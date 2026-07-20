ΕΝΦΙΑ: Αλλαγές στον υπολογισμό του φόρου από το 2027

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Σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένοι ιδιοκτήτες να φορολογούνται για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα διαθέτουν πραγματικά. Η νέα παρέμβαση επιδιώκει να καταστήσει δικαιότερο τον προσδιορισμό του φόρου ακινήτων.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ

Από το φορολογικό έτος 2027, στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα ενσωματώνεται και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε η φορολογητέα επιφάνεια να ανταποκρίνεται στα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου.

Μέχρι σήμερα, ο προσδιορισμός του φόρου βασίζεται στα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Όταν, όμως, η πραγματική επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται στα παραπάνω έγγραφα ή έχει μεταβληθεί η χρήση του, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και την πραγματική χρήση του ακινήτου.

Με τη νέα ρύθμιση, στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και από αυτή προκύπτει ότι η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναφέρεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θα θεωρούνται ανακριβή ούτε θα επιβάλλονται κυρώσεις, όταν η πραγματική επιφάνεια που πιστοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Από πότε εφαρμόζεται

Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ που αφορούν το φορολογικό έτος 2027 και τα επόμενα. Ως εκ τούτου, δεν επηρεάζουν τις εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ για το 2026, αλλά θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι όταν η πραγματική επιφάνεια διαφέρει από τα στοιχεία των υφιστάμενων εγγράφων ή έχει μεταβληθεί η χρήση του ακινήτου, θα αξιοποιούνται τα επικαιροποιημένα δεδομένα που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ακινήτου.