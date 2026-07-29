Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026

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Στην αναβάθμιση των στόχων της για τα έσοδα της εφετινής χρήσης προχώρησε μεταξύ άλλων η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την καταγραφή ισχυρών επιδόσεων στο α΄ εξάμηνο του 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωί, ανοίγοντας την αυλαία των παρουσιάσεων για τα τραπεζικά αποτελέσματα, τα καθαρά της κέρδη την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ, στα 617 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με το στόχο για περίπου 15% το 2026. Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,47 ευρώ και βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των 0,90 ευρώ. Στο β΄ τρίμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% ετησίως.

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Σε γραπτή του δήλωση ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε πως η τράπεζα «επιτυγχάνει κερδοφόρα ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα και παράγει υψηλές αποδόσεις, διευρύνοντας τις δραστηριότητες των πελατών της, αναπτύσσοντας μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό προφίλ κινδύνου».

Κατά τον ίδιο, «η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, «η ανθεκτικότητα της Πειραιώς υποστηρίζεται από τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί σε ανοδική τροχιά, χάρη σε ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και τη διαρκή κινητοποίηση επενδύσεων».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ο CEO της τράπεζας, η αξιολόγηση της Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά και την πρόσφατη αναβάθμιση από την S&P, επικυρώνει την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και την ισχύ του οικονομικού μας προφίλ. Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη του α΄ εξαμήνου, υπογράμμισε την αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά 1,8 δισ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας υγιή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.

Από την άλλη, ο κ. Μεγάλου τόνισε πως η επίδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής υπερέβη τους στόχους, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 7% ετησίως, στα 0,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι, τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Πλέον, αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη εξέλιξη της Πειραιώς σε Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επικαιροποίηση στόχων

Ο κ. Μεγάλου ανακοίνωσε την επικαιροποίηση των ετήσιων στόχων, μετά την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του επισημαίνει τα εξής: «Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,2%. Ο στόχος για τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό τίθεται άνω του 0,90%. Ο στόχος για το κόστος κινδύνου διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης. Παράλληλα, επιδιώκουμε την επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%».

Όπως είπε, «οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Το έργο που επιτελείται το 2026 θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια».

Αναλυτικότερα, οι αναθεωρημένοι στόχοι της Πειραιώς για το 2026 είναι οι εξής:

Καθαρά έσοδα από τόκους: αναβάθμιση στόχου στα 2 δισ. ευρώ.

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου: στόχος 2,2%.

Έσοδα από υπηρεσίες προς ενεργητικό: στόχος άνω του 0,90%.

Κόστος κινδύνου: αναθεώρηση σε περίπου 60 μονάδες βάσης ή 0,60%.

Δείκτης CET1: στόχος άνω του 13%, αντί για περίπου 13%.

Πιστωτική επέκταση: διατηρείται ο στόχος για πάνω από 3 δισ. ευρώ το 2026.

Δείκτης κόστους προς έσοδα: διατηρείται ο στόχος κάτω από 35%.

Κέρδη ανά μετοχή: στόχος περίπου 0,90 ευρώ για το σύνολο του έτους.

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων: στόχος περίπου 15%, ενώ στο εξάμηνο έχει ήδη επιτευχθεί 16%.

Η πορεία των βασικών μεγεθών

Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη της Πειραιώς κινήθηκαν ως εξής:

Έντοκα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 509 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2026, 6% υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Η επίδοση υποστηρίχθηκε από την αύξηση των δανειακών υπολοίπων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, τα οποία αντιστάθμισαν την επίπτωση των χαμηλότερων επιτοκίων και περιθωρίων.

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για περίπου 2,1%.

Με βάση την ισχυρή απόδοση του πρώτου εξαμήνου και τη δυναμική της αγοράς, ο ετήσιος στόχος για τον δείκτη καθαρού περιθωρίου επιτοκίου αναβαθμίζεται σε περίπου 2,2%.

Έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες

Τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση και διαμορφώθηκαν σε 251 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2026.

Αυξήθηκαν κατά 19% σε τριμηνιαία βάση και κατά 52% σε ετήσια βάση, καθώς ενισχύεται η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι προμήθειες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν εξαιρετική επίδοση στο τρίμηνο.

Η επίδοση ενισχύθηκε από περίπου 10 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, τα οποία σχετίζονται με τη χρηματοδότηση έργων που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το πρόγραμμα πλησιάζει στο τελικό στάδιο.

Η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση παρουσίασαν επίσης ισχυρή επίδοση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 1,1% στο τρίμηνο, στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς.

Παράλληλα, συνέβαλαν κατά 32% στα καθαρά έσοδα.

Λειτουργικές δαπάνες

Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, σε 244 εκατ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 15%, λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση, σε 126 εκατ. ευρώ, καθώς περιλαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές που καταβλήθηκαν στο τρίμηνο.

Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώθηκε σε 8.518 εργαζομένους στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων οι 8.134 εργάζονταν στην Ελλάδα.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.

Σε τριμηνιαία βάση, τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 19%, καθώς το προηγούμενο τρίμηνο είχε επιβαρυνθεί από εμπροσθοβαρείς προβλέψεις φόρων ακίνητης περιουσίας.

Τα έξοδα αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση ήταν αναμενόμενη και οφείλεται στην ωρίμανση των επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 31% το 2ο τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στο 34% στο 1ο εξάμηνο.

Η επίδοση βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο για δείκτη κάτω του 35%.

Πιστωτικός κίνδυνος

Το 2ο τρίμηνο 2026 οι προβλέψεις δανείων, εξαιρουμένων των προμηθειών διαχείρισης NPE και των δαπανών συνθετικών τιτλοποιήσεων, διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ, από 21 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι προβλέψεις απορρόφησαν την επίπτωση από τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και από την τροποποίηση των βαρών των μακροοικονομικών παραμέτρων που ενσωματώνονται στα μοντέλα υπολογισμού πιστωτικού κινδύνου.

Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE, διαμορφώθηκε στις 59 μονάδες βάσης το 2ο τρίμηνο 2026.

Το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί στις 32 μονάδες βάσης το προηγούμενο τρίμηνο και στις 66 μονάδες βάσης έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι συνολικές απομειώσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, βελτιωμένες σε σύγκριση με 94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Για το 1ο εξάμηνο του 2026, οι συνολικές οργανικές απομειώσεις δανείων ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ.

Με βάση την αναμενόμενη υπεραπόδοση στις βασικές γραμμές εσόδων, ο στόχος για το κόστος κινδύνου του 2026 επικαιροποιείται σε περίπου 0,60%, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο ισολογισμός.

Πιστωτική επέκταση

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 9% σε ετήσια βάση, σε 39 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2026.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους της ενέργειας και των μεταφορών να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο, 1,4 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 0,3 δισ. ευρώ σε ιδιώτες.

Τα στεγαστικά δάνεια συνέχισαν να ανακάμπτουν, με τις εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 216 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο.

Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση.

Διαχείρισης περιουσίας

Τα κεφάλαια πελατών συνέχισαν να ενισχύονται και διαμορφώθηκαν σε 85,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026.

Τα κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση και κατά 7% σε τριμηνιαία βάση.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση και 14% σε τριμηνιαία βάση, σε 16,3 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, σε 68,4 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια πελατών διατηρούν συνολικά την ανοδική τους πορεία.

Ποιότητα ενεργητικού

Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,2% το 2ο τρίμηνο, από 2,6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η βελτίωση προήλθε από την οργανική διαχείριση των NPE.

Η κάλυψη των NPE διαμορφώθηκε στο 67%, παραμένοντας σταθερή σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Τα NPE του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026, από 1,1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 12,8% στο τέλος Ιουνίου 2026 από 12,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,2% τον Ιούνιο 2025.

Η εξέλιξη του δείκτη απορρόφησε την πρόβλεψη για διανομή του 57% στους μετόχους, την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC και την αύξηση των δανείων.

Ο δείκτης CET1 αναμένεται να υπερβεί το 13% στο τέλος του 2026.

Η βελτίωση θα υποστηριχθεί από την οργανική κερδοφορία, τις συνθετικές τιτλοποιήσεις SRT και τη διανομή στον Όμιλο του επιπλέον κεφαλαίου από τον δείκτη Solvency της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο οποίος ανέρχεται στο 150%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,6% στο τέλος Ιουνίου 2026 και παρέμεινε υψηλότερος τόσο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, όσο και από τις εποπτικές κατευθύνσεις.