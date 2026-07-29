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Αθηναϊκή Ριβιέρα: Ποια έργα εκτοξεύουν τις αξίες των ακινήτων

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει τα δεδομένα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Ακίνητα 29.07.2026, 07:00
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Αθηναϊκή Ριβιέρα: Ποια έργα εκτοξεύουν τις αξίες των ακινήτων
Ανδρομάχη Παύλου

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Η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν αποτελεί πλέον μια απλή παραθαλάσσια ζώνη της πρωτεύουσας, αλλά το επίκεντρο μιας ιστορικής επενδυτικής κοσμογονίας που αλλάζει τα δεδομένα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Με φόντο τα μεγάλα έργα υποδομής και την καθολική ψηφιακή μετάβαση, το παραλιακό μέτωπο μετασχηματίζεται σε έναν αυτόνομο πόλο υψηλής αισθητικής και τεχνολογικής υπεροχής.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα

«Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ωριμότητας, όπου η πολυτέλεια συναντά την υποδομή, δημιουργώντας αξίες που επαναπροσδιορίζουν τον χάρτη των ακινήτων στην Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Κορίνα Σαΐα.

Η ναυαρχίδα των αλλαγών είναι αναμφισβήτητα η επένδυση στο Ελληνικό, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Με συνολική έκταση 6.200 στρεμμάτων, το έργο δεν προσφέρει μόνο οικιστικές μονάδες, αλλά ένα νέο οικοσύστημα διαβίωσης.

Η παρουσία του Riviera Tower, του πρώτου «πράσινου» παραθαλάσσιου ουρανοξύστη στην Ελλάδα, έχει ήδη ωθήσει τις τιμές των όμορων περιοχών σε ιστορικά υψηλά. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η ζήτηση για πιστοποιημένα βιοκλιματικά κτήρια στην περιοχή έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πλέον το τρίπτυχο: τοποθεσία, βιωσιμότητα και επώνυμη αρχιτεκτονική.

Όμιλος Ηρακλής

Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μέσω του «Μεγάλου Περιπάτου» αποτελεί έργο πνοής που αναβαθμίζει την εμπειρία του δημόσιου χώρου. Η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για πεζούς και ποδηλάτες, που εκτείνεται σε 22 χιλιόμετρα από το Φάληρο έως τη Βούλα, προσδίδει μια νέα διάσταση στην ποιότητα ζωής.

Στη σύγχρονη εποχή, η έννοια της πολυτέλειας έχει μετατοπιστεί από την απλή αισθητική αρτιότητα στην απόλυτη τεχνολογική ευφυΐα. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα μετασχηματίζεται στον πρώτο «Ψηφιακό Σαρωνικό», όπου η ενσωμάτωση δικτύων 6G, οι εφαρμογές IoT (Internet of Things) και τα συστήματα διαχειριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν αποτελούν πρόσθετες παροχές, αλλά τον δομικό πυρήνα των νέων αναπτύξεων.

Οι «έξυπνες» κατοικίες που δημιουργούνται προσφέρουν ένα πρωτοποριακό επίπεδο διαβίωσης με πλήρη ενεργειακή αυτονομία και προηγμένα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα που απαιτούν οι επενδυτές υψηλού προφίλ. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, «η τεχνολογική υπεροχή αποτελεί πλέον το νέο νόμισμα στην αγορά των πολυτελών ακινήτων, καθώς η ψηφιακή άνεση και η αυτοματοποιημένη ασφάλεια είναι οι παράγοντες που “κλειδώνουν” τη διαχρονική αξία μιας επένδυσης».

Τα πολυτελή ακίνητα

Η επένδυση σε πολυτελή ακίνητα απαιτεί ένα αδιάβλητο νομικό περιβάλλον, το οποίο πλέον διασφαλίζεται μέσω του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης και της πλατφόρμας myPROPERTY. Η υλοποίηση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων και ο online νομικός έλεγχος έχουν ήδη εξαλείψει τις «νομικές τριβές» του παρελθόντος, μειώνοντας τον χρόνο συλλογής δικαιολογητικών.

Παρά την ήδη υψηλή ταχύτητα των συναλλαγών, η πλήρης θωράκιση αναμένεται με την οριστικοποίηση της κτηματογράφησης και την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αυτοματοποιημένη προεπικύρωση των μεταγραφών, που θα εκμηδενίσει το χρόνο αναμονής στα κτηματολογικά γραφεία. «Η μετάβαση σε ένα περιβάλλον 100% απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις προσφέρει τη θεσμική εγγύηση που απαιτεί διεθνώς ο αγοραστής υψηλών απαιτήσεων», υπογραμμίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα.

Yachting και Γκολφ

Η στρατηγική αναβάθμιση των μαρινών σε Άλιμο, Γλυφάδα και Βουλιαγμένη, σε συνδυασμό με το εμβληματικό έργο Saronida Olympos Golf, δεν αποτελούν απλώς έργα υποδομής, αλλά τον κεντρικό μοχλό πίεσης για τη διαρκή άνοδο των τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις πολυτελείς κατοικίες. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη γηπέδων γκολφ παγκόσμιας κλάσης και η εδραίωση ενός ισχυρού ναυτιλιακού κόμβου λειτουργούν ως μαγνήτης για κεφάλαια εξαιρετικά υψηλής καθαρής θέσης (UHNWIs).

Η συγκέντρωση υποδομών δεν αναβαθμίζει μόνο το lifestyle, αλλά διασφαλίζει τη διαρκή εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων σε πολυτελής κατοικίες. Για τους απαιτητικούς επενδυτές που αναζητούν premium assets με ισχυρή κεφαλαιακή απόδοση η συνέργεια του γκολφ και του yachting δημιουργεί ένα μοναδικό “οικοσύστημα υπεραξίας”, που καθιστά σταδιακά το παραλιακό μέτωπο τον πιο θωρακισμένο επενδυτικό λιμένα ακινήτων της Ευρώπης, αναφέρει η κα Σαΐα.

Φαληρικός Όρμος

Η συνολική ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την «έξοδο» της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα, δημιουργώντας μια νέα πύλη εισόδου στο παραλιακό μέτωπο. Με την υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος και τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 240 στρεμμάτων, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη ενοποίηση του αστικού ιστού με το υδάτινο στοιχείο, καταργώντας τον οδικό αποκλεισμό δεκαετιών.

Το έργο αυτό, σε απόλυτη αρχιτεκτονική συνέργεια με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), αναβαθμίζει την αισθητική και περιβαλλοντική αξία των νοτίων προαστίων, μετατρέποντας την περιοχή σε διεθνές τοπόσημο πολιτισμού και αναψυχής. Η στρατηγική αυτή παρέμβαση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για τις αξίες των πολυτελών ακινήτων στο Παλαιό Φάληρο και την ευρύτερη ζώνη, δημιουργώντας μια νέα «χρυσό μίλι» που επανασυνδέει την Αθήνα με τον Σαρωνικό, αναφέρει η κα Σαΐα.

Η Επενδυτική Προοπτική

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν είναι πλέον μια υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται στους δείκτες. «Για τους διορατικούς αγοραστές, η χρονική συγκυρία είναι ιδανική», καταλήγει η κα Κορίνα Σαΐα. «Η Ριβιέρα προσφέρει πλέον αυτό που αναζητά κάθε σοβαρός επενδυτής: τον τέλειο συνδυασμό κορυφαίας ποιότητας διαβίωσης, και θωρακισμένης απόδοσης σε ένα από τα πιο προνομιακά παράκτια μέτωπα της αγοράς ακινήτων».

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