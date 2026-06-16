Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

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Η Πορτογαλία είναι βέβαιη ότι θα ολοκληρώσει την πώληση μειοψηφικού μεριδίου της TAP Air Portugal είτε στην Air France-KLM είτε στην Deutsche Lufthansa, αν και η τελική έγκριση μπορεί να γίνει το επόμενο έτος.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συμβεί» τόνισε ο υπουργός Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Antena 1. «Τα νέα της ειρήνης είναι καλά για τον αεροπορικό τομέα και για το κλείσιμο αυτής της συναλλαγής».

Ο Πίντο Λουζ αναφερόταν στην ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα σχέδια για την πώληση της TAP

Η Πορτογαλία σχεδιάζει να πουλήσει έως και 49,9% της TAP, με ένα 5% μερίδιο να προορίζεται για τους εργαζομένους. Η Air France-KLM και η Lufthansa υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές και αναμένεται να παρουσιάσουν δεσμευτικές προσφορές μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Η κρατική εταιρεία χαρτοφυλακίου Parpública θα έχει στη συνέχεια περίπου 20 ημέρες για να προετοιμάσει την τελική αξιολόγηση, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να επιλέξει έναν νικητή πλειοδότη στις αρχές Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Pinto Luz.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2027, επειδή απαιτεί έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εκτιμούμε περίπου ένα χρόνο για αυτήν την τελική απόφαση» υπογράμμισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι οι ρυθμιστικές αρχές «ενδέχεται επίσης να επιβάλουν ορισμένα διορθωτικά μέτρα».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναθεώρησης, ο επιλεγμένος πλειοδότης θα μπορεί να συνεργαστεί με τη διοίκηση της TAP. Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το πόση επιρροή θα έχει ένας αγοραστής του μειοψηφικού μεριδίου, η κυβέρνηση παρέχει διαβεβαιώσεις μέσω συμφωνιών με τους μετόχους, ανέφερε.

«Θα έχουν πραγματική διοικητική δύναμη», είπε για τον αγοραστή.

Η TAP εκτιμάται από τους πιθανούς επενδυτές για το γεγονός ότι διαθέτει ισχυρά δίκτυα προς την Αμερική και την Αφρική.

Πορτογάλοι αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι ο μεταφορέας, που ιδρύθηκε το 1945, πρέπει να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ομίλου για να αποκτήσει κλίμακα και να εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του.