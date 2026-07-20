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Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αργεντινή 1-0 – Στην κορυφή του κόσμου η κορυφαία σύγχρονη εθνική ομάδα

Η Ισπανία ήταν η μοναδική ομάδα που... εμφανίστηκε στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και αυτή που δίκαια στέφθηκε για 2η φορά στην ιστορία της Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, νικώντας 1-0 την Αργεντινή, στον «τελευταίο χορό» του Λιονέλ Μέσι

Business of Sport 20.07.2026, 06:15
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Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αργεντινή 1-0 – Στην κορυφή του κόσμου η κορυφαία σύγχρονη εθνική ομάδα
Ρεπορτάζ Ακης Στρατόπουλος

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Το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας μπήκε με τρόπο σχεδόν καρμικό: Το 2010, ένας παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο Αντρές Ινιέστα, έβαζε το γκολ στην Ολλανδία στο 116′ της παράτασης και της χάριζε το πρώτο τρόπαιο. Δεκαέξι χρόνια μετά, το 2026, ένας άλλος παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο Φεράν Τόρες, σκόραρε στο 106′ και της χάρισε το δεύτερο! Η «φούρια ρόχα» νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον 23ο τελικό του Μουντιάλ και σήκωσε το «Ζιλ Ριμέ» στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ.

Η Ισπανία ήταν άλλωστε και η μοναδική ομάδα που… έπαιξε ποδόσφαιρο στον τελικό, απέναντι σε μια απολύτως απογοητευτική Αργεντινή, η οποία έκανε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι μετά το 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Στο 90λεπτο τα στατιστικά ήταν αυτά: 15-0 τελικές, 66-34 κατοχή, 8-1 τα κόρνερ και 10 επεμβάσεις ο Μαρτίνες… Το τέλος του αγώνα, έδειξε 20-2 τελικές για τη «φούρια ρόχα», 65% κατοχή μπάλας, ένα… μάτσο ακόμη χαμένες ευκαιρίες, με τις 11 επεμβάσεις του «Ντίμπου» Μαρτίνες να μην είναι αρκετές για την ομάδα του. Μια απόλυτα δίκαιη νίκη για τους Ισπανούς, που αποκαθηλώνουν την «Αλμπισελέστε», στο τελευταίο ματς του Λιονέλ Μέσι στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Τα highlights του τελικού:

Τα επιτεύγματα της Ισπανίας: Δύο σπουδαία back to back και δύο ιστορικά ρεκόρ

Η εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, κατέκτησε το δεύτερο Μουντιάλ της σε ισάριθμους τελικούς. Με τα δύο τρόπαια πλέον, έπιασε Γαλλία (1998, 2018) και Ουρουγουάη (1930, 1950).

Με τη νίκη της έγινε η πρώτη Εθνική ομάδα στην Ιστορία με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις σε Μουντιάλ και Euro. Μόνο τρεις χώρες το είχαν κάνει από μία φορά, η Γερμανία (1972 και 1974), η Γαλλία (1998 και 2000) και η Ισπανία (2008 και 2010). Επειδή όμως η Γαλλία πήρε πρώτα το Μουντιάλ και μετά το Euro, η Ισπανία είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα στα χρονικά και πρώτη μετά από 44 χρόνια που φτάνει -και μάλιστα για δεύτερη φορά- σε τελικό Μουντιάλ ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το έκανε τη διετία 2008-2010 και το έκανε ξανά τη διετία 2024-26.

H Γερμανία το είχε κάνει τη διετία 1972-74 και τη διετία 1980-1982. Επειδή όμως η «φούρια ρόχα» πήρε και το τρόπαιο, ξεπέρασε το αντίστοιχο επίτευγμα της Γερμανίας πριν από 52 χρόνια, όταν είχε κατακτήσει το Euro 1972 και το Μουντιάλ 1974. Οι Γερμανοί την επόμενη φορά που έφτασαν σε τελικό Μουντιάλ ως πρωταθλητές Ευρώπης (1980), το 1982, ηττήθηκαν από την Ιταλία. Έτσι, η «φούρια ρόχα» έγινε η πρώτη που κάνει δύο φορές το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο back to back (Euro 2008 – Μουντιάλ 2010 και Euro 2024 – Μουντιάλ 2026).

Παράλληλα, η Ισπανία έσπασε και ένα ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ: έφτασε τους 38 επίσημους αγώνες χωρίς ήττα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ιταλίας (37 αγώνες – 2018-2021). Τέλος, έκλεισε το Μουντιάλ 2026 έχοντας δεχθεί μόλις 1 γκολ, χωρίς να δεχθεί τέρμα δηλαδή στα 7 από τα 8 παιχνίδια της, επίσης ιστορικό ρεκόρ στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Η απονομή του τροπαίου στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

Πέρα από όλα αυτά φυσικά, η Ισπανία επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι ο… παίκτης του αιώνα -ο Λιονέλ Μέσι- δεν ήταν αρκετός για να νικήσει την ομάδα του αιώνα, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Μέσα στον 21ο αιώνα, έχει έξι τίτλους, δύο Μουντιάλ (2010, 2026), τρία Euro (2008, 2012, 2024) και ένα Nations League (2023).

Η μπάλα στην Ισπανία, η Αργεντινή σε θέση άμυνας

Ως προς την εικόνα και την εξέλιξη του αγώνα, από τα πρώτα δευτερόλεπτα του τελικού επιβεβαιώθηκαν όσα περίμεναν άπαντες σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η Ισπανία είχε την κατοχή της μπάλας, ήταν αυτή που έδινε το τέμπο στο ματς και αυτή που είχε αναλάβει να… παίξει, σε αντίθεση με την Αργεντινή που βρισκόταν σταθερά σε θέση άμυνας, ψάχνοντας κάτι καλό μόνο στην κόντρα.

Συνολικά, η Ισπανία ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, με την «φούρια ρόχα» να έχει τη μπάλα στα πόδια και να ταλαιπωρεί πολύ τη μεσαία γραμμή της «Αλμπισελέστε» με την κλασική, εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας που διαθέτει. Ωστόσο, παρότι η ομάδα του Σκαλόνι δεν κατάφερε πρακτικά ποτέ στο 45λεπτο να βάλει τη μπάλα κάτω και να δημιουργήσει το παραμικρό από τη μέση και μπροστά, αυτό που αντίθετα κατάφερε είναι να κλείσει καλά τη μεσαία γραμμή και την άμυνά της και να μην επιτρέψει στους Ισπανούς να αξιοποιήσουν αυτή την κατοχή της μπάλας, με δημιουργία ευκαιριών.

Τρεις τελικές και μία ευκαιρία σε 45 λεπτά…

Χαρακτηριστικό και ενδεικτικό όσων συνέβησαν είναι ότι μετά από 45 λεπτά, το στατιστικό του ημιχρόνου έδειξε κατοχή μπάλας 65-35 για την Ισπανία και τελικές προσπάθειες μόλις στο 3-0! Η μοναδική από τις τρεις μάλιστα που ήταν και επί της ουσίας και μεγάλη ευκαιρία ήταν η πρώτη, αυτή του 5ου λεπτού. Μετά από ωραίο συνδυασμό, η μπάλα έφτασε από τον Όλμο στον Γιαμάλ στα δεξιά ο οποίος έκανε και το πλασέ αλλά ο Μαρτίνες έσωσε, μετά και από κόντρα.

Οι επόμενες δύο φάσεις του 45λεπτου ήταν προς το φινάλε του πια. Στο 39′, οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε κυκλοφόρησαν έξοχα και πάλι, ο Ρουίθ βρήκε τον Ογιαρθάμπαλ που έκανε το σουτ στην κίνηση, όμως ο Μαρτίνες που ήταν στο σωστό σημείο μπλόκαρε σταθερά χωρίς να ανησυχήσει. Η τρίτη και τελευταία τελική των Ισπανών ήταν ένα διαγώνιο σουτ άουτ του Κουκουρέγια στο 43′, ξανά με τον Μαρτίνες να ελέγχει την πορεία της μπάλας.

Τρία αρνητικά ρεκόρ στο πρώτο ημίχρονο

Σε αυτό το… σβηστό πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, καταγράφηκαν και τρία σπάνια αρνητικά ρεκόρ. Αρχικά, ήταν η τρίτη μόλις φορά σε τελικό Μουντιάλ που μία ομάδα -η Αργεντινή εν προκειμένω- δεν έχει επαφή με τη μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή στο πρώτο ημίχρονο. Το έκανε πρώτη φορά ξανά η Αργεντινή στον τελικό του 1990 με τη Γερμανία και δεύτερη φορά το έκανε η προηγούμενη αντίπαλός της σε τελικό, το 2022 η Γαλλία.

Έπειτα, ήταν και το πρώτο ημίχρονο με τις λιγότερες τελικές, από όταν καταγράφονται πλήρη στατιστικά, δηλαδή το 1966 και έπειτα. Τέλος, η Αργεντινή έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην Ιστορία μετά τη Γαλλία το 2022 που «έβγαλε» όλο το πρώτο 45λεπτο χωρίς τελική προσπάθεια.

Ίδια εικόνα στο δεύτερο, μόνο η Ισπανία έπαιζε μπάλα…

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δεν άλλαξε το παραμικρό στην εικόνα του αγώνα. Η Ισπανία πίεζε με τη μπάλα στα πόδια, έψαχνε είτε τις σέντρες είτε τις άμεσες κάθετες και ανάγκαζε σταθερά την άμυνα της Αργεντινής να υποφέρει. Ωστόσο, αυτή άντεχε, όπως άντεχε και ο Μαρτίνες…

Στο 46′ ο Μπαένα έκανε ένα καλό σουτ εκτός περιοχής που μπλόκαρε σταθερά ο Μαρτίνες, στο 64′ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το νέο σουτ του Όλμο εκτός περιοχής, ενώ στο 67′ μπλόκαρε σταθερά την κοντινή κεφαλιά του Φεράν Τόρες.

Στο 75ο λεπτό το στατιστικό του αγώνα έδειχνε 8-0 τελικές και 62-38 κατοχή μπάλας. Η Αργεντινή προσπαθούσε να βγάλει τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου πηγαίνοντας για το μηδέν στην άμυνα κόντρα σε μια συνολικά πολύ καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα, ενώ αντίθετα η Ισπανία ήταν η μοναδική από τις δύο ομάδες που έπαιζε ποδόσφαιρο…

Επόμενη φάση ήταν ένα σουτ του Πέδρι από το ύψος της περιοχή στο 77′ που μπλόκαρε και πάλι ο Αργεντινός γκολκίπερ, ενώ το ίδιο έκανε και λίγα δευτερόλεπτα μετά σε κοντινό σουτ του Κουμπαρσί, σημείο στο οποίο οι τελικές προσπάθειες ανέβηκαν στο 10-0. Ακολούθησαν τελικές από Λαπόρτ, Φεράν Τόρες και Ρόδρι όμως τίποτα δεν άλλαζε.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα πια, ο Μαρτίνες έσωσε και το δυνατό σουτ του Γουίλιαμς στην κόντρα και στην εξέλιξη της φάσης, ένα σκληρό φάουλ του Έντσο Φερνάντες πάνω στον Κουμπαρσί, οδήγησε στην αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα! Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτίνες απέκρουσε και το απευθείας φάουλ του Γιαμάλ και έτσι ο μεγάλος τελικός οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση. Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά που τελείωσε 90λεπτο τελικού χωρίς τελική προσπάθεια. Και τρίτη μόλις που το κάνει από το 1966 και έπειτα…

Με 10 και… ηρωικές άμυνες η Αργεντινή στην παράταση

Αν κάποιος φυσικά περίμενε να αλλάξει το παραμικρό, θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Η Αργεντινή ήταν αποφασισμένη να βγάλει έναν ολόκληρο τελικό χωρίς να παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, με την ελπίδα να τον διεκδικήσει στα πέναλτι ή έστω στη μία στιγμή που ίσως της παρουσιαζόταν. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι η Ισπανία ήταν μια συνολικά πολύ καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα σε όλες τις γραμμές και αυτό φαινόταν σε όλη τη διάρκεια του τελικού.

Στο 93′ πια, ο Μαρτίνες έσωσε και το σουτ του Πέδρι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Γουίλιαμς σκόραρε μεν, ωστόσο ο Βίντσιτς ακύρωσε το γκολ γιατί νωρίτερα -σε μια φάση διαρκείας- ο Μερίνο χρεώθηκε φάουλ για πάτημα στον Οταμέντι. Στο 103′ η Ισπανία είχε μια ακόμη φάση με κεφαλιά ελάχιστα άουτ από τον Μερίνο.

Το χρυσό γκολ ο Φεράν Τόρες!

Τελικά, η λύση στον «γόρδιο δεσμό» δόθηκε στο 106′, στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Μετά από μια σέντρα του Πόρο από τα δεξιά και κεφαλιά-πάσα του Γουίλιαμς στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα στρώθηκε στον Φεράν Τόρες ο οποίος με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Μαρτίνες για το 1-0! Στην 20η τελική της προσπάθεια, η Ισπανία άνοιξε τελικά το σκορ και τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να είναι πιο δίκαιο βάσει όσων παρουσίασαν οι δύο ομάδες… Ως το φινάλε, η Αργεντινή είχε 2-3 επικίνδυνες φάσεις στην περιοχή και δύο τελικές, όμως ο Θεός του Ποδοσφαίρου -και αυτή τη φορά- επιβράβευσε το ίδιο το σπορ: η καλύτερη ομάδα και η μοναδική που κυνήγησε τη νίκη, ήταν αυτή που δικαίως ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ναι μεν η Ισπανία ήταν η μοναδική ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο, ωστόσο για να νικήσει έπρεπε να βάλει και γκολ. Αυτό μπήκε στο 106′ από τον Φεράν Τόρες και τα υπόλοιπα είναι πια Ιστορία…

