ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

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Επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των μισθών στην Ευρωζώνη αναμένεται έως τις αρχές του 2027, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και θα παραμείνει πολύ χαμηλότερα από τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, προβλέπει ότι οι μισθοί θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 2,7% το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, μετά από αύξηση 2,6% στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο. Η πρόβλεψη αυτή είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερη από το κορυφαίο 5,2% του 2024.

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των μισθών

«Αυτή η αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους αντικατοπτρίζει την εξασθένηση της μηχανικής καθοδικής επίδρασης από τις μεγάλες εφάπαξ καταβολές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 αλλά όχι το 2025», ανέφερε η ΕΚΤ σε σχόλιό της. «Τα προκαταρκτικά στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν σταθερές πιέσεις στους μισθούς των συλλογικών συμβάσεων το 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρακολουθούν τους μισθούς ιδιαίτερα στενά, καθώς προσπαθούν να αποτρέψουν τη μετατροπή των αλμάτων στις τιμές της ενέργειας σε έναν διαρκή κύκλο αλλεπάλληλων αυξήσεων μισθών και τιμών, παρόμοιο με αυτόν που συνέβη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Παρόλο που οι αξιωματούχοι διατήρησαν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια αύξηση κατά τέταρτο της μονάδας τον Ιούνιο, πηγές με γνώση της κατάστασης αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν η προοπτική του πληθωρισμού βελτιωθεί αισθητά.

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι οι πρόσφατοι δείκτες επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη «σταδιακή υποχώρηση των μισθών», προσθέτοντας ότι «κανένα από αυτά τα στοιχεία, προς το παρόν, δεν μας δίνει ενδείξεις για δευτερογενείς επιπτώσεις».

Ορισμένοι πάντως ανησυχούν. Αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Πέτερ Κάζιμιρ της Σλοβακίας, προειδοποιούν ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί απλώς να περιμένει την εμφάνιση τέτοιων επιπτώσεων, καθώς η ανάληψη δράσης μόνο σε εκείνο το στάδιο ενδέχεται να είναι πολύ αργά.