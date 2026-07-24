Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»

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Το οικονομικό και πιστοληπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρησης θα αποτυπώνει το νέο σύστημα αξιολόγησης που δημιουργούν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μια πρωτοβουλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως ο «κρατικός Τειρεσίας».

Στόχος του νέου μηχανισμού είναι η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, ώστε να διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη φορολογική και οικονομική κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης σχετικής βεβαίωσης μέσα σε μόλις 24 ώρες, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Πώς θα λειτουργεί ο Κρατικός Τειρεσίας

Ο νέος φορέας θα επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με εκείνον του ιδιωτικού «Τειρεσία», με τη διαφορά ότι θα αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονται στοιχεία από:

την ΑΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις,

τα ασφαλιστικά ταμεία,

τους δήμους,

τα περιουσιακά στοιχεία,

τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο,

το ιστορικό εξυπηρέτησης οφειλών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με το Ertnews, θα διαμορφώνεται μια συνολική αξιολόγηση της οικονομικής συμπεριφοράς και της πιστοληπτικής εικόνας κάθε πολίτη ή επιχείρησης.

Έξι βαθμίδες για πολίτες, δέκα για επιχειρήσεις

Το σύστημα θα κατατάσσει:

τα φυσικά πρόσωπα σε έξι βαθμίδες αξιολόγησης,

τις επιχειρήσεις σε δέκα βαθμίδες.

Η βαθμολογία θα αποτυπώνει όχι μόνο τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αλλά και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση προηγούμενων υποχρεώσεων, προκειμένου να εκτιμάται η δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών οικονομικών δεσμεύσεων.

Βεβαίωση σε μία ημέρα

Η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες.

Πρόσβαση και σε τρίτους με συναίνεση

Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στη βεβαίωση και στα σχετικά στοιχεία, μόνο όμως με τη ρητή συναίνεση του πολίτη ή της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παρέχεται μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής αξιοπιστίας όταν απαιτείται.

Πού θα χρησιμοποιείται

Η εφαρμογή του κρατικού «Τειρεσία» εκτιμάται ότι θα επεκταθεί σταδιακά σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα από τη χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση, η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να αξιοποιείται και σε άλλες συναλλαγές όπου απαιτείται έλεγχος της οικονομικής φερεγγυότητας πολιτών και επιχειρήσεων.