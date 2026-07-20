 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή

Τι είπε ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος για τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε σήμερα σε σχέση με τον Αναπτυξιακό Νόμο

Economy 20.07.2026, 13:37
Σχολιάστε
Αναπτυξιακός Νόμος: 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αγροδιατροφή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προκηρύχθηκε σήμερα ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό οφείλεται στη «συνέπεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού που έχει θέσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. ευρώ ενίσχυσης αφορούν την παροχή επιχορήγησης και επιχορήγησης Leasing και τα άλλα 75 εκατ. ευρώ ενίσχυσης αφορούν σε φορολογική απαλλαγή των επιχειρήσεων. Η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει και το σύνολο των πτηνοτροφείων καθώς και παροχή πρόσθετης ενίσχυσης των επιχειρήσεων που συστήνουν νέοι αγρότες.

Τι παραμένει προς χρηματοδότηση

Ενδεικτικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παραμένουν προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως ορίζει το άρθρο 6 του κανονισμού 2472/2022 και η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, ενώ επιδοτούνται δαπάνες όπως π.χ. η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού αλλά και άυλες δαπάνες, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων και μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος προστίθενται νέα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν στην παραγωγή  βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων βάσει προτύπων.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 3η Αυγούστου 2026. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η  Νοεμβρίου 2026.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026
AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026
Τρόφιμα και ποτά: Πρωταγωνιστής της μεταποίησης με εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τι δείχνει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ
ΓΑΙΑΟΣΕ: Ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς
Business

ΓΑΙΑΟΣΕ: ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς
Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Business

Συνεργασία Coca Cola 3E με AB για τη μείωση των εκπομπών CO2

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
Σχοινάς: Δρομολογούνται 40 προσλήψεις στον ΕΦΕΤ
AGRO

Σχοινάς: Δρομολογούνται 40 προσλήψεις στον ΕΦΕΤ

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ ενημέρωσε τον Μαργαρίτη Σχοινά ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο ο Οργανισμός θα υλοποιήσει επιπλέον πρόγραμμα ελέγχων στα κυλικεία των σχολείων

ΚΑΠ: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για το μέλλον των αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ

Οι «μάχες» που θα καθορίσουν τις επιδοτήσεις μετά το 2027 στη νέα ΚΑΠ – Οι νέες ισορροπίες

Ανθή Γεωργίου
Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες
AGRO

Ζητούνται περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας

Πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση σε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη προστασίας καλλιεργειών

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια
AGRO

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια

Οι αιτήσεις βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης, ανέφερε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο Μ. Σχοινάς

Ελαιόλαδο: Η ισπανική αγορά μπαίνει σε νέα φάση
AGRO

Σε νέα φάση η αγορά ελαιολάδου

Η περίοδος αστάθειας για το ελαιόλαδο έχει «οριστικά» δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες της αγοράς

Latest News
Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις, αύξηση παραγωγικότητας και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας
Κόσμος

Οι Χούθι επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα

Πετρέλαιο: Υποχωρούν τα κέρδη καθώς επανέρχεται το σενάριο διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Brent: Κάτω από τα 90 δολάρια με φόντο τις εξελίξεις με το Ιράν

Οι τιμές του αργού γύρισαν σε μεικτή εικόνα, καθώς οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανήλθαν στο προσκήνιο

Επενδυτική βαθμίδα: «Κλειδί» για την ανάπτυξη της οικονομίας – Στοίχημα η παραγωγικότητα
Economy

Τι έφερε τελικά η επενδυτική βαθμίδα στην οικονομία;

Μετά την επενδυτική βαθμίδα, το χρηματοπιστωτικό όφελος μετατράπηκε σε περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και υψηλότερη παραγωγικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα και ποτά: Πρωταγωνιστής της μεταποίησης με εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Τι δείχνει νέα έκθεση του ΙΟΒΕ

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου έφτασε τα 21,8 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στα 7,4 δισ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ και τον ΣΕΒΤ

ΓΑΙΑΟΣΕ: Ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς
Business

ΓΑΙΑΟΣΕ: ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τη ΓΑΙΟΣΕ, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς οι καταναλωτές αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού
Economy

Το λιανεμπόριο αλλάζει - Οι 9 καταναλωτικές τάσεις και οι προοπτικές

Οι τρεις άξονες στρατηγικής που προτείνει η McKinsey & Company στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται

Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Business

Συνεργασία Coca Cola 3E με AB για τη μείωση των εκπομπών CO2

Στόχος της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Coca Cola 3E είναι η από κοινού ανάπτυξη μίας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας - Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας

AKTOR: Συμφωνία 132 εκατ. ευρώ με την Qatar Airways για το αεροδρόμιο στη Ντόχα
Business

Deal 132 εκατ. AKTOR-Qatar Airways για το αεροδρόμιο στη Ντόχα

H AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, , θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας

Τράπεζα Πειραιώς: Συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

H Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Στους 36 παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επέλεξε το Ευρωσύστημα συγκαταλέγεται η Τράπεζα Πειραιώς

Booking.com: Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για τις προτάσεις συμμόρφωσης που υπέβαλε
Business

Παράταση στη διαβούλευση για τη συμμόρφωση της Booking

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παρατείνει τον χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους

Pepco: Πούλησε τη Dealz Poland, ανεβάζει τις προβλέψεις για το 2026
Business

Ποιο asset έβγαλε στο σφυρί η Pepco - Το νέο guidance

Με την πώληση της Dealz Poland ο όμιλος Pepco ολοκληρώνει την αποχώρησή του από τα FMCG - Eνισχύει τις προβλέψεις για το 2026 και επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies