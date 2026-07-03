 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(10) "Local News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία καταγγέλλοντας έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι στη Ραφήνα

Λιμάνια 03.07.2026, 08:25
Σχολιάστε
Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κανένα πλοία δεν αναχωρεί σήμερα από τη Ραφήνα καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει απεργία από τις 6 π.μ. σήμερα έως τις 6 π.μ. το Σάββατο.

Το βράδυ της Πέμπτης η απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική μετά από προσφυγή που έκανε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχύπλοων, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ναυτεργάτες δεν τους έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση.

«Προκηρύξαμε 24ωρη απεργία για να διαμαρτυρηθούμε και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αλλάξει η κατάσταση που υπάρχει στη Ραφήνα, με τον συνωστισμό δρομολογίων στο λιμάνι εγείρονται προβλήματα ασφαλείας των επιβατών και των ναυτεργατών», είπε στο Μega ο Άγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του ναυτεργατικού σωματείου «Στέφενσων».

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης επικεντρώνεται στο διαδικαστικό σκέλος της προκήρυξης της απεργίας (οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας) με τα ναυτεργατικά σωματεία, να αντιτείνουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος, υποστήριξε ότι η απεργία συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι καθολική και ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ωρης κινητοποίησης.

Κανένα πλοίο δεν θα φύγει

«Όλα τα πλοία είναι σταματημένα. Τα πληρώματα συμμετέχουν 100% στην απεργία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Νταλακογιώργο, η κινητοποίηση έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας και εργασίας.

Όπως εξήγησε, το πρώτο αφορά την ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφήνας, με ιδιαίτερη αναφορά στο αγκυροβόλιο, το οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο, μη ασφαλές και μη αναγνωρισμένο. Όπως υποστήριξε, καθημερινά παραμένουν εκεί δύο έως τρία πλοία και η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τα πλοία και τους επιβάτες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά εργασιακά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τις αλλαγές στη λειτουργία του λιμανιού, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασικό αντικείμενο των διεκδικήσεων της ΠΕΝΕΝ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μη συμμόρφωση των σωματείων στη δικαστική απόφαση με αποτέλεσμα τη συνέχιση της κινητοποίησης απάντησε ότι το σωματείο θεωρεί πως τα εργατικά αιτήματα και οι αγώνες δεν μπορούν να κρίνονται στις δικαστικές αίθουσες αλλά στους χώρους εργασίας, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις σε εργατικές κινητοποιήσεις είναι συχνό φαινόμενο.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν δρομολόγια μετά τη συνέλευση των ναυτεργατών, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Η απεργία είναι 24ωρη και θα εφαρμοστεί ευλαβικά από τα πληρώματα και τα συνδικαλιστικά τους όργανα», δήλωσε.

Συλλογικότητες, φορείς και ο δήμος καλούν σε συγκεντρώσεις

Στη συγκέντρωση που έχει προκηρυχθεί στις 8 π.μ. στο λιμάνι έχουν καλέσει και συλλογικότητες της πόλης της Ραφήνας που καταγγέλλουν ότι ο συνωστισμός των δρομολογίων από το λιμάνι έχει προκαλέσει μία ασφυκτική κατάσταση στην πόλη καθώς υπάρχει οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, περιβαλλοντική επιβάρυνση ενώ σημειώνουν ότι ήδη έχουν υπάρξει περιστατικά που υπογραμμίζουν την έλλειψη ασφάλειας των υποδομών.

Ο δήμος της Ραφήνας κάλεσε επίσης σε συγκέντρωση στις 10 πμ στο δημαρχείο.

«Η Ραφήνα και το Πικέρμι δεν αντέχουν άλλο το βάρος μιας λειτουργίας λιμανιού που επιβαρύνει καθημερινά την πόλη σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος φόρτος οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Είναι η ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, η ηχορύπανση, η πίεση στις υποδομές, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η πόλη έχει αντοχές…. Και αυτές οι αντοχές έχουν πλέον ξεπεραστεί!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μεταφορά δρομολογίων στο Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Πολιτική

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να μειώσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις προϊόντων ολοκληρώνεται πλέον online
Τράπεζες

Τράπεζες: Μία στις τρεις πωλήσεις ολοκληρώνεται πλέον online

Κλειδί για την ανάπτυξη των πωλήσεων θα αποτελέσει η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών mobile banking από τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΠΑ: Στα 250 χρόνια η δημοκρατία σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της
World

ΗΠΑ στα 250: Η δημοκρατία σε δοκιμασία

Στα 250 χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η 4 Ιουλίου εορτάζεται μέσα σε ένα πολωμένο κλίμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κλιματική κρίση: Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη
Κλιματική αλλαγή

Οι Βρυξέλλες στρέφονται από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Αποδέσμευση δισ. ευρώ για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και ψηφιακά εργαλεία σε έναν αγώνα που δεν πείθει τους Ευρωπαίους

Αλέξανδρος Καψύλης
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Λιμάνια
Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους
Λιμάνια

Χωρίς πλοία η Ραφήνα λόγω απεργίας - Οι κινητοποιήσεις

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία καταγγέλλοντας έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι στη Ραφήνα

Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες
Λιμάνια

Ανοδος 6,3% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) στο πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου), 135 κρουαζιερόπλοια έφτασαν στην Κέρκυρα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά, δήλωσε ο CEO της ΟΛΠ ΑΕ

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Λιμάνια

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026
Λιμάνια

ΟΛΠ: Ισχυρό αποτύπωμα στα Ποσειδώνια 2026

Η έκθεση, ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες επενδύσεις στον ΟΛΠ, δηλώνει ο πρόεδρος της εταιρείας Ηan Chao

Latest News
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν ένοχα για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος

Μίνα Μουστάκα
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Πολιτική

Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να μειώσει τις στενές σχέσεις με MAGA

Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico

Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα τον Ιούνιο 2026

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων
Business

ΔΕΗ: Αναβάθμιση τριών βαθμίδων στην Ασφάλεια Υδάτων

O παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός CDP αναβάθμισε τον Όμιλο ΔΕΗ

Citi: Πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων στο α’ εξάμηνο για την Coca-Cola HBC
Business

Citi για Coca Cola HBC: Πιθανή υπέρβαση στόχων το α' εξάμηνο

Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «Neutral» για τη μετοχή της Coca-Cola HBC, αυξάνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στις 50,25 στερλίνες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει δυνάμεις για υψηλότερα η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει δυνάμεις για υψηλότερα το ΧΑ

Η θετική εικόνα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λειτουργεί υποστηρικτικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα και το ερωτηματικό των αναδρομικών του δημοσίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων θα ανοίξει το ενδεχόμενο μη επιστροφής των αναδρομικών περικοπών στους δικαιούχους συντάξεων του δημοσίου τομέα

Κώστας Παπαδής
Seanergy Maritime: Μεταξύ 4,9% και 5,2% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Seanergy: Μεταξύ 4,9% και 5,2% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Η δημόσια προσφορά της Seanerfy Maritime θα διαρκέσει από 6 έως 8 Ιουλίου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο οι αγορές – Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με άνοδο τα ευρωπαϊκά - Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία και την Ισπανία

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο
AGRO

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο

Τα σεμινάρια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Ιουλίου

Χρυσός: Τρίτη μέρα ανόδου
Commodities

Επιμένει ανοδικά ο χρυσός - Πώς κινείται στην Ασία

Η απασχόληση και οι τιμές της ενέργειας απομακρύνουν το σενάριο της αύξηση των επιτοκίων από την Fed

Τζούλη Καλημέρη
Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος στις αγορές – Ισχυρή ανάκαμψη στη Νότια Κορέα
Ασία

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια

Ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,47%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε κέρδη 1,2%

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο τα αποθεματικά – Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 
World

Σχέδιο EKT για τα αποθεματικά - Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες 

Η ΕΚΤ εξετάζει τον διπλασιασμό των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών από το 1% στο 2% - Ποια θα είναι η επίπτωση στα έσοδα των τραπεζών - Έντονες αντιδράσεις από Γερμανία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΥπΑΑΤ: Συστήνεται επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα
AGRO

Επιστημονική ομάδα εργασίας για το ελληνικό μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα

Στόχος του ΥπΑΑΤ η κατάρτιση προτάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής μελισσοκομίας και την προστασία του μελιού 

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies