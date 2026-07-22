 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(13) "Home & Garden"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Housing Market"
    [1]=>
    string(16) "Home Improvement"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(13) "Home & Garden"
}

Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]

Αλλάζουν τα όρια για το «Ανακαινίζω» - Ποια σπίτια εντάσσονται

Ακίνητα 22.07.2026, 13:00
Σχολιάστε
Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προχώρησε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διευρύνει τον αριθμό των κλειστών ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στη δράση.

Στόχος των αλλαγών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι να αξιοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας και να επανέλθουν περισσότερες ανενεργές κατοικίες στην αγορά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Το Ανακαινίζω

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση επιχειρείται τώρα να αρθούν ορισμένα από τα εμπόδια που φαίνεται ότι απέκλειαν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών.

Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από πενήντα τοις εκατό (50%) σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης.

Επίσης, αυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%) το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh  συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2%  της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για την διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας που εκδίδεται μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών, θα παραταθεί έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοικτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 31 Ιουλίου 2026.

Οι ωφελούμενοι

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι το ακίνητο να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να διαθέτει χρήση κατοικίας και οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο.

Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάνει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η επιχορήγηση μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να φτάσει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ, με πρόσθετες προσαυξήσεις για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιοχών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά
ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων
Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Ακίνητα

«Λίφτινγκ» στο Ανακαινίζω - Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Κωστής Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα
Economy

Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα
ΕΑΣΕ: Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα λένε οι CEOs – Tι βλέπουν για ΑΙ και επιτόκια
Economy

Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα - «Game changer» η AI
Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων
Economy

Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hinitsa Bay: Πώς χρηματοδοτείται το επενδυτικό σχέδιο στο Πόρτο Χέλι
Τουρισμός

Πώς χρηματοδοτεί ο Κόλσον την επένδυση στο Πόρτο Χέλι

Ποιο είναι το χρηματοδοτικό σχήμα σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας Hinitsa Bay

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας
Business

Πώς η Μέλισσα Κίκιζας χτίζει το διεθνές story

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση
Business

Η Zakcret βγαίνει εκτός Ελλάδας με πρώτο σταθμό την Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης μπαίνει η Zakcret μέσω εισόδου στην Κύπρο - Η πορεία της επιχείρησης από το 1975 και τα επόμενα βήματα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Ακίνητα
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας

Ανακαινίζω: Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]
Ακίνητα

«Λίφτινγκ» στο Ανακαινίζω - Τι αλλάζει στα κριτήρια [πίνακες]

Αλλάζουν τα όρια για το «Ανακαινίζω» - Ποια σπίτια εντάσσονται

Κωστής Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα
Economy

Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα

«Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης

ΕΑΣΕ: Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα λένε οι CEOs – Tι βλέπουν για ΑΙ και επιτόκια
Economy

Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα - «Game changer» η AI

Τι αναφέρουν οι CEOs για την πορεία της οικονομίας σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΣΕ - Πώς θα επηρεάσει μια πιθανή άνοδος των επιτοκίων

Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων
Economy

Πιερρακάκης: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στην τελετή παράδοσης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου από το ΥΠΕΘΟΟ στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για επέκταση των αρμοδιοτήτων
Economy

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ - Τι προβλέπει

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου για ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Ο κίνδυνος να μείνει η ανάπτυξη στα χαρτιά
Economy

Το νέο ΕΠΑ των 23 δισ. «σκοντάφτει» στο... παλιό κράτος

Το κρίσιμο ερώτημα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι εάν ο κρατικός μηχανισμός έχει ξεπεράσει τις αδυναμίες που καθυστέρησαν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
World

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Τα φορολογικά μέτρα θα αποτελέσουν μέρος του φορολογικού σχεδίου ύψους 8,5 δισ. ευρώ

Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

Η Alymil με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για δάνειο 135 εκατ. ευρώ

ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

Μυτιληναίος: Οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στις υποδομές

Η Ευρώπη χρειάζεται να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη υποδομών, ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την παγκόσμια τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Καύσιμα: Άνοδος 13,7% στις τιμές τον Ιούνιο στην Ευρώπη
World

Eurostat: Άνοδος 13,7% στις τιμές καυσίμων τον Ιούνιο

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ήταν κοινό φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ
Markets

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ

Η Τανζανία έχει πάνω από μια δεκαετία να εκδώσει ομόλογο σε σκληρό νόμισμα

Ελληνικός τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις στο πεντάμηνο
Τουρισμός

Τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις 5ηνο

Τα έσοδα ανήλθαν στα 5,32 δισ. ευρώ και οι ξένοι επισκέπτες έφθασαν τα 8,57 εκατ. στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, κάτι που αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες
Business

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ

Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος
Πολιτική

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανεξάρτητος βουλευτής είναι από σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies