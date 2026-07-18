Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις 2 Αυγούστου 1959 λέγεται πως ο Πελέ πέτυχε το ομορφότερο γκολ της καριέρας του. Ο «μάγος» του ποδοσφαίρου, με μια από τις πιο εντυπωσιακές και τεχνικές ντρίμπλες που μπορεί να κάνει ένας παίκτης (sombrero), σημείωσε ένα γκολ «ποίημα».

Το πιο εμβληματικό γκολ του Πελέ, το οποίο όμως, δεν είχε ποτέ καταγραφεί σε βίντεο

Πετώντας τρεις φορές την μπάλα πάνω από το κεφάλι των αντιπάλων, χωρίς η μπάλα να πέσει στο έδαφος, έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στις κερκίδες.

Το περίφημο «Gol da Rua Javari», που πήρε το όνομά του από το γήπεδο που φιλοξένησε την αναμέτρηση, δεν κινηματογραφήθηκε ποτέ.

Η τεχνητή νοημοσύνη… έκανε το θαύμα της

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, σε συνεργασία με την οικογένεια του Βραζιλιάνου θρύλου, ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους και την εταιρεία NR Sports, αξιοποίησε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να οπτικοποιήσει το γεγονός.

Tο πιο όμορφο γκολ του Πελέ που δεν είδε ποτέ κανείς

Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται μέσα από ένα μίνι-ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει «το πιο όμορφο γκολ που δεν είδε ποτέ κανείς».

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη ιστορική ακρίβεια, η ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε στενά με τη Βραζιλιάνα ιστορικό Anita Lucchesi. Το αρχικό στάδιο απαιτούσε τη συγκέντρωση περίπου 2.000 ιστορικών εγγράφων και ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν αρχιτεκτονικά σχέδια του σταδίου Rua Javari, οικογενειακά άλμπουμ, αποκόμματα τοπικών εφημερίδων και λεπτομερή γραφήματα της εποχής.

Η διαδικασία ανασύνθεσης βασίστηκε έντονα στις μνήμες των αυτοπτών μαρτύρων.

Πηγή: in.gr