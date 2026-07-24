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Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 24.07.2026, 07:00
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Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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«Καταδικασμένοι» να λάβουν συντάξεις πείνας της τάξεως των 800 ευρώ είναι οι σχεδόν οκτώ στους δέκα ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ μόλις επτά στους 100 ελεύθερους επαγγελματίες θα λάβει σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ, και αυτή με 40 χρόνια ασφάλισης.

Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία

Η αιτία των χαμηλών συντάξεων των μη μισθωτών, είναι η επιλογή – για ακόμα μία χρονιά – των χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ. Περίπου το 80% των μη μισθωτών ασφαλισμένων επιμένει να εντάσσεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή τους είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίστοιχα πολύ χαμηλές συντάξεις στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου. Ο λόγος αυτής της επιλογής σχετίζεται με την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σε σύνολο 1,6 εκατομμυρίων ασφαλισμένων επαγγελματιών και αγροτών, μόνο οι 400.000 επέλεξαν υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστική κατηγορία για το 2026. Οι υπόλοιποι παρέμεναν στην πρώτη κατηγορία εισφορών, η οποία – μετά από 40 χρόνια ασφάλισης – θα τους αποδώσει συντάξεις κοντά στα 800 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με τα ίδια έτη ασφάλισης, αλλά με ένταξη στην υψηλότερη έκτη κατηγορία, η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.800 ευρώ μικτά.

Αντιστοίχως οι αγρότες που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβουν σύνταξη της τάξης των 250 ευρώ το μήνα, ενώ αν επιλέξουν την ανώτατη (έκτη κατηγορία) η σύνταξή τους θα φθάσει τα 670 ευρώ το μήνα μικτά.

Η παγίδα για τις χαμηλές συντάξεις

Πέραν του αρχικού ποσού της σύνταξης, μεγάλη παγίδα για τις χαμηλές συντάξεις, συνιστούν και οι μικρές ετήσιες αυξήσεις (2% και 3%), που έχουν ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται η δυνατότητα ανάκαμψής τους. Με αυτά τα ποσοστά, περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι επαγγελματίες που θα συνταξιοδοτηθούν με αποδοχές πάνω από τα 1.000 ευρώ, καθώς οι αυξήσεις, αν και χαμηλές, θα έχουν κάποιο αντίκρισμα, διότι θα υπολογίζονται σε υψηλότερη σύνταξη. Αντίθετα, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλές συντάξεις, που κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα και από αυτά του κατώτατου μισθού των 920 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα αποδοχών, οι αυξήσεις 2%- 3% δεν θα επαρκούν για να ανακάμψουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος για μια νέα και πολυάριθμη γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων.

Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025 που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και όχι με τον δείκτη μεταβολής των μισθών, κάτι που αναμένεται να ισχύσει από το 2027.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αύξηση από το 2023, οπότε αυξήθηκαν κατά 9,6%, το 2024 κατά 3,46%, το 2025 κατά 2,7%. Άρα σωρευτική αύξηση την τετραετία 2023-2026 κατά 18,26%.

Με αύξηση 2,5 %, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται στα 250,77 ευρώ. Για όσους υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, προστίθενται 46,57 ευρώ για την επικουρική και 31,05 ευρώ για το εφάπαξ. Το συνολικό μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 328,39 ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο επιβάρυνσης, το οποίο όμως αντιστοιχεί και στη χαμηλότερη ασφαλιστική βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης.

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