 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(12) "Food & Drink"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Healthy Cooking and Eating"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Health & Fitness"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα

Νέα στρατηγική κίνηση της εταιρείας για την προώθηση της νεοελληνικής κουζίνας και της καθημερινής ευζωίας

Τρόφιμα – ποτά 22.07.2026, 17:40
Σχολιάστε
Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Wortheat φέρνει στην Ελλάδα τους πρώτους αυτόματους πωλητές με γεύματα νεοελληνικής κουζίνας, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο διάθεσης προϊόντων ευζωίας και υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 2024 από την Κωνσταντίνα (Ντίνα) Καλλιμάνη, έρχεται να μετατρέψει το «grab & go» από χώρο πρόχειρου φαγητού σε σημείο πρόσβασης για έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, μπάρες και χυμούς.

Η τοποθέτηση των πρώτων αυτόματων πωλητών αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Wortheat να αναδείξει τη νεοελληνική κουζίνα ως καθημερινή επιλογή ευζωίας. Η εταιρεία θέλει να υπηρετήσει την ανερχόμενη διεθνή τάση του wellbeing nutrition, προσφέροντας πιο στοχευμένες λύσεις διατροφής για ανθρώπους με έντονο πρόγραμμα.

Η αρχική εγκατάσταση γίνεται σε εταιρικό χώρο, εκεί όπου η εταιρεία θεωρεί ότι βρίσκεται το φυσικό της κοινό: άνθρωποι εν κινήσει, μακριά από την κουζίνα τους, που αναζητούν πρακτικό αλλά ποιοτικό φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο, η Wortheat επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τα κλασικά σημεία πώλησης ψυγείου και λιανικής.

Από το snack στο wellbeing

Η εταιρεία περιγράφει τους παραδοσιακούς αυτόματους πωλητές ως ένα κανάλι που έχει ταυτιστεί κυρίως με snacks, αναψυκτικά και τυποποιημένα προϊόντα. Η δική της πρόταση διαφοροποιείται, καθώς στοχεύει σε αποκλειστική γκάμα προϊόντων με διατροφικό χαρακτήρα, βασισμένων στη νεοελληνική κουζίνα.

Η λογική αυτή ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Wortheat ότι το «υγιεινό» δεν αρκεί από μόνο του, αν δεν συμβάλλει ενεργά στην ενέργεια, τη διάθεση και τη διαύγεια μέσα στην ημέρα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια πιο premium και λειτουργική ανάγνωση της υγιεινής διατροφής.

Δήλωση της ιδρύτριας

Η Κωνσταντίνα Καλλιμάνη τονίζει ότι στόχος της εταιρείας είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην υγιεινή διατροφή στην Ελλάδα, χτίζοντας μια νέα διατροφική κουλτούρα στο πλαίσιο ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Όπως αναφέρει η ίδια, οι αυτόματοι πωλητές λειτουργούν ως το «όχημα» για να γίνει το wellbeing nutrition προσιτό σε μεγαλύτερο κοινό.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Wortheat δεν αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία ως απλή εμπορική επέκταση, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης ταυτότητας brand. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να συνδέσει το προϊόν με ένα συγκεκριμένο lifestyle αφήγημα.

Διακρίσεις και προοπτική

Η νέα κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη διπλή διάκριση της Wortheat στα Healthy Food Awards 2026, όπου απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία Healthy Ready Meal Product και ασημένιο στην κατηγορία Best Packaging Innovation. Οι βραβεύσεις αυτές ενισχύουν το προφίλ της εταιρείας ως παίκτη που επενδύει τόσο στο προϊόν όσο και στη συσκευασία.

Με βάση τα στοιχεία του δελτίου Τύπου, η Wortheat τοποθετείται πλέον ως μια ελληνική εταιρεία έτοιμων γευμάτων και σνακς ψυγείου με σαφή προσανατολισμό στη νεοελληνική κουζίνα και την ευζωία. Η είσοδος στους αυτόματους πωλητές μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου της και την ενίσχυση της καθημερινής της παρουσίας σε χώρους εργασίας και υψηλής κινητικότητας.

