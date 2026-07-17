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ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι

Η κατασκευαστική υπέγραψε τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Κατασκευές 17.07.2026, 20:35
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ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι
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Υπογράφηκε η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση της από 26.09.2025 σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της ΕΚΤΕΡ και της Costa Perla για την εκτέλεση του έργου «Infinity, Six Senses Porto Heli – Μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου Costa Perla σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα Infinity 5* με ειδική τουριστική υποδομή (Spa) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες», στη θέση «Κουβέρτα-Περλέ-Μπουρλότο» του Δήμου Ερμιονίδας, στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, της εταιρείας, με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ανατίθεται στην εταιρεία η εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου (Work Package 2), η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή του ξενοδοχείου και δώδεκα πολυτελών κατοικιών.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου διαμορφώνεται σε 101.073.558,43 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ενώ το συμβατικό τίμημα της δεύτερης φάσης (WP2) ανέρχεται σε 68.565.632,52 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. Η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως τον Μάρτιο του 2028.

Κατόπιν της υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της εταιρείας διαμορφώνεται σε 277,6 εκατ. ευρώ.

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