Εκτεθειμένη η Ελλάδα

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Η πραγματικότητα για τον πληθωρισμό είναι αρκετά σύνθετη. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις τελευταίες εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στην εσωτερική αγορά, αλλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στα Στενά του Ορμούζ και στη γεωπολιτική αστάθεια της Μέσης Ανατολής. Βέβαια, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά -επί μήνες- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύθραυστη είναι η μάχη κατά του πληθωρισμού. Η διεθνής τιμή του Brent εκτινάχθηκε κατά 27,6%, αγγίζοντας τα 91,7 δολάρια το βαρέλι, μετά τον πόλεμο και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Μπορεί η ενίσχυση του ευρώ να απορρόφησε μέρος του σοκ, όμως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου παρέμεινε κοντά στο 20%. Και αυτό ήταν αρκετό για να υπενθυμίσει ότι η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό μετάδοσης του πληθωρισμού σε ολόκληρη την οικονομία.

Η εκεχειρία του Ιουνίου έφερε προσωρινή ανακούφιση και οι τιμές υποχώρησαν. Ωστόσο, η αισιοδοξία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ο πόλεμος ξεκίνησε ξανά και τα πάντα είναι ρευστά. Η ίδια η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί ότι η ομαλοποίηση της αγοράς προϋποθέτει τη διατήρηση της ειρήνης και την πλήρη αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών. Πρόκειται για δύο παραδοχές που, στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, μόνο βέβαιες δεν μπορούν να θεωρηθούν.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι η Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά εκτεθειμένη σε εξωγενείς ενεργειακούς κραδασμούς, κάτι που το παραδέχοχνται όλοι οι εγχώριοι και οι διεθνείς οργανισμοί. Όσο η οικονομία εξαρτάται από τις εισαγόμενες τιμές ενέργειας, κάθε διεθνής κρίση μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερο κόστος μεταφορών, ακριβότερα τρόφιμα και μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Παράλληλα, αποτελεί ζήτημα και η αδράνεια της κυβέρνησης σε σχέση με το ολιγοπώλιά που έχουν δημιουργηθεί και κάνουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για επιστροφή των τιμών της ενέργειας στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στο 2027. Πρόκειται όμως για μια πρόβλεψη που συνοδεύεται από τον μεγάλο αστερίσκο της επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι αρκούντως ανησυχητικό…