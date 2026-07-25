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ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Η νέα διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών και νέες δηλώσεις αδειών

Τι ισχύει με τις προσλήψεις κάλυψης επειγουσών αναγκών και τις νέες δηλώσεις αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Experts 25.07.2026, 07:00
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ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Η νέα διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών και νέες δηλώσεις αδειών
Άποψη Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

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Εισαγωγή

Με την απόφαση 18342/2026 ορίζεται η προβλεπόμενη με τον ν. 5239/2025 εφαρμογή «Διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ergani»» και υπάγονται όλοι οι εργοδότες που έχουν πρόσβαση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II και εφόσον προσλαμβάνει εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Με την ΥΑ 18342/2026 καθορίζονται:

α) η δημιουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές «Ergani» του άρθρου 577Α του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α’121) και η διαλειτουργικότητά της με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

β) η ένταξη της «Ψηφιακής Αναγγελίας Πρόσληψης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών» του άρθρου 578Α του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025) στην ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές «Ergani».

γ) η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της «Ψηφιακής Αναγγελίας Πρόσληψης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών» της περ. β) από τον εργοδότη καθώς και ο τρόπος αποδοχής της Αναγγελίας από τον εργαζόμενο.

Η εφαρμογή και το όλο πλαίσιο λειτουργίας ισχύουν από την δημοσίευση της ΥΑ στο ΦΕΚ Β’ 4546/22-07-2026, ήτοι από 22.7.2026.

Συνοπτική παρουσίαση της νέας εφαρμογής από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το  Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι τίθεται σε η «Νέα ψηφιακή διαδικασία: «Αναγγελία Πρόσληψης για Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών» μέσω κινητού», με αξιοποίηση  δύο εφαρμογών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

  • Ergani app — για τους εργοδότες / επιχειρήσεις
  • myErgani app — για τους εργαζόμενους

Η διαδικασία απλοποιεί σε μία ενιαία ψηφιακή υποβολή τρεις επιμέρους διαδικασίες  δηλαδή οι τρείς δηλώσεις:

  • αναγγελία έναρξης εργασίας,
  • δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας και
  • δήλωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου)

ολοκληρώνεται, με την πρόσληψη και πριν την ανάληψη της εργασίας, σε 3 βήματα:

  • Καταχώριση (Εργοδότης, μέσω Ergani app): συμπλήρωση των ουσιωδών όρων εργασίας.
  • Έγκριση / Αποδοχή (Εργαζόμενος, μέσω myErgani app): αποδοχή του αιτήματος.
  • Οριστικοποίηση (Εργοδότης, μέσω Ergani app): έλεγχος και τελική υποβολή.

Καθώς και τις δυνατότητες ανάκλησης και ορθής επανάληψης και για την επιλογή της επαναπρόσληψης.

Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τη διευκόλυνση των χρηστών, έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω Οδηγοί Χρήσης:

  • Οδηγός Χρήσης για Εργοδότες (μέσω Ergani app)
  • Οδηγός Χρήσης για Εργαζομένους (μέσω myErgani app) και
  • Συνολικός Οδηγός Χρήσης (και οι δύο εφαρμογές, αναλυτική παρουσίαση όλων των βημάτων)

Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών

Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές «Ergani»

  1. Δημιουργείται νέα ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές με την ονομασία «Ergani», σύμφωνα με το άρθρο 577Α του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α’121).
  2. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μέρος των εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II και διαλειτουργεί με τις λοιπές εφαρμογές του για την άντληση και καταχώριση στοιχείων που αφορούν τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από αυτό.
  3. Πρόσβαση στην εφαρμογή της παρ. 1 έχουν όλοι οι χρήστες του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II με τα ίδια διαπιστευτήρια, όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υποβολή «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» από τον εργοδότη

Ο εργοδότης υποβάλλει

  1. την «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές «Ergani», εφόσον προσλαμβάνει εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 578Α του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α’121). Στην ανωτέρω Ψηφιακή Αναγγελία ο εργοδότης καταχωρεί τους ουσιώδεις όρους εργασίας του άρθρου 73 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, εκτός από εκείνους που είναι προσυμπληρωμένοι βάσει των χαρακτηριστικών της εργασιακής σχέσης.
  2. την Ψηφιακή Αναγγελία η οποία αποστέλλεται στον εργαζόμενο για την αποδοχή του σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 5 της πιο πάνω ΥΑ. [Βλέπε στην συνέχεια]

Σε περίπτωση επαναπρόσληψης του ίδιου εργαζόμενου ο εργοδότης δύναται να επιλέξει την προσυμπλήρωση της Ψηφιακής Αναγγελίας βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί σε προηγούμενη πρόσληψη.

Αποδοχή από τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής του άρθρου 3, για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης από τον εργοδότη και ο οποίος μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myErgani:

  • α) αποδέχεται τους ουσιώδεις όρους που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη
  • β) ενημερώνεται για την επεξεργασία και, όπου απαιτείται, για την άντληση, διαβίβαση ή διασταύρωση των στοιχείων του μέσω της εφαρμογής και των διαλειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • γ) συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία.

Ενώ στην περίπτωση

  • αλλοδαπών απαιτείται, πέραν των οριζομένων στην παρ. 2, η επισύναψη των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών και
  • ανήλικων εργαζόμενων απαιτείται, πέραν των οριζομένων στην παρ. 2, η επισύναψη του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου.

