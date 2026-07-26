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Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης

Το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από τη Nestlé των 2.000 brands και των 200 χωρών τον τελευταίο καιρό

Reuters Breakingviews 26.07.2026, 14:31
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Γιατί η Nestlé θα αντισταθεί στην τάση διάσπασης των εταιρειών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης
Aimee Donnellan

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Είναι μέρος της περιγραφής θέσης εργασίας για έναν διευθύνοντα σύμβουλο καταναλωτικών αγαθών να εντοπίζει τις τάσεις νωρίς. Η πλέον αναπόφευκτη στον τομέα αυτήν τη στιγμή είναι ένα κύμα εταιρικών διασπάσεων: η Unilever πραγματοποιεί μία, όπως και η Keurig Dr Pepper, ενώ η Kraft Heinz το εξέτασε. Ένα μεγάλο ερώτημα στο μυαλό των τραπεζιτών και των αναλυτών, επομένως, είναι το κατά πόσο η Nestlé, ο κολοσσός των 274 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτείνεται από το KitKat έως τις ζωοτροφές, θα παραμείνει στην τρέχουσα ευρεία μορφή της. Η απάντηση είναι πιθανότατα ναι – και για καλό λόγο.

Το διοικητικό συμβούλιο του ελβετικού γίγαντα μόλις βγήκε από μια περίοδο αναταραχής. Ο διευθύνων σύμβουλος Philipp Navratil ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο ως ο τρίτος επικεφαλής μέσα σε πέντε χρόνια. Κληρονόμησε στάσιμους όγκους πωλήσεων, ανταγωνισμό από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ και την απειλή των φαρμάκων GLP-1 που πλήττουν τη ζήτηση για σνακ. Λίγο πριν από τον διορισμό του, η Nestlé διαπραγματευόταν περίπου στο 13πλάσιο των αναμενόμενων κερδών EBITDA, τον χαμηλότερο πολλαπλασιαστή αποτίμησής της από πολύ πριν την πανδημία.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι το ερώτημα της διάσπασης αιωρείται πάνω από την εταιρεία τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι εταιρικοί ελιγμοί των ανταγωνιστών επιταχύνθηκαν. Τον Φεβρουάριο, ένας αναλυτής ρώτησε τον Navratil εάν η Nestlé είναι «πολύ μεγάλη». Η εταιρεία διαθέτει 2.000 μάρκες (brands) και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 200 χώρες. Εκτείνεται από τον καφέ Nescafé, τις τροφές για κατοικίδια Purina, τις σοκολάτες Aero, το ανθρακούχο νερό Sanpellegrino έως και τις λεγόμενες προσφορές διατροφής, όπως οι βρεφικές τροφές Gerber. Οι αναλυτές αναμένουν έσοδα 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, τα οποία είναι ελαφρώς περισσότερα από αυτά των Unilever, Reckitt Benckiser και Danone αθροιστικά.

Ο Navratil, απαντώντας στο ερώτημα του αναλυτή περί «υπερβολικού μεγέθους», υπερασπίστηκε την κλίμακα της Nestlé, υποστηρίζοντας ότι δίνει στον όμιλο μεγαλύτερη ισχύ στις διαπραγματεύσεις με τα καταστήματα. Βοηθά το γεγονός ότι οι επενδυτές φαίνεται να συμφωνούν με το όραμά του, τουλάχιστον σε σχετικούς όρους. Η εταιρεία διαπραγματεύεται τώρα σχεδόν στο 15πλάσιο των αναμενόμενων EBITDA, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα ασφάλιστρο (premium) έναντι του πολλαπλασιαστή 12 της Unilever.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η Nestlé είναι πιο εστιασμένη από ορισμένους ομοτίμους της, παρά το μεγαλύτερο μέγεθός της. Η ελβετική εταιρεία είναι ουσιαστικά μια επιχείρηση τροφίμων με παγκόσμιες παραγωγικές αποδόσεις. Η Unilever, αντίθετα, εμπορευόταν τα πάντα, από μαγιονέζα και κύβους ζωμού μέχρι απορρυπαντικό ρούχων και σαμπουάν. Βοηθά επίσης το γεγονός ότι ο Navratil εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης: στον καφέ, στη φροντίδα κατοικίδιων και στη διατροφή. Οι επενδυτές τούς θεωρούν ως τομείς υψηλότερης ανάπτυξης και επίσης λιγότερο ευάλωτους στον ανταγωνισμό σε σχέση με άλλους τομείς του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών, όπως τα έτοιμα γεύματα και τα προϊόντα καθαρισμού.

Ένας άλλος παράγοντας για τον οποίο αντιτίθεται σε μια διάσπαση είναι η σχετικά χαμηλή μερισματική κάλυψη της Nestlé. Φέτος, οι αναλυτές προβλέπουν συνολικές πληρωμές περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας δεδομένα της Visible Alpha. Αυτό αφήνει μικρό περιθώριο ελιγμών. Εάν ο Navratil πουλούσε ή απόσχιζε πάρα πολλές μάρκες, ενδέχεται να μην ήταν πλέον σε θέση να καταβάλει τα αναμενόμενα μερίσματα, εξοργίζοντας ενδεχομένως τους μετόχους που διψούν για ρευστότητα.

Είναι μια άλλη συζήτηση το αν οι πληρωμές της Nestlé προς τους μετόχους είναι υπερβολικά υψηλές, δεδομένων όλων των επενδύσεων σε προϊόντα και διαφήμιση που θα απαιτηθούν για να κινηθούν ξανά προς τα πάνω τα έσοδα. Προς το παρόν, ωστόσο, είναι ένας ακόμη καλός λόγος για τον Navratil να αγνοήσει την ευρύτερη τάση του κλάδου για διασπάσεις.

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