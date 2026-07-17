 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Personal Taxes"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.07.2026, 17:05
Σχολιάστε
Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαρωτικούς ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 24 Ιουλίου.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 6,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, εκ των οποίων το 35,01% είναι χρεωστικές ενώ το 29,48% των φορολογουμένων θα λάβει επιστροφή φόρου.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου, είτε ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση, η οποία εκτιμάται ότι θα ισχύσει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στη νέα προθεσμία, εφόσον αυτή ανακοινωθεί.

Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις προηγείται ο αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων αλλά και περιπτώσεων στις οποίες εμφανίζονται τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα εισοδήματα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, εισπράξεις από ακίνητα, αναδρομικές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς και στα εμβάσματα, στα στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση δανείων και στους κωδικούς που σχετίζονται με την ιδιοκατοίκηση.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν με ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Το ύψος των προστίμων εξαρτάται από τη διαφορά φόρου που θα προκύψει μετά τον έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει έως και το 50% του επιπλέον φόρου.

Κατόπιν τούτου, όσοι φορολογούμενοι έχουν αμφιβολίες για την ορθότητα της φορολογικής τους δήλωση καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να προχωρήσουν σε διορθωτική δήλωση.

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο ισχύει έως τις 24 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η παράταση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Προσοχή! Για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την ιδιότητα του υπόχρεου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
World

Φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100
Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας
Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
Συνάλλαγμα

Νηνεμία στο δολάριο βλέπουν οι traders
EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Nike: Ξέμεινε από φανέλες ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τη χειρότερη στιγμή
Business of Sport

Η Nike ξέμεινε από επίσημες φανέλες μέσα στο Μουντιάλ

Η Nike ξαναστοκάρισε τις φανέλες της ομάδας αυτή την εβδομάδα, πολύ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Το προσχέδιο

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Βραχυχρόνια μίσθωση: Λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες τιμές και ανθεκτική ζήτηση
Τουρισμός

Λιγότερα Airbnb, ακριβότερες διακοπές

Η εικόνα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση διαφοροποιείται από τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι στις φορολογικές δηλώσεις - Τα πρόστιμα

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Από τα 49 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες

Αγορά εργασίας: Ανακατατάξεις στις προσλήψεις – Αυξημένοι μισθοί και επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Το νέο τοπίο στην απασχόληση - Τι αλλάζει στις προσλήψεις

Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, για την αγορά εργασίας της Βόρειας Ελλάδας η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες

Κώστας Παπαδής
Blue Book: Πρόγραμμα για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ΕΕ θεσπίζει την «πρακτική άσκηση Blue Book» - Ποιους απόφοιτους αφορά

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Blue Book» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ

ΑΑΔΕ: Σε ισχύ η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών – Η διαδικασία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς ξεμπλοκάρονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών - Η διαδικασία

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή εξειδικεύεται η διαδικασία για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

ΑΑΔΕ: Τι ψάχνει στα εισοδήματα από το εξωτερικό
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Για ποιους χτυπάει η καμπάνα της εφορίας

Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

Latest News
Novo Nordisk: Θα λανσάρει φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής
World

Φθηνότερο αντίγραφο του Ozempick στην αγορά της Νότιας Αφρικής

Η Novo Nordisk δήλωσε ότι το αντίγραφο χρησιμοποιεί το δραστικό συστατικό, τη διαδικασία παραγωγής και τη συσκευή ένεσης του Ozempic

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...

Φαίνεται ανεπαρκής η στήριξη των «πράσινων» τεχνολογιών αναφορικά με το ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ακολούθησαν το κύμα ρευστοποιήσεων

Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

H σύμβαση, είπε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας είναι «μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
Συνάλλαγμα

Νηνεμία στο δολάριο βλέπουν οι traders

Οι traders βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ένας σημαντικός καταλύτης να διαταράξει το δολάριο

EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για διεύρυνση των δυνατοτήτων του σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 

Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις
Κόσμος

Ο Μακρόν λέει στους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις

Η Μαρίν Λεπέν, σε όλα τα δημοσκοπικά σενάρια, φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στον γαλλικό λαό που έχει διαψεύσει δημοσκοπήσεις στο παρελθόν.

Athens Water Utility Targets East Attica in €2.5bn Upgrade
English Edition

Athens Water Utility Targets East Attica in €2.5bn Upgrade

Nearly 40% of the utility's investment plan will modernize wastewater infrastructure in eastern Attica, with recycled water expected to irrigate more than 13,000 hectares by 2030.

Machie Tratsa
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ
Business

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ

Αφορά τα κέρδη του 2025 και προηγουμένων ετών της Alpha Real Estate Services

Γιεν: Κορυφαίος αναλυτής το βλέπει στα 170 ανά δολάριο
Συνάλλαγμα

Γιεν: Κορυφαίος αναλυτής το βλέπει στα 170 ανά δολάριο

Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση γιεν -δολαρίου του Βίκραμ Μουράρκα

Choose: Bronze Effie Award για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»
Επικαιρότητα

Bronze Effie Award για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» στην Choose

Η καμπάνια της Choose «Πίσω από τα Φώτα» , έγινε για λογαριασμό της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και τη διαχρονική της παρουσία για 169 χρόνια στη χώρα

Wall Street: Στο κόκκινο- Kλυδωνίζονται οι big techs
Wall Street

Βουτιά στη Wall Street - Κλυδωνίζονται οι big techs

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις υπέρογκες δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν επιβαρύνει το κλίμα

Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι μετά τις 24 Ιουλίου – Τα πρόστιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι στις φορολογικές δηλώσεις - Τα πρόστιμα

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιταλία: Οργή απο την περιοδεία του δισεκατομμυριούχου αμερικανού πρέσβη
World

Η ακριβή, για την Ιταλία, διπλωματία του αμερικανού πρέσβη

Η Ρώμη αρνείται να αποκαλύψει το κόστος της ασφάλειας για την «παράκτια διπλωματία» του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Τίλμαν Φερτίτα

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Τζίνα Μοσχολιού

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies