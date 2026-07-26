Κικίλιας: Λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Στη Ζάκυνθο υλοποιούνται ξανά λιμενικά έργα για πρώτη φορά μετά το 1999». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο λιμάνι του νησιού μετά το πέρας των συσκέψεων που είχε στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου για το master plan του λιμανιού.

Τον υπουργός υποδέχτηκαν ο βουλευτής Ζακύνθου της ΝΔ Διονύσιος Ακτύπης και εκπρόσωποι τοπικών Αρχών. Στη συνέχεια μετέβησαν στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τοπικούς φορείς και συζήτησαν για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στο λιμάνι, ενώ ο υπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο.

Το νέο master plan

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας το λιμάνι του νησιού είναι «εμβληματικό και κομβικής σημασίας, καθώς προσφέρει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, τον τουρισμό και συνολικά στο εθνικό τουριστικό προϊόν. Για τον λόγο αυτόν, κατατέθηκε πριν από μία εβδομάδα στο υπουργείο το νέο master plan, το οποίο τυγχάνει θετικής αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε σύντομα να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις».

Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στο πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος που βρίσκεται στο νησί, γνωστοποιώντας ότι ήδη έχει πραγματοποιήσει την πρώτη υγειονομική διακομιδή του, ενισχύοντας ουσιαστικά την αίσθηση ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξήρε την προσφορά και τις προσπάθειες του κ. Ακτύπη, ενώ τόνισε ότι για πρώτη φορά διαπίστωσε απόλυτη σύμπνοια μεταξύ των τοπικών Αρχών (πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου, αντιπεριφερειάρχης, αντιδήμαρχοι, πρόεδρος Επιμελητηρίου) για τα βασικά ζητήματα εθνικής σημασίας.

Από την πλευρά του ο κ. Ακτύπης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού της Ζακύνθου, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.

Ειδική αναφορά έκανε στο έργο ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται στην Ελλάδα εξειδικευμένο έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου». Στη συνέχεια τόνισε τη δέσμευση του υπουργείου για τη χρηματοδότηση της ολικής ασφαλτόστρωσης του λιμένα, καθώς και την εξασφάλιση κονδυλίου ύψους 1.045.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, μέχρι την πλήρη υλοποίηση του master plan .