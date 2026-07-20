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Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 20.07.2026, 18:00
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Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
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Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, τις οποίες σκοπεύει να εφαρμόσει από το 2027.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μία ακόμη τροποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου και στοχεύει στην κατάργηση του υφιστάμενου διπλού συστήματος υπολογισμού του εφάπαξ. Το σημερινό καθεστώς θεωρείται ότι δημιουργεί σημαντικές αδικίες εις βάρος των νεότερων ασφαλισμένων, οι οποίοι, στην πράξη, καταλήγουν να λαμβάνουν ουσιαστικά μόνο τις εισφορές που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Πώς υπολογίζεται σήμερα το εφάπαξ

Με το ισχύον σύστημα, ο υπολογισμός του εφάπαξ βασίζεται σε δύο διαφορετικές ασφαλιστικές περιόδους. Η πρώτη αφορά τα έτη έως και το 2013 και υπολογίζεται με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών της ευνοϊκότερης πενταετίας, δηλαδή της περιόδου 2009-2013. Η δεύτερη αφορά τον χρόνο ασφάλισης από το 2014 και μετά, όπου ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι πλήρως ανταποδοτικός. Ως αποτέλεσμα, τα ποσά του εφάπαξ μειώνονται σταδιακά, ενώ εκτιμάται ότι ένα μέρος του βοηθήματος έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε άτοκη επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών.

Η συνολική απώλεια που προκαλεί ο σημερινός τρόπος υπολογισμού μπορεί να φθάνει έως και το 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Μάλιστα, όσο απομακρύνεται χρονικά ένας ασφαλισμένος από την περίοδο 2009-2013, τόσο μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις που υφίσταται. Οι αλλαγές που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και πιο σταθερού συστήματος.

Οι προτάσεις που εξετάζονται αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί έως το φθινόπωρο και περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, με επέκταση της πενταετίας 2009-2013, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ευνοϊκότερου τμήματος της παροχής.

Παράλληλα, προωθείται νέος τρόπος υπολογισμού για όσους αποχωρήσουν από την εργασία μετά το 2026, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου που θα περιορίζει τις ανισότητες και, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, θα ενισχύει τη δικαιοσύνη μεταξύ των συνταξιούχων.

Τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα

Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το μέσο εφάπαξ των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου διαμορφώνεται στις 24.600 ευρώ, εμφανίζοντας οριακή υποχώρηση σε σύγκριση με το 2025. Στους δημοτικούς υπαλλήλους (ΤΑΔΚΥ), το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στις 21.200 ευρώ, αυξημένο κατά 960 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στα Σώματα Ασφαλείας, το μέσο εφάπαξ για το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέρχεται σε 24.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 11.000 ευρώ. Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς το μέσο ποσό παραμένει στις 24.500 ευρώ, αλλά παρουσιάζει σημαντική μείωση. Για τους υπαλλήλους των ειδικών μισθολογίων, όπως καθηγητές, γιατρούς του ΕΣΥ, διπλωμάτες και δικαστικούς, το μέσο εφάπαξ ανέρχεται στις 40.100 ευρώ, μειωμένο κατά 2.000 ευρώ σε σχέση με το 2025.

Για τους συνταξιούχους των δημόσιων νοσοκομείων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή για την καταβολή του εφάπαξ, το μέσο ποσό διαμορφώνεται στις 23.226 ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας μείωση 3.103 ευρώ σε ετήσια βάση. Οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ λαμβάνουν κατά μέσο όρο εφάπαξ 103.000 ευρώ, αυξημένο κατά 30.000 ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ το ποσό φθάνει τις 52.300 ευρώ, αυξημένο κατά 10.000 ευρώ έναντι του 2025.

Στη ΔΕΗ, το μέσο καταβαλλόμενο εφάπαξ ανέρχεται στις 44.000 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5.500 ευρώ σε σχέση με το 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στις 49.781 ευρώ. Αντίστοιχα, στην ΕΡΤ το μέσο εφάπαξ του πρώτου διμήνου του 2026 διαμορφώνεται στις 11.751 ευρώ, μειωμένο κατά 25.807 ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

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