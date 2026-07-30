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Εθνική Τράπεζα: Υπογραφή συνεργασίας 0,4 δισ. ευρώ με Dromeus για εμπορικά ακίνητα

Η συναλλαγή που υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων

Τράπεζες 30.07.2026, 17:41
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Εθνική Τράπεζα: Υπογραφή συνεργασίας 0,4 δισ. ευρώ με Dromeus για εμπορικά ακίνητα
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Την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας με τη Dromeus Capital Group («Dromeus») ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate – CRE), καθώς και για την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων έναντι τιμήματος ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων έναντι τιμήματος ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, η επίπτωση της συναλλαγής στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, γνωστό ως CET1, εκτιμάται σε λιγότερο από 0,1%, με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026. Ο CET1 αποτελεί βασικό δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, καθώς αποτυπώνει την ικανότητά τους να απορροφούν ενδεχόμενες ζημιές.

Η ανακοίνωση από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των Εμπορικών Ακινήτων (Commercial Real Estate – CRE), δυνάμει της οποίας η Dromeus θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών (investment advisory) και διαχείρισης ακινήτων (asset management).

Επιπλέον, η συναλλαγή περιλαμβάνει την εξαγορά χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων έναντι τιμήματος ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Η επίπτωση της συναλλαγής στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 Capital Ratio) της ΕΤΕ εκτιμάται σε λιγότερο από 0.1% με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2026. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της διενέργειας του συνήθους ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), της υπογραφής των οριστικών συμβατικών εγγράφων και της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών/ρυθμιστικών εγκρίσεων.

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