Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα

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Σαρωτικούς ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 24 Ιουλίου.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 6,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, εκ των οποίων το 35,01% είναι χρεωστικές ενώ το 29,48% των φορολογουμένων θα λάβει επιστροφή φόρου.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου, είτε ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση, η οποία εκτιμάται ότι θα ισχύσει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στη νέα προθεσμία, εφόσον αυτή ανακοινωθεί.

Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις προηγείται ο αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων αλλά και περιπτώσεων στις οποίες εμφανίζονται τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα εισοδήματα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, εισπράξεις από ακίνητα, αναδρομικές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς και στα εμβάσματα, στα στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση δανείων και στους κωδικούς που σχετίζονται με την ιδιοκατοίκηση.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν με ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το ύψος των προστίμων εξαρτάται από τη διαφορά φόρου που θα προκύψει μετά τον έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει έως και το 50% του επιπλέον φόρου.

Κατόπιν τούτου, όσοι φορολογούμενοι έχουν αμφιβολίες για την ορθότητα της φορολογικής τους δήλωση καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να προχωρήσουν σε διορθωτική δήλωση.

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο ισχύει έως τις 24 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η παράταση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Προσοχή! Για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την ιδιότητα του υπόχρεου.