Η Wortheat ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και δημιουργεί έτοιμα γεύματα και σνακς ψυγείου εμπνευσμένα από τη νεοελληνική κουζίνα. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ
Business

Ενισχύεται με νέους πόρους το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ
Business

Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ
Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
AKTOR: Υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Business

Πάνω από 3,5 φορές η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR
Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός πρόεδρος της ElvalHalcor διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Χρήστος Κολώνας
Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας
Business

Πώς η Μέλισσα Κίκιζας χτίζει το διεθνές story

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση
Business

Η Zakcret βγαίνει εκτός Ελλάδας με πρώτο σταθμό την Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης μπαίνει η Zakcret μέσω εισόδου στην Κύπρο - Η πορεία της επιχείρησης από το 1975 και τα επόμενα βήματα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ
Business

Ενισχύεται με νέους πόρους το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πάνω από 330 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια αναμένεται να κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα

Νέα στρατηγική κίνηση της εταιρείας για την προώθηση της νεοελληνικής κουζίνας και της καθημερινής ευζωίας

AKTOR: Υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Business

Πάνω από 3,5 φορές η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. της AKTOR - Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές

Χρήστος Κολώνας
Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

Η Alymil με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για δάνειο 135 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στις υποδομές

Η Ευρώπη χρειάζεται να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη υποδομών, ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες
Business

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ

Latest News
AMD και Anthropic σε μία από τις μεγαλύτερες κυκλικές συμφωνίες του κλάδου
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία-μαμούθ AMD με την Anthropic για servers AI

Η AMD επενδύει έως 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία του Claude, ενισχύοντας τη θέση της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης - Η Anthropic θα αγοράσει chips αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από τον ενεργειακό κλάδο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι στις ευρωαγορές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και πετρελαίου

Το ράλι του πετρελαίου και η ισχυρή εικόνα των commodities οδήγησαν τους ευρωπαϊκούς δείκτες σε θετικό έδαφος

Dassault Aviation: Καταγράφει άλμα σε πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο
World

Απογείωση πωλήσεων και κερδών για τη Dassault Aviation

Οι καθαρές πωλήσεις της Dassault Aviation στο α΄ εξάμηνο ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση

Greek Shipping Wins US Coast Guard Quality Recognition
English Edition

Greek Shipping Wins US Coast Guard Quality Recognition

Ships flying the Greek flag have maintained strong safety standards, earning renewed participation in a US Coast Guard quality initiative that rewards high-performing maritime administrations and vessels.

Lambros Karageorgos
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δύο άδειες λειτουργίας υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δύο άδειες λειτουργίας υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτεί τον επόμενο επενδυτικό κύκλο των ΜμΕ
Business

Ενισχύεται με νέους πόρους το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πάνω από 330 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια αναμένεται να κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα

Middle East War Complicates New Price Cut Plan in Greece
English Edition

Middle East War Complicates New Price Cut Plan in Greece

Greek manufacturers are facing pressure over planned price reductions on essential goods as rising oil costs and energy uncertainty create new challenges ahead of the September measures

Dimitris Charontakis
Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ
Business

Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 21 Ιουλίου 2026 για τη Lamda Development

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα

Νέα στρατηγική κίνηση της εταιρείας για την προώθηση της νεοελληνικής κουζίνας και της καθημερινής ευζωίας

AKTOR: Υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Business

Πάνω από 3,5 φορές η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. της AKTOR - Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές

Χρήστος Κολώνας
Wall Street: Dow, S&P 500 και Nasdaq υποχωρούν με τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla να έρχονται
Wall Street

Άνοιγμα με πτώση για Dow, S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street

Η Wall Street άνοιξε με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla μετά το κλείσιμο της αγοράς

Μπέζος: Φλερτάρει με άλλους υποψηφίους με την εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ
Business of Sport

Ο Μπέζος παίζει... μπάλα για εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ

Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα, ο Τζεφ Μπέζος έχει δεχτεί πρόταση για να αγοράσει ένα μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ.

OpenAI: Πρόβλημα με μοντέλα ΑΙ στη διάρκεια δοκιμών – «Άνευ προηγουμένου» παραβίαση ασφάλειας στη startup
Tεχνητή νοημοσύνη

Σοκ στην OpenAI - Παραβίαση ασφάλειας μετά από πρόβλημα με μοντέλα ΑΙ

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ένας αυτόνομος πράκτορας ξέφυγε από τον περιορισμό, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και παραβίασε το Hugging Face

Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

Δημήτρης Σταμούλης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Fast track στις τελωνειακές διαφορές - To νέο πλαίσιο

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies