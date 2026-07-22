Η Wortheat λανσάρει τους πρώτους αυτόματους πωλητές με healthy meals στην Ελλάδα

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Η Wortheat φέρνει στην Ελλάδα τους πρώτους αυτόματους πωλητές με γεύματα νεοελληνικής κουζίνας, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο διάθεσης προϊόντων ευζωίας και υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία της εταιρείας, που ιδρύθηκε το 2024 από την Κωνσταντίνα (Ντίνα) Καλλιμάνη, έρχεται να μετατρέψει το «grab & go» από χώρο πρόχειρου φαγητού σε σημείο πρόσβασης για έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, μπάρες και χυμούς.

Η τοποθέτηση των πρώτων αυτόματων πωλητών αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Wortheat να αναδείξει τη νεοελληνική κουζίνα ως καθημερινή επιλογή ευζωίας. Η εταιρεία θέλει να υπηρετήσει την ανερχόμενη διεθνή τάση του wellbeing nutrition, προσφέροντας πιο στοχευμένες λύσεις διατροφής για ανθρώπους με έντονο πρόγραμμα.

Η αρχική εγκατάσταση γίνεται σε εταιρικό χώρο, εκεί όπου η εταιρεία θεωρεί ότι βρίσκεται το φυσικό της κοινό: άνθρωποι εν κινήσει, μακριά από την κουζίνα τους, που αναζητούν πρακτικό αλλά ποιοτικό φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο, η Wortheat επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τα κλασικά σημεία πώλησης ψυγείου και λιανικής.

Από το snack στο wellbeing

Η εταιρεία περιγράφει τους παραδοσιακούς αυτόματους πωλητές ως ένα κανάλι που έχει ταυτιστεί κυρίως με snacks, αναψυκτικά και τυποποιημένα προϊόντα. Η δική της πρόταση διαφοροποιείται, καθώς στοχεύει σε αποκλειστική γκάμα προϊόντων με διατροφικό χαρακτήρα, βασισμένων στη νεοελληνική κουζίνα.

Η λογική αυτή ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Wortheat ότι το «υγιεινό» δεν αρκεί από μόνο του, αν δεν συμβάλλει ενεργά στην ενέργεια, τη διάθεση και τη διαύγεια μέσα στην ημέρα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια πιο premium και λειτουργική ανάγνωση της υγιεινής διατροφής.

Δήλωση της ιδρύτριας

Η Κωνσταντίνα Καλλιμάνη τονίζει ότι στόχος της εταιρείας είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην υγιεινή διατροφή στην Ελλάδα, χτίζοντας μια νέα διατροφική κουλτούρα στο πλαίσιο ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Όπως αναφέρει η ίδια, οι αυτόματοι πωλητές λειτουργούν ως το «όχημα» για να γίνει το wellbeing nutrition προσιτό σε μεγαλύτερο κοινό.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Wortheat δεν αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία ως απλή εμπορική επέκταση, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης ταυτότητας brand. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να συνδέσει το προϊόν με ένα συγκεκριμένο lifestyle αφήγημα.

Διακρίσεις και προοπτική

Η νέα κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη διπλή διάκριση της Wortheat στα Healthy Food Awards 2026, όπου απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία Healthy Ready Meal Product και ασημένιο στην κατηγορία Best Packaging Innovation. Οι βραβεύσεις αυτές ενισχύουν το προφίλ της εταιρείας ως παίκτη που επενδύει τόσο στο προϊόν όσο και στη συσκευασία.

Με βάση τα στοιχεία του δελτίου Τύπου, η Wortheat τοποθετείται πλέον ως μια ελληνική εταιρεία έτοιμων γευμάτων και σνακς ψυγείου με σαφή προσανατολισμό στη νεοελληνική κουζίνα και την ευζωία. Η είσοδος στους αυτόματους πωλητές μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την επέκταση του δικτύου της και την ενίσχυση της καθημερινής της παρουσίας σε χώρους εργασίας και υψηλής κινητικότητας.

Η Wortheat ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και δημιουργεί έτοιμα γεύματα και σνακς ψυγείου εμπνευσμένα από τη νεοελληνική κουζίνα. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.