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Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

World 26.07.2026, 11:33
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Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Οι τιμές του κακάο έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της κακής σοδειάς κακάο, γεγονός που ανέβασε το κόστος της σοκολάτας και περιόρισε την κατανάλωση, επηρεάζοντας δραστικά τα οικονομικά αποτελέσματα της βιομηχανίας του κλάδου.

Οι ελβετικοί κολοσσοί της σοκολάτας Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους. Η Lindt ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες  Δευτέρα ότι οι αυξήσεις τιμών κατά 11,8% σε επίπεδο ομίλου οδήγησαν σε πτώση του όγκου πωλήσεων σοκολάτας κατά 7,5%, καθώς λιγότεροι καταναλωτές αγόρασαν σοκολάτα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Οι τιμές-ρεκόρ στο κακάο απαίτησαν πρωτοφανείς αυξήσεις τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο, ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο πληθωρισμός και η αδύναμη καταναλωτική διάθεση επιβάρυναν τη ζήτηση», δήλωσε ο CEO του ομίλου, Adalbert Lechner, σε τηλεδιάσκεψη αναλυτών. «Η κρίση στη Μέση Ανατολή προσέθεσε ένα ακόμη εμπόδιο, με τις ασθενέστερες τουριστικές ροές από την Ασία και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη».

Ο μεγαλύτερος προμηθευτής σοκολάτας και κακάο στον κόσμο, η Barry Callebaut, ανέφερε ότι ενώ οι καταναλωτές παγκοσμίως αγοράζουν 4,4% λιγότερη σοκολάτα το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5,7% στο τρίμηνο, περνώντας σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια.

Η Nestlé δήλωσε, από την πλευρά της, ότι οι υψηλότερες τιμές κακάο και καφέ έπληξαν τα υποκείμενα λειτουργικά της κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση 2,8%. Το τμήμα ζαχαρωδών της εταιρείας αποτελεί το 9,7% των συνολικών πωλήσεών της. Η Nestlé αναμένει τώρα βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της από την υποχώρηση των τιμών του κακάο.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια κακάο έχουν σημειώσει ραγδαία πτώση της τάξης του 34% σε σχέση με πέρυσι. Βρίσκονται κοντά στα 5.300 δολ. ανά μετρικό τόνο, όταν στα τέλη του 2024 είχαν εκτοξευτεί στα 12.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο στα τέλη του 2024. Οι τιμές του κακάο κυμαίνονταν συνήθως γύρω στα 2.000 έως 3.000 δολάρια τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πριν την κρίση των προηγούμενων ετών.

Το 2026 δεν είναι όπως το 2024

Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο το 2024 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε ένα «ισχυρό» Ελ Νίνιο που οδήγησε σε ξηρότερο, θερμότερο καιρό και ακανόνιστες βροχοπτώσεις στη Δυτική Αφρική, σύμφωνα με ανάλυση του Δεκεμβρίου από τη Δρ. Tanya Lander, ερευνήτρια στο Πρόγραμμα για το Μέλλον των Τροφίμων του Oxford Martin School.

Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας παίζουν επίσης ρόλο, με το 2024 να είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Ένας πρόσφατος καύσωνας σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να μειώσει τον ενθουσιασμό των καταναλωτών για τη σοκολάτα, ανέφεραν αναλυτές της UBS σε σημείωμα στις αρχές Ιουλίου σχετικά με τη Lindt.

Οι καύσωνες και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες σε ορισμένες από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές της Lindt θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση για σοκολάτα, με τις ευρωπαϊκές πωλήσεις, εξαιρουμένης της Ανατολικής Ευρώπης, να σημειώνουν πτώση τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 14 Ιουνίου, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ωστόσο, η Barry Callebaut δήλωσε ότι αν και έχει επιβεβαιωθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο για το 2026 και το 2027, το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην προσφορά, ένα μεγάλο πλεόνασμα για την περίοδο 2025-2026 λειτουργεί αντισταθμιστικά, και εκτιμάται ότι θα αποφευχθεί η επανάληψη της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην αγορά το 2023-2024.

Οι αναλυτές της UBS αναμένουν ότι η Lindt έχει προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου σε ευνοϊκές τιμές κόκκων κακάο για το 2027, μια κίνηση που εκτιμούν ότι θα μπορούσε να μειώσει το κόστος έως και κατά 500 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Premium σοκολάτα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η σοκολατοβιομηχανία προσπαθεί να ανακτήσει την κύρια πελατειακή βάση της με νέα προϊόντα στην κατηγορία των premium προϊόντων της. Σε αυτήν τη στρατηγική, μάλιστα, παρακολουθεί στενά τις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι νέοι.

Η Lindt κυκλοφόρησε τη σοκολάτα τύπου Ντουμπάι τον Δεκέμβριο του 2024, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί μια viral τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παγκόσμιες αλυσίδες του λιανεμπορίου από τη Walmart μέχρι τα Harrods, πουλούν πλέον επίσης σοκολάτα Ντουμπάι.

«Η εξαιρετική επιτυχία της κυκλοφορίας της σοκολάτας μας τύπου Ντουμπάι απέδειξε την αυξανόμενη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας, αφοσίωσης και ζήτησης για τις μάρκες μας», δήλωσε ο CEO της Lindt στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, ο CEO της Nestlé, Philipp Navratil, δήλωσε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών ότι η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο στο μάρκετινγκ μέσω influencers. «Πιο ψηφιακά, πιο κοινωνικά, πιο οργανικά, πιο διασκεδαστικά. Αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο οι νεότεροι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Τόσο η Barry Callebaut όσο και η Lindt εστιάζουν στο καταναλωτικό ενδιαφέρον για τα premium προϊόντα για το υπόλοιπο μισό του έτους, αλλά γίνονται δημιουργικές ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουν τα προϊόντα αντί να αυξάνουν τις τιμές.

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