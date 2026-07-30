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Πορτογαλία: Σε έκρηξη τα data centers, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Πορτογαλία μπορέι να προσελκύσει επενδύσεις πάνω από 40 δισ. δολάρια από τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ έως το 2031

Ηλεκτρισμός 30.07.2026, 21:00
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Πορτογαλία: Σε έκρηξη τα data centers, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
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Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 4,5% κατά την επόμενη δεκαετία, καθιστώντας τη χώρα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στην ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κοινής ωφέλειας EDP.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία θα αυξηθεί με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 4,5% μεταξύ 2026 και 2035

Η χώρα αναδεικνύεται σε βασικό ευρωπαϊκό κόμβο κέντρων δεδομένων, με περισσότερα από 2,6 γιγαβάτ υπό ανάπτυξη, με επικεφαλής το έργο Start Campus ισχύος 1,2 GW στο Sines, το οποίο υποστηρίζεται από επενδύσεις της Microsoft σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το χαρτοφυλάκιο έργων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Η ελκυστικότητα της Πορτογαλίας για τους επενδυτές σε κέντρα δεδομένων στηρίζεται, σύμφωνα με το Reuters, στην απεριόριστη αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εξαιρετικά ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την τροφοδοσία έργων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, δήλωσε ότι οι εσωτερικές προβλέψεις της εταιρείας δείχνουν πως η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία θα αυξηθεί με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 4,5% μεταξύ 2026 και 2035, ένας από τους «ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη», με το 60% της αύξησης να οφείλεται σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων κέντρων δεδομένων.

Αύξηση ηλεκτρική ενέργειας στην Πορτογαλία

Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο, φτάνοντας το ρεκόρ των 27,2 TWh, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου REN.

Ο ρυθμός αυτός ξεπέρασε την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος προβλέπει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 2,3% έως το 2030.

Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο CEO της EDP  δήλωσε ότι «η Πορτογαλία τοποθετείται ως αναδυόμενος μεγάλης κλίμακας κόμβος κέντρων δεδομένων» χάρη στο χαμηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στο δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν την Ευρώπη με την Αμερική και την Αφρική.

Η EDP θεωρεί την Πορτογαλία ως «σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης στους τομείς των δικτύων, της παροχής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών και, ενδεχομένως, των ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλους πελάτες», ανέφερε.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πορτογαλία, John Arrigo, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να προσελκύσει επενδύσεις ύψους άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ έως το 2031, καθιστώντας τη χώρα τον μεγαλύτερο κόμβο της Ευρώπης για αμερικανικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

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