Ο MVP:

Ο Ρόδρι. Πολλά συνέβησαν στο ματς, ο Μαρτίνες με τις 11 επεμβάσεις θα ήταν κορυφαίος σε περίπτωση νίκης της Αργεντινής, όμως ο σπουδαίος Ισπανός χαφ ήταν ξανά… μυθικός. Ότι έφτιαχναν οι Ισπανοί ξεκινούσαν από τα πόδια του. Όταν έγινε αλλαγή, είχε 95% επιτυχημένες πάσες (101/106), 8/10 κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες, 2 πάσες-κλειδιά και 8/9 επιτυχημένα γεμίσματα.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:

Η μοναδική φάση που σήκωσε κουβέντα ήταν αυτή του 94ου λεπτού, ωστόσο -ευτυχώς για το ποδόσφαιρο- δεν είχε καμία σημασία στην εξέλιξη του αγώα. Ο Γουίλιαμς σκόραρε σε αυτή τη φάση, αλλά ο Βίντσιτς ακύρωσε το γκολ για φάουλ νωρίτερα από τον Μερίνο πάνω στον Οταμέντι (για πάτημα). Συνολικά καλή διαιτησία πάντως από τον ελίτ Σλοβένο ρέφερι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Φεράν Τόρες (106′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε / 4-2-3-1): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99′ Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99′ Θουμπιμέντι), Φαμπιάν Ρουίθ (62′ Πέδρι), Μπαένα (75′ Γουίλιαμς), Όλμο (75′ Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62′ Φεράν Τόρες).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι / 4-4-2): Εμ. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58′ Μολίνα), Ρομέρο (70′ Μεδίνα), Λισ. Μαρτίνες (44′ Οταμέντι), Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ (70′ Σιμεόνε), Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες (46′ Παρέδες), Μέσι, Άλβαρες (102′ Σενέσι).

Πηγή: in.gr

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Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ που ζητά η AKTOR με την ΑΜΚ καλύφθηκε – Πόσα κεφάλαια θα αντλήσει η εισηγμένη

Χρήστος Κολώνας
Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement
Τράπεζες

Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement

Η ανακοίνωση της CrediaBank για τις αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου μετά το placement της 15ης Ιουλίου

Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση για την τράπεζα στα Euromoney Awards 2026
Τράπεζες

Διπλή διεθνής διάκριση για την Optima bank στα Euromoney Awards 2026

Τα δύο βραβεία της Optima Bank αφορούν την καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Qualco: Συνεργασία Clever Point με Revoil
Business

Συνεργασία Clever Point με Revoil

Η συνεργασία ενισχύει την ανάπτυξη του δικτύου του Clever Point, μέλος του ομίλου Qualco, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 σημεία πανελλαδικά έως το τέλος της χρονιάς

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοιξαν με ήπιες απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες άνοιξαν οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,22%, με τις ενεργειακές μετοχές να κινούνται ανοδικά, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι και οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε αρνητικό έδαφος

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα τη Δευτέρα
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ηγήθηκαν των περιφερειακών απωλειών στα ασιατικά χρηματιστήρια

Lockheed: Θα κατασκευάσει φθηνότερους Patriot, καθώς η ζήτηση «εκτοξεύεται»
World

Η Lockheed θα κατασκευάσει φθηνότερους Patriot

Σύμφωνα με την Lockheed o νέος πύραυλος ACE θα κοστίσει λιγότερο από το μισό του πυραύλου PAC-3

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ
Ηλεκτρισμός

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ

Το έργο για το καλώδιο Κρήτης - Αττικής θα βραβευτεί στο πλαίσιο των REGIOSTARS 2026, της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ρωσία: Στο Κρεμλίνο η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Στο επίκεντρο η Ουκρανία
Κόσμος

Ρωσία: Στο Κρεμλίνο η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στο Κούρσκ.

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ήλιο: Η απαγόρευση εξαγωγών από την Κίνα απειλεί τις προμήθειες της Ευρώπης
Commodities

«Στραγγαλίζει» την Ευρώπη η κινεζική απαγόρευση εξαγωγών ηλίου

Οι έλεγχοι εξαγωγών του Πεκίνου διακόπτουν την περίπλοκη διαδρομή που ακολουθούσε το ρωσικό ήλιο, αυξάνοντας τις πιέσεις μετά τη διακοπή της παραγωγής του Κατάρ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
AKTOR: Πάτησε το κουμπί για την ΑΜΚ – Οι όροι της δημόσιας προσφοράς
Business

Πάτησε το κουμπί για την ΑΜΚ ο AKTOR - Οι όροι της δημόσιας προσφοράς

Η διάθεση των νέων μετοχών της AKTOR θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με στόχο την άντληση έως 650 εκατ. ευρώ

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