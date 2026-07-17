Ακτοπλοΐα: Περισσότεροι από 109.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής

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Συνολικά 109.868 επιβάτες εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν κατά το τριήμερο από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρωνικού, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Για την εξυπηρέτησή τους έχουν προγραμματιστεί συνολικά 313 δρομολόγια.

Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται την Παρασκευή, με 39.031 επιβάτες και 110 αναχωρήσεις. Το Σάββατο υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψουν 36.467 επιβάτες με 98 δρομολόγια, ενώ την Κυριακή θα αναχωρήσουν 34.370 επιβάτες με 105 δρομολόγια.

Από την ακτή Τζελέπη του Πειραιά θα αναχωρήσουν συνολικά 59.053 επιβάτες με 67 δρομολόγια. Ειδικότερα, την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με 18.933 επιβάτες, το Σάββατο 23 δρομολόγια με 19.140 επιβάτες και την Κυριακή 22 δρομολόγια με 20.980 επιβάτες.

Στις γραμμές του Αργοσαρωνικού η συνολική κίνηση υπολογίζεται σε 20.465 επιβάτες, με 170 αναχωρήσεις ταχύπλοων και συμβατικών πλοίων. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν 32 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων με 1.504 επιβάτες και 28 επιβατηγών-οχηματαγωγών με 4.857 επιβάτες, συνολικά 6.361. Το Σάββατο αναμένονται 29 και 25 δρομολόγια αντίστοιχα, με 3.101 και 4.742 επιβάτες, συνολικά 7.843. Την Κυριακή θα γίνουν 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 636 επιβάτες και 27 επιβατηγών-οχηματαγωγών με 5.625 επιβάτες, συνολικά 6.261.

Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν συνολικά 20.783 επιβάτες με 42 δρομολόγια. Την Παρασκευή αναμένονται 8.800 επιβάτες, το Σάββατο 7.095 και την Κυριακή 4.888, με 14 δρομολόγια καθημερινά.

Τέλος, από το Λαύριο προβλέπεται να ταξιδέψουν συνολικά 9.567 επιβάτες με 34 δρομολόγια. Την Παρασκευή θα αναχωρήσουν 4.937 επιβάτες με 14 δρομολόγια, το Σάββατο 2.389 με επτά δρομολόγια και την Κυριακή 2.241 επιβάτες με 13 δρομολόγια.