχηγού κόμματος και πρωθυπουργού είναι νομικά χωριστά.

Ο πρωθυπουργός παραμένει στη θέση του μέχρι να παραιτηθεί επισήμως. Σύμφωνα με τις συνταγματικές συμβάσεις της Βρετανίας, ο Στάρμερ συνεχίζει να υπηρετεί ως επικεφαλής της κυβέρνησης μέχρι να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ’. Μόνο μετά από αυτή την παραίτηση μπορεί ο μονάρχης να προσκαλέσει τον Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η παράδοση αυτή αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Η καθιερωμένη διαδικασία

Η μετάβαση ακολουθεί μια καλά καθιερωμένη σειρά, όπως αναφέρεται στον κανονισμό της Βουλής των Κοινοτήτων:

Ο Κιρ Στάρμερ ταξιδεύει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και παραιτείται επίσημα από την πρωθυπουργία.

Μόλις γίνει αποδεκτή η παραίτηση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προσκαλεί τον Άντι Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση επειδή, ως ηγέτης των Εργατικών, κρίνεται ικανός να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Μπέρναμ αποδέχεται την πρόσκληση του Βασιλιά και διορίζεται επίσημα πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια επιστρέφει στην Ντάουνινγκ Στριτ, εκφωνεί την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός και αρχίζει να διορίζει τους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου του.

Δεν απαιτείται κοινοβουλευτική ψήφος εμπιστοσύνης επειδή οι Εργατικοί κατέχουν ήδη την πλειοψηφία των Κοινοτήτων και δεν απαιτούνται γενικές εκλογές απλώς και μόνο επειδή το κυβερνών κόμμα άλλαξε αρχηγό. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στην πρόσφατη βρετανική πολιτική σκηνή, όπως όταν ο Γκόρντον Μπράουν διαδέχθηκε τον Τόνι Μπλερ το 2007, η Τερέζα Μέι αντικατέστησε τον Ντέιβιντ Κάμερον το 2016, ο Μπόρις Τζόνσον διαδέχθηκε τον Μέι το 2019, η Λιζ Τρους αντικατέστησε τον Τζόνσον το 2022 και ο Ρίσι Σουνάκ αντικατέστησε τον Τρους αργότερα την ίδια χρονιά.

Τι θα ακολουθήσει

Μετά την είσοδο στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει το πρώτο του υπουργικό συμβούλιο και να αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του ατζέντα. Μία από τις πρώτες προτεραιότητές του αναμένεται να είναι η καθησυχασμός των χρηματοπιστωτικών αγορών και η περιγραφή μιας οικονομικής στρατηγικής εστιασμένης στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις δημόσιες υπηρεσίες και την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής. Έχει επίσης δεσμευτεί να αποκεντρώσει την εξουσία μακριά από το Λονδίνο και να δώσει μεγαλύτερη εξουσία στις περιφερειακές κυβερνήσεις, σημειώνει η Wall Street Journal.

Αν και ο Μπέρνχαμ έγινε ηγέτης των Εργατικών χωρίς να αντιμετωπίσει εσωτερική αναμέτρηση, η κυβέρνησή του θα πρέπει τελικά να αναζητήσει μια νέα εντολή από τους ψηφοφόρους στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες πρέπει να διεξαχθούν εντός του τρέχοντος κοινοβουλίου, εκτός εάν προκηρυχθούν έκτακτες εκλογές. Μέχρι τότε, θα κυβερνά με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που κέρδισαν οι Εργατικοί στις προηγούμενες γενικές εκλογές.