Οριστικοποίηση «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών»

Στην συνέχεια ο εργοδότης

α. λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής ότι  ο υποψήφιος εργαζόμενος:

  • συμπλήρωσε τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και
  • έκανε αποδοχή τους ουσιώδεις όρους που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη

και

β. προβαίνει στην οριστικοποίηση της Ψηφιακής Αναγγελίας.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της Ψηφιακής Αναγγελίας στην εφαρμογή, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα υποβολής και η δήλωση αυτή αποτελεί για τον εργοδότη και τον κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών», αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων.

Η οριστικοποίηση της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» ισοδυναμεί

Η οριστικοποίηση της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» ισοδυναμεί με και πραγματοποιεί αυτόματα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II:

α) Ψηφιακή αναγγελία Έναρξης Εργασίας.

β) Ψηφιακή δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.

γ) Δήλωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Διαδικασία μεταβολής και ανάκλησης «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών»

Ο εργοδότης:

α. υποχρεούται, σε περίπτωση τροποποιήσεων που αφορούν στα δηλωθέντα στοιχεία,  να τροποποιεί την «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία και ο εργαζόμενος αφού λάβει εκ νέου ειδοποίηση ως προς τη μεταβολή, πρέπει να την αποδεχτεί.

β. έχει την δυνατότητα ανάκλησης της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» σε περίπτωση που η εργασία δεν πραγματοποιηθεί.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο της παρούσας, ιδίως κατά την πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την υποβολή, αποδοχή, τροποποίηση, ανάκληση και οριστικοποίηση της Ψηφιακής Αναγγελίας Πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019 και τις ειδικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημ. 7 του ΓΚΠΔ, είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ergani».

Προθεσμίες

Η «Ψηφιακή Αναγγελία Πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» υποβάλλεται πριν την έναρξη εργασίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές «Ergani».

Μεταβολές επί των δηλωθέντων στοιχείων της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» υποβάλλονται

  • το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή
  • έως την έναρξη του τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου,
  • όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Ανάκληση σε υποβληθείσες «Ψηφιακές Αναγγελίες πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» μπορεί να γίνει πριν την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!! Εκπρόθεσμες υποβολές δεν είναι επιτρεπτές.

Κυρώσεις

α. Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η «Ψηφιακή Αναγγελία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών», σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

β. Ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση της υποβολής της «Ψηφιακής Αναγγελίας πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» όλες οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής αυτών.

Νέες δηλώσεις αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προστέθηκαν οι ακόλουθοι νέοι τύποι αδειών, οι οποίοι είναι πλέον διαθέσιμοι προς επιλογή κατά την υποβολή των δηλώσεων αδειών:

Τύπος άδειας Όνομα άδειαςΗμέρες ή Ώρες
ΩΑΜΓΤΑ– Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με ΑναπηρίαΏρες
ΑΔΠΓ– Άδεια πενθούντων γονέωνΗμέρες
ΑΔΓΕ – Άδεια γυναικολογικού ελέγχουΗμέρες
ΑΔΕΚΛ– Εκλογική ΆδειαΗμέρες

Οι εργοδότες καλούνται εφεξής να προβούν στις απαραίτητες καταχωρίσεις μέσω του συστήματος, επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο άδειας ανάλογα με την περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω άδειες, στον βαθμό που έως σήμερα δεν δηλώνονταν ή δηλώνονταν υπό διαφορετικό/γενικό τύπο άδειας, θα πρέπει εφεξής να δηλώνονται αποκλειστικά με τους νέους, ειδικούς τύπους που προστέθηκαν.

*Παλαιολόγος Ι Λιάζος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών

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Λος Άντζελες: Γιατί αυξάνονται οι άστεγοι ενώ δαπανώνται εκατομμύρια;

Τι εντόπισαν οι έλεγχοι του δήμου του Λος Άντζελες

Greek Exporters Cautiously Welcome Revised U.S. Tariffs
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Greek Exporters Cautiously Welcome Revised U.S. Tariffs

European Union goods are subject to a uniform 10% tariff, provided the standard Most Favored Nation rate is not already higher.

Στενά του Ορμούζ: Περιστατικό με τάνκερ αναφέρει το UKMTO
Επικαιρότητα

Στενά του Ορμούζ: Περιστατικό με τάνκερ αναφέρει το UKMTO

Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ μετά την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Σερβία: Σε πτώση η παραγωγή ενέργειας λόγω της ξηρασίας στο Δούναβη
Κλιματική αλλαγή

Η ξηρασία στο Δούναβη μειώνει την παραγωγή ενέργειας στη Σερβία

Στο ένα τρίτο η παραγωγή του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της Σερβίας λόγω των χαμηλών επιπέδων του Δούναβη

ΝΑΤΟ: Θα δοθούν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών καυσίμων στην Ευρώπη
World

ΝΑΤΟ: Θα δοθούν 27 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υποδομών καυσίμων στην Ευρώπη

Για την ολοκλήρωση του σχεδίου θα απαιτηθούν περίπου 25 χρόνια, σύμφωνα με στελέχη του ΝΑΤΟ

JP Morgan: Κίνδυνος απο Ελ Νίνιο και πετρελαικό σοκ για τον πληθωρισμό
World

Οι κίνδυνοι για τον παγκόσμιο πληθωρισμό - Εκθεση της JP Morgan

Η JPMorgan εκτίμησε ότι ένα σούπερ Ελ Νίνιο από μόνο του θα αύξανε τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